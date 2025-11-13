Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Колено
Колено
Марина Егорова Опубликована сегодня в 2:13

Узнала, как перепады погоды влияют на суставы — и теперь не игнорирую даже легкие боли

Врач Наталья Степанова: легкие боли в суставах могут быть первыми признаками артрита

Одним из первых признаков артрита могут быть легкие боли в суставах, которые часто появляются в холодную погоду. Это явление обычно не вызывает серьезных беспокойств, но может свидетельствовать о начале воспалительных процессов в суставах, рассказала врач-артролог, кандидат медицинских наук Наталья Степанова.

Ранние симптомы артрита

По словам Натальи Степановой, на начальной стадии артрит может проявляться незначительными болями в коленях, локтях или пальцах. Эти боли особенно выражены в утренние часы и могут усиливаться при смене погоды, а также после длительного сидения или нахождения в одной позе.

"Осенние перепады давления и сырость могут усилить ощущение боли в суставах даже при легких формах артрита, так как суставная капсула более чувствительна к изменению атмосферного давления и влажности", — пояснила Наталья Степанова.

Зачастую это воспаление в суставах проходит незаметно и не вызывает сильных болей, однако важно обращать внимание на малозаметные симптомы, чтобы не упустить начало заболевания.

Как перепады погоды влияют на суставы?

Легкие боли и скованность движений могут быть связаны с изменениями в погодных условиях. Перепады давления и высокая влажность, которые часто сопровождают осень, могут усугублять дискомфорт в суставах, даже если воспаление еще не сильно выражено.

Когда болят руки и ноги: нужно ли беспокоиться?

Помимо сезонных изменений, есть еще один симптом, на который стоит обратить внимание — это постоянное ощущение холода в руках и ногах. Врач-кардиолог и функциональный диагност Ирина Поляева предупреждает, что иногда это может быть не просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, а признаком более серьезных проблем со здоровьем.

"Ощущение холода в конечностях, особенно если оно сопровождается другими симптомами, может быть признаком нарушения кровообращения или других заболеваний, требующих внимания врача", — сказала Ирина Поляева.

Постоянное чувство холода в руках и ногах может быть связано с рядом заболеваний, таких как проблемы с кровообращением, диабет или даже сосудистые патологии. Важно не игнорировать этот симптом, а проконсультироваться с врачом для исключения более серьезных заболеваний.

Как правильно согреваться: советы от терапевта

Когда наступают холода, многие из нас стремятся быстро согреться. Однако, по словам терапевта Кристины Радиной, резкие перепады температуры, например, переход из морозного воздуха в горячую ванну, могут быть опасными для здоровья. Лучше всего согреваться постепенно, чтобы избежать шока для организма и не вызвать дополнительных проблем с сердечно-сосудистой системой.

  1. Одевайтесь по погоде: лучше избегать переохлаждения, особенно в ветреную или дождливую погоду.

  2. Избегайте резких перепадов температуры: не следует сразу переходить из холода в горячую ванну, так как это может вызвать резкое расширение сосудов.

  3. Умеренная физическая активность: помимо согревания, важно поддерживать активность, которая улучшает кровообращение и способствует согреванию тела.

Признаки и предупреждения: когда стоит обратиться к врачу?

  1. Легкие боли в суставах - могут быть симптомом артрита, особенно если они усиливаются с наступлением холода или при изменении погоды.

  2. Ощущение холода в конечностях - если это явление сопровождается болями или другими признаками, такими как отеки или изменение цвета кожи, стоит пройти обследование.

  3. Скованность после длительного сидения - частая утренняя скованность в суставах, особенно в холодное время года, может свидетельствовать о воспалении в суставах.

Сравнение симптомов артрита и других заболеваний

Симптом Артрит Другие заболевания (например, сосудистые патологии)
Легкая боль в суставах Часто связана с изменением погоды, усиливается в утренние часы Может быть постоянной, особенно в холодное время года
Ощущение холода в конечностях Иногда связано с ухудшением кровообращения в воспаленных суставах Может указывать на проблемы с циркуляцией крови или диабет
Скованность после длительного сидения Типичный симптом, особенно в утренние часы Может быть вызвана нарушением кровообращения

Что делать при первых признаках?

Обратитесь к врачу: при первых болях в суставах стоит проконсультироваться с врачом-артрологом, чтобы своевременно диагностировать заболевание.

Регулярно выполняйте физические упражнения: это поможет улучшить кровообращение и поддерживать подвижность суставов.

Следите за своим состоянием: любые изменения в самочувствии, особенно если они сопровождаются болезненными ощущениями или дискомфортом, требуют внимания и диагностики.

