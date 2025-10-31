Россия и Иордания стирают границы: безвиз открывает новую эпоху на Ближнем Востоке
Россиянам станет проще посетить одну из самых загадочных стран Ближнего Востока — Иорданию. С 13 декабря 2025 года между двумя государствами начнёт действовать безвизовый режим, который позволит путешественникам свободно въезжать в страну на срок до 30 дней. Решение уже одобрено обеими сторонами и вступает в силу через четыре месяца после подписания соглашения в Москве.
"При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года", — отметили в МИД РФ.
Новая страница в отношениях России и Иордании
Договор о взаимной отмене визовых требований был подписан 20 августа 2025 года. Этот шаг стал логическим продолжением многолетнего сотрудничества в сфере туризма, образования и экономики. Иордания регулярно входит в топ безопасных направлений Ближнего Востока, а россияне — одна из быстрорастущих групп туристов, посещающих королевство.
Ранее россиянам требовалось получать визу по прибытии в аэропорту Аммана или через консульство, что занимало время и подразумевало оплату сборов. Теперь все формальности исчезают: достаточно иметь загранпаспорт и обратный билет.
Что именно меняется
Новое соглашение предполагает следующие условия въезда:
- Безвизовое пребывание до 30 дней за одну поездку.
- Возможность многократных визитов, если суммарно они не превышают 90 дней в год.
- Цель поездки должна быть туристической, деловой или транзитной.
- Запрещается работать, учиться или вести коммерческую деятельность.
Эти правила приближают иорданский формат к соглашениям, которые уже действуют между Россией и странами Персидского залива — например, с Оманом и Бахрейном.
Как подготовиться к поездке: советы шаг за шагом
- Проверить срок действия загранпаспорта. Он должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда.
- Забронировать отель или тур. Это желательно для упрощения прохождения контроля.
- Оформить страховку. Туристическая страховка с покрытием от 30 000 евро обязательна для въезда.
- Сохранить документы. Рекомендуется иметь при себе копии паспорта и билетов в цифровом и бумажном виде.
- Следить за отметками в паспорте. При превышении разрешённого срока могут применяться штрафы и запрет на повторный въезд.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Планировать долгосрочное пребывание без учёбы или работы.
Последствие: Нарушение визового режима, возможный запрет на въезд.
Альтернатива: Получить долгосрочную визу в консульстве для трудовой или образовательной деятельности.
- Ошибка: Пренебречь медицинской страховкой.
Последствие: При травмах или болезни расходы могут лечь полностью на туриста.
Альтернатива: Купить полис с расширенным покрытием, включая лечение и эвакуацию.
- Ошибка: Оставлять отели без уведомления.
Последствие: Проблемы при повторном въезде и на паспортном контроле.
Альтернатива: Сообщать администрации гостиницы о любых изменениях маршрута.
А что если… я хочу остаться дольше?
Тем, кто планирует поездку более чем на 30 дней, потребуется стандартная иорданская виза. Её можно оформить через консульство в Москве. Также возможна продленная виза для тех, кто участвует в археологических или волонтёрских программах.
Плюсы и минусы безвизового режима
|
Плюсы
|
Минусы
|
Быстрое и бесплатное оформление поездки
|
Ограничение по сроку пребывания
|
Рост туризма и обмена между странами
|
Запрет на трудовую и учебную деятельность
|
Удобство для групповых туров
|
Необходимость строгого соблюдения сроков
|
Возможность краткосрочных деловых визитов
|
Отсутствие прямых авиарейсов из всех регионов России
FAQ: часто задаваемые вопросы
Можно ли продлить безвизовое пребывание?
Нет, продление невозможно. По окончании 30 дней необходимо покинуть страну и въехать вновь.
Какие документы потребуются на границе?
Загранпаспорт, обратные билеты, бронь жилья.
Действует ли правило 90 дней непрерывного пребывания?
Нет. Ограничение касается общей суммы дней, проведённых в Иордании в течение календарного года.
Мифы и правда о визовых правилах
Миф: После подписания соглашения можно работать в Иордании.
Правда: Рабочая деятельность требует отдельного разрешения, без него пребывание незаконно.
Миф: Безвизовый режим означает автоматическое продление пребывания.
Правда: Максимум — 30 дней за визит. Всё, что дольше, требует получения визы.
Миф: Правила распространяются только на туристические группы.
Правда: Упрощение действует для всех граждан РФ, включая индивидуальных путешественников.
Исторический контекст
Россия и Иордания установили дипломатические отношения в 1963 году. За последние годы страны активно развивают сотрудничество в энергетике, образовании и туризме. Новый визовый формат может вернуть интерес к таким объектам, как Петра, Вади-Рам и Мёртвое море.
3 интересных факта об Иордании
- Иордания — одно из немногих мест на планете, где можно одновременно увидеть пустыню, море и горные каньоны.
- Воды Мёртвого моря находятся на 430 метров ниже уровня океана — это самая низкая точка суши на Земле.
- В долине Вади‑Рам — "Долине Луны" — снимались сцены знаменитого фильма "Марсианин".
