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Суд отправил под домашний арест директора компании
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:39

Суд отправил под домашний арест директора компании "Савон-К" по делу о массовом отравлении

Замоскворецкий суд Москвы поместил под домашний арест Владимира Шина, директора компании "Савон-К", по делу о массовом отравлении консервированной фасолью. В пресс-службе Мосгорсуда рассказали, что суд отклонил просьбу следствия о заключении под стражу, вместо этого выбрав меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ТАСС.

Фото: geograph.org.uk/Martin Richard Phelan (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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