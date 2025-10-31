Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иордания
© commons.wikimedia.org by flashpacker-travelguide.de is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 16:41

Россия и Иордания стирают границы: безвиз открывает новую эпоху на Ближнем Востоке

С 13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией начнёт действовать безвизовый режим

Россиянам станет проще посетить одну из самых загадочных стран Ближнего Востока — Иорданию. С 13 декабря 2025 года между двумя государствами начнёт действовать безвизовый режим, который позволит путешественникам свободно въезжать в страну на срок до 30 дней. Решение уже одобрено обеими сторонами и вступает в силу через четыре месяца после подписания соглашения в Москве.

"При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года", — отметили в МИД РФ.

Новая страница в отношениях России и Иордании

Договор о взаимной отмене визовых требований был подписан 20 августа 2025 года. Этот шаг стал логическим продолжением многолетнего сотрудничества в сфере туризма, образования и экономики. Иордания регулярно входит в топ безопасных направлений Ближнего Востока, а россияне — одна из быстрорастущих групп туристов, посещающих королевство.

Ранее россиянам требовалось получать визу по прибытии в аэропорту Аммана или через консульство, что занимало время и подразумевало оплату сборов. Теперь все формальности исчезают: достаточно иметь загранпаспорт и обратный билет.

Что именно меняется

Новое соглашение предполагает следующие условия въезда:

  1. Безвизовое пребывание до 30 дней за одну поездку.
  2. Возможность многократных визитов, если суммарно они не превышают 90 дней в год.
  3. Цель поездки должна быть туристической, деловой или транзитной.
  4. Запрещается работать, учиться или вести коммерческую деятельность.

Эти правила приближают иорданский формат к соглашениям, которые уже действуют между Россией и странами Персидского залива — например, с Оманом и Бахрейном.

Как подготовиться к поездке: советы шаг за шагом

  1. Проверить срок действия загранпаспорта. Он должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда.
  2. Забронировать отель или тур. Это желательно для упрощения прохождения контроля.
  3. Оформить страховку. Туристическая страховка с покрытием от 30 000 евро обязательна для въезда.
  4. Сохранить документы. Рекомендуется иметь при себе копии паспорта и билетов в цифровом и бумажном виде.
  5. Следить за отметками в паспорте. При превышении разрешённого срока могут применяться штрафы и запрет на повторный въезд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Планировать долгосрочное пребывание без учёбы или работы.
    Последствие: Нарушение визового режима, возможный запрет на въезд.
    Альтернатива: Получить долгосрочную визу в консульстве для трудовой или образовательной деятельности.
  • Ошибка: Пренебречь медицинской страховкой.
    Последствие: При травмах или болезни расходы могут лечь полностью на туриста.
    Альтернатива: Купить полис с расширенным покрытием, включая лечение и эвакуацию.
  • Ошибка: Оставлять отели без уведомления.
    Последствие: Проблемы при повторном въезде и на паспортном контроле.
    Альтернатива: Сообщать администрации гостиницы о любых изменениях маршрута.

А что если… я хочу остаться дольше?

Тем, кто планирует поездку более чем на 30 дней, потребуется стандартная иорданская виза. Её можно оформить через консульство в Москве. Также возможна продленная виза для тех, кто участвует в археологических или волонтёрских программах.

Плюсы и минусы безвизового режима

Плюсы

Минусы

Быстрое и бесплатное оформление поездки

Ограничение по сроку пребывания

Рост туризма и обмена между странами

Запрет на трудовую и учебную деятельность

Удобство для групповых туров

Необходимость строгого соблюдения сроков

Возможность краткосрочных деловых визитов

Отсутствие прямых авиарейсов из всех регионов России

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли продлить безвизовое пребывание?
Нет, продление невозможно. По окончании 30 дней необходимо покинуть страну и въехать вновь.

Какие документы потребуются на границе?
Загранпаспорт, обратные билеты, бронь жилья.

Действует ли правило 90 дней непрерывного пребывания?
Нет. Ограничение касается общей суммы дней, проведённых в Иордании в течение календарного года.

Мифы и правда о визовых правилах

Миф: После подписания соглашения можно работать в Иордании.
Правда: Рабочая деятельность требует отдельного разрешения, без него пребывание незаконно.

Миф: Безвизовый режим означает автоматическое продление пребывания.
Правда: Максимум — 30 дней за визит. Всё, что дольше, требует получения визы.

Миф: Правила распространяются только на туристические группы.
Правда: Упрощение действует для всех граждан РФ, включая индивидуальных путешественников.

Исторический контекст

Россия и Иордания установили дипломатические отношения в 1963 году. За последние годы страны активно развивают сотрудничество в энергетике, образовании и туризме. Новый визовый формат может вернуть интерес к таким объектам, как Петра, Вади-Рам и Мёртвое море.

3 интересных факта об Иордании

  1. Иордания — одно из немногих мест на планете, где можно одновременно увидеть пустыню, море и горные каньоны.
  2. Воды Мёртвого моря находятся на 430 метров ниже уровня океана — это самая низкая точка суши на Земле.
  3. В долине Вади‑Рам — "Долине Луны" — снимались сцены знаменитого фильма "Марсианин".

