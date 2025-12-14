Без виз и толп туристов: россияне нашли новое направление для отпуска — Египет остался в стороне

Иордания всё чаще появляется в списках направлений, которые россияне рассматривают для отдыха и насыщенных путешествий. Страна объединяет пляжи, пустыни, древние города и религиозные святыни, оставаясь при этом компактной и удобной для маршрутов. Дополнительным стимулом для поездки становится упрощение визовых формальностей. Об этом рассказал дзен-канал "Московские новости".

Нужна ли виза в Иорданию для россиян

С 13 декабря между Россией и Иорданией начинает действовать соглашение о взаимной отмене визовых требований. Согласно документу, граждане России могут находиться на территории королевства без визы до 30 дней, если цель поездки — туризм, частный визит или деловая поездка без трудовой деятельности. Использовать безвизовый режим для обучения, трудоустройства или постоянного проживания запрещено.

Важно учитывать и общее ограничение по срокам: суммарное пребывание в стране в течение календарного года не должно превышать 90 дней. Это правило особенно актуально для тех, кто планирует несколько поездок подряд. Туроператоры отмечают, что такие условия делают направление более предсказуемым и удобным для самостоятельного планирования.

Туристический интерес к Иордании

До пандемии Иордания уже входила в число востребованных направлений у российских путешественников. В 2019 году страну посетили около 62 тысяч туристов из России. После резкого спада интерес начал постепенно восстанавливаться.

Так, в период с января по июнь 2025 года Иорданию посетили 15,9 тысячи россиян, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объясняется сочетанием факторов: прямыми рейсами, расширением экскурсионных программ и устойчивым интересом к культурному и оздоровительному туризму.

География и природные условия

Иордания расположена на Ближнем Востоке и граничит с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией и Израилем. Площадь страны составляет около 89,3 тысячи квадратных километров — это примерно в десять раз меньше территории Египта.

Несмотря на компактные размеры, природное разнообразие впечатляет. Здесь соседствуют горные районы, лесистые возвышенности, пустыни и субтропические долины. Такое сочетание позволяет строить маршруты, включающие и пляжный отдых, и поездки к историческим памятникам.

Моря Иордании и особенности купания

Иордания имеет выход сразу к двум морям — Красному и Мёртвому. Купаться в них можно круглый год, однако климатические условия заметно различаются в зависимости от сезона. Летом температура воды достигает +30 градусов, при этом воздух может прогреваться до +40. Зимой вода сохраняет комфортные +20 градусов, а температура воздуха держится в пределах +15-17.

Красное море привлекает любителей дайвинга и снорклинга благодаря прозрачной воде и богатому подводному миру, по характеристикам сопоставимому с популярными районами для погружений.

Язык, валюта и бытовые нюансы

Официальный язык Иордании — арабский, однако английский широко используется в туристических зонах, отелях и ресторанах. Это существенно упрощает общение для иностранных гостей.

Национальная валюта — иорданский динар. По состоянию на декабрь 2025 года один динар стоит около 112 рублей. В крупных отелях и ресторанах принимают банковские карты, но для рынков, экскурсий и сувенирных лавок рекомендуется иметь наличные. Обмен валюты доступен в банках и лицензированных обменных пунктах.

Когда лучше ехать в Иорданию

По мнению туроператоров, наиболее комфортное время для поездки — весна и осень. В эти периоды температура воздуха держится в диапазоне +25-30 градусов, отсутствует изнуряющая жара, сильные ветры и затяжные дожди.

Летом путешествие может быть сложнее из-за жары, а зимой — менее универсальным, особенно если цель поездки включает пляжный отдых.

Как добраться до Иордании

Авиакомпания Royal Jordanian выполняет прямые рейсы из Москвы в Амман три раза в неделю. Время в пути составляет около пяти часов, средняя стоимость перелёта туда и обратно — порядка 80 тысяч рублей.

Более бюджетные варианты предполагают перелёты с пересадками в Турции, Саудовской Аравии и других странах. С пересадками также можно добраться до Акабы — главного пляжного курорта страны.

Где остановиться в Иордании

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Акаба, побережье Мёртвого моря и столица Амман. Каждая из этих локаций подходит для разных форм отдыха.

Акаба

Акаба — курорт на побережье Красного моря с развитой инфраструктурой, торговыми центрами и отелями разных категорий. Город популярен среди любителей пляжного отдыха, дайвинга и снорклинга. На большинстве пляжей можно арендовать маски, ласты и другое снаряжение.

Среди достопримечательностей выделяется крепость Акабы XVI века — памятник османской оборонительной архитектуры. В городе также сохранились остатки древнего поселения Айла, основанного около шести тысяч лет назад.

Мёртвое море

Побережье Мёртвого моря в Иордании застроено в основном пятизвёздочными отелями международных сетей. Туристы приезжают сюда ради купания в самом солёном водоёме в мире и грязевых процедур.

Местные грязи богаты магнием, кальцием, калием, бромом и сульфатами. Они используются в СПА-процедурах и помогают снять мышечное напряжение и улучшить состояние кожи.

Амман

Амман предлагает самый широкий выбор жилья — от люксовых отелей до бюджетных гестхаусов. Город часто называют Белым из-за светлого известняка, из которого построено большинство зданий.

На Крепостном холме, расположенном на высоте около 850 метров над уровнем моря, сохранились руины византийской церкви и колонны храма Геркулеса II века. В городе также находятся древнеримский амфитеатр и мечеть короля Абдаллы I с расписным куполом.

Что ещё посмотреть в Иордании

Древний город Петра

Петра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из самых известных достопримечательностей страны. Древняя столица Набатейского царства была высечена в отвесных скалах более двух тысяч лет назад.

Город скрыт в горах на высоте свыше 900 метров над уровнем моря. Путь к нему проходит через узкий каньон Сик. Наибольшей популярностью пользуется храм Эль-Хазне, вырезанный прямо в скале. По масштабу и значимости комплекс часто сравнивают с крупнейшими музейными пространствами региона, включая культурные комплексы Египта.

Пустыня Вади-Рам

Вади-Рам известна розовыми песчаными дюнами и необычными скальными образованиями. Здесь организуют джип-туры, прогулки на верблюдах, дегустации национальной кухни и ночёвки под открытым небом в палаточных лагерях и глэмпингах.

Пустыня востребована и у кинематографистов: здесь снимались фильмы "Марсианин" и один из эпизодов "Звёздных войн".

Христианские святыни

Иордания занимает важное место на карте религиозного туризма. Верующие посещают гору Нево, откуда, согласно Библии, пророк Моисей увидел Землю Обетованную. Считается, что там же он был похоронен.

Ещё одна значимая точка — место крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Для паломников оборудована купель. Окунуться можно в однотонной одежде длиной до колен либо приобрести её на месте.

Что ещё нужно знать туристу

В Иордании действует Jordan Pass — единый туристический билет, позволяющий сэкономить на посещении достопримечательностей. В зависимости от тарифа он стоит 70-80 иорданских динаров и включает вход в Петру, посещение более 40 объектов и электронные брошюры.

Страна остаётся гостеприимной, но консервативной. Туристам рекомендуется уважать местные традиции, носить свободную одежду, прикрывающую плечи и колени.

Алкоголь в Иордании разрешён, однако его распитие на улице запрещено. Покупать и употреблять алкогольные напитки следует в отелях и ресторанах.

Сравнение отдыха в Иордании и Египте

Иордания и Египет часто рассматриваются как альтернативные направления на Ближнем Востоке. Египет выигрывает за счёт более массового формата и развитой системы all inclusive. Иордания, в свою очередь, предлагает более спокойный ритм, насыщенные экскурсионные маршруты и уникальные природные объекты вроде Петры и Мёртвого моря.

Для любителей истории и комбинированных поездок Иордания выглядит более разнообразной. Египет чаще выбирают для классического пляжного отдыха с минимальными перемещениями.

Плюсы и минусы поездки в Иорданию

Путешествие в Иорданию имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее.

К преимуществам направления относят:

• безвизовый режим для россиян;

• уникальные исторические памятники и природные ландшафты;

• развитую отельную инфраструктуру на курортах;

• возможности для оздоровительного отдыха на Мёртвом море.

Среди возможных минусов туристы отмечают:

• сравнительно высокие цены на перелёты;

• жаркий климат в летние месяцы;

• необходимость соблюдать местные традиции в одежде и поведении.

Советы по планированию поездки в Иорданию

Выбирайте весну или осень для комфортного климата. Планируйте маршрут заранее, чтобы совместить пляжный и экскурсионный отдых. Рассмотрите покупку Jordan Pass для экономии на входных билетах. Берите с собой наличные для рынков и небольших экскурсий.

Популярные вопросы об отдыхе в Иордании

Нужна ли виза для поездки в Иорданию?

Гражданам России виза не требуется при пребывании до 30 дней с туристической целью.

Сколько стоит отдых в Иордании?

Основные расходы приходятся на перелёт и проживание. Цены на отели сопоставимы с другими странами региона, особенно в сегменте 4-5 звёзд.

Что лучше выбрать — Акабу или Мёртвое море?

Акаба подойдёт для активного пляжного отдыха и дайвинга, а Мёртвое море — для спокойного релакса и оздоровительных процедур.