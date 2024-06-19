Замоскворецкий суд Москвы поместил под домашний арест Владимира Шина, директора компании "Савон-К", по делу о массовом отравлении консервированной фасолью. В пресс-службе Мосгорсуда рассказали, что суд отклонил просьбу следствия о заключении под стражу, вместо этого выбрав меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ТАСС.
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