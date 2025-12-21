Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек прыгает и подтягивает ноги к груди
Человек прыгает и подтягивает ноги к груди
Илья Мельников

Всего 10 минут утром — и день начинается с чистого листа: простая привычка меняет настрой

Утренняя тренировка улучшает настроение — Келли Макгонигал, тренер

Утро нередко начинается с суеты, когда мысли опережают тело, а настроение ещё не успело включиться. Но иногда достаточно всего нескольких минут движения, чтобы перезапустить внутренний ритм. Простая физическая активность может задать тон всему дню, не требуя усилий или специальной подготовки. Об этом сообщает издание Femina.

Десять минут, которые меняют старт дня

Joy workout — это короткая утренняя программа, рассчитанная всего на десять минут и направленная не столько на физическую форму, сколько на эмоциональное состояние. Её автором считается психолог и исследователь Келли Макгонигал, чьи работы посвящены связи движения, радости и мотивации. В основе методики лежит идея о том, что телесная активность способна запускать позитивные эмоции ещё до того, как человек включится в рабочий ритм. Такой подход особенно актуален для тех, кто по утрам чувствует усталость или нехватку энергии — схожий эффект дают и короткие тренировки по 10 минут, которые легко встроить даже в плотный график.

"Я обратилась к исследованиям, которые я провела, чтобы максимизировать радость, которую люди испытывают, двигая своим телом", — объясняет Келли Макгонигал.

Научная основа радостной разминки

Создание Joy workout опирается не только на личный опыт, но и на данные научных наблюдений. В 2011 году было опубликовано исследование, показавшее, что определённые движения во время разминки и растяжки напрямую связаны с появлением положительных эмоций. Учёные обратили внимание, что ритмичные и открытые жесты усиливают ощущение бодрости и вовлечённости. Похожие выводы делают и исследователи, отмечая, что утренняя разминка улучшает кровообращение и гибкость суставов, помогая телу быстрее выйти из состояния покоя.

Важно и то, что программа не требует спортивной подготовки. Упражнения выполняются в комфортном темпе и больше напоминают свободное движение под музыку, чем классическую зарядку. Это делает метод доступным для людей любого возраста и уровня физической активности.

Как выглядит Joy workout на практике

Перед началом рекомендуется включить музыку с бодрым ритмом, которая вызывает приятные ассоциации. Далее программа состоит из шести последовательных движений, каждое из которых выполняется примерно одну минуту. Сначала предлагается тянуться к небу одной рукой, затем другой и обеими сразу, создавая ощущение расширения. После этого следует раскачивание плечами, руками и всем телом из стороны в сторону.

Затем идёт подпрыгивание в такт музыке, мягкое и ритмичное. Следующий этап — встряхивание: поочерёдно руками, ногами и всем телом, словно сбрасывая напряжение. Завершают блок прыжки с поднятыми вверх кулаками и жест "празднования", когда руки поднимаются к небу, будто разбрасывая конфетти. После этого две минуты отводятся на танец с использованием уже знакомых движений, а финальные минуты — на свободный танец без ограничений.

Регулярное выполнение Joy workout может стать простым утренним ритуалом, который помогает мягко перейти от сна к активному дню. Такой формат движения не перегружает организм, но создаёт ощущение обновления и внутреннего баланса, позволяя начать день с более устойчивым и спокойным настроем.

