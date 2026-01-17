Доезжаю до края Южной Америки — и не останавливаюсь: что произошло после первых двух лет в пути

Иногда один смелый шаг меняет всё: человек закрывает офисную дверь и открывает карту мира. Австралиец Дэн Грек именно так и поступил — бросил стабильную работу, распродал имущество и превратил дорогу в свой дом. За несколько лет он добрался до пяти континентов и увидел 65 стран, путешествуя на внедорожниках 4x4. Об этом сообщает Daily Express.

Как офисная жизнь превратилась в экспедицию

Дэн Грек много лет жил "по расписанию": после инженерного образования он переехал в Канаду и работал в офисе, но постоянно думал о путешествиях и возможностях "там, за пределами привычного". В итоге он начал откладывать деньги, а затем решился на радикальный поворот — уволился, продал вещи и отправился в путь на Аляску.

Это, по сути, стало стартом большой экспедиции. По его словам, поездка оказалась настолько удачной, что он не остановился на первоначальном маршруте: развернулся на юг и за два года доехал до самой южной точки Южной Америки, проехав через 17 стран. Позже география расширилась ещё сильнее — в списке появились десятки государств Африки, Европы и других регионов.

Три страны, которые запомнились сильнее всего

Когда путешественника попросили назвать любимое направление, он признался, что выбрать одну страну почти невозможно: на впечатления влияют и погода, и усталость, и случайные встречи.

"Какая страна? О, это всё равно что просить о любимом ребёнке", — ответил путешественник Дэн Грек, говорится в материале Daily Express.

Тем не менее, из десятков мест он выделил три, которые поразили его особенно заметно.

Габон — "дикая" Африка и редкое чувство простора

Первым в списке оказался Габон. Дэн Грек назвал страну невероятной из-за людей и природы — и подчеркнул, что здесь много дикой природы для исследования. В тексте также упоминается, что Габон нередко называют "последним Эдемом Африки": большая часть территории покрыта тропическими лесами, а на побережье встречаются белопесчаные пляжи. Среди мест, которые обычно привлекают внимание путешественников, названы национальные парки Лоанго и Ивиндо, а также Либревиль с музеем, дендрарием и рынком.

Исландия — пейзажи "огня и льда"

Вторая страна — Исландия, которую часто описывают как землю вулканов, водопадов и геотермальных источников. Дэн Грек отметил именно визуальную сторону путешествия:

"Исландия обладает самыми потрясающими пейзажами, которые я когда-либо видел", — сказал путешественник Дэн Грек, говорится в материале Daily Express.

В статье перечисляются популярные точки, которые обычно включают в маршрут: Рейкьявик, Золотой круг, южное побережье и районы фьордов. Такие поездки часто строятся вокруг природных контрастов — от лавовых полей до горячих источников.

Аргентина — страна, в которую хотелось остаться

Третьей стала Аргентина — и именно она оказалась "почти решающей" в личном смысле. Дэн Грек признался, что настолько полюбил эту страну, что всерьёз думал о резидентстве. В материале напоминают, что Аргентина огромна и очень разная: от субтропиков на севере до более суровых южных территорий, а среди узнаваемых символов называют танго, водопады Игуасу и Патагонию.