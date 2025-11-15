Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руки
Руки
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:15

Почему я прекратил хрустеть пальцами: что нужно знать о здоровье суставов

Врач Марианна Джикия: хруст пальцами может привести к травмам суставов из-за гипермобильности

Многие люди часто хрустят пальцами, и, как утверждают, это приносит им облегчение. Однако врач-невролог Марианна Джикия предупреждает, что такая привычка может иметь негативные последствия для здоровья суставов. В чём именно заключается опасность и что на самом деле происходит при хрусте пальцев, расскажем в этом материале.

1. Что происходит при хрусте пальцами?

По словам Марианны Джикия, хруст в суставах возникает из-за того, что в синовиальной жидкости, которая служит смазкой внутри суставов, образуются микроскопические пузырьки газа. Когда вы резко тянете или сгибаете палец, объем суставной капсулы увеличивается, и давление внутри неё падает. Это приводит к образованию пузырьков, которые затем схлопываются, и возникает характерный звук. Это вполне естественный процесс, который не всегда свидетельствует о проблемах с суставами.

2. Миф о хрусте и артрите

Существует распространённое заблуждение, что хруст пальцами может привести к артриту. Однако Марианна Джикия опровергла этот миф, отметив, что на самом деле регулярный хруст пальцев не вызывает артрит. Это не является причиной воспалений или разрушения суставов. Таким образом, можно не бояться, что привычка хрустеть пальцами обязательно приведёт к артриту или другим серьёзным заболеваниям.

3. Возможные последствия: синдром гипермобильности

Несмотря на то что хруст пальцев не приводит напрямую к артриту, эта привычка всё же может иметь некоторые негативные последствия для здоровья суставов. Одним из таких последствий является развитие синдрома гипермобильности, который может привести к повышенной подвижности суставов. Этот синдром проявляется в том, что суставы становятся слишком гибкими, что может быть причиной их нестабильности и износа.

Синдром гипермобильности может повысить риск вывихов и других травм суставов, а также ускорить процесс их износа, особенно если человек продолжает активно практиковать такие движения, как хруст пальцами.

Таблица "Что происходит при хрусте пальцами"

Процесс Описание
Образование пузырьков газа При растяжении или сгибании пальца в суставной капсуле падает давление, что приводит к образованию пузырьков газа в синовиальной жидкости.
Схлопывание пузырьков Пузырьки газа схлопываются, создавая характерный звук.
Привычка хрустеть пальцами Регулярный хруст сам по себе не вызывает артрит.
Развитие синдрома гипермобильности Привычка может привести к излишней гибкости суставов, что повышает риск их нестабильности и повреждений.

Советы шаг за шагом: как избежать излишней нагрузки на суставы

  1. Умеренность в движениях: Постарайтесь избегать чрезмерного растягивания или сгибания пальцев. Умеренная нагрузка на суставы способствует их здоровью.

  2. Разминка и растяжка: Регулярная растяжка и разминка помогут сохранить подвижность суставов без необходимости их чрезмерно растягивать.

  3. Укрепление суставов: Занимайтесь упражнениями, направленными на укрепление мышц, поддерживающих суставы. Это поможет снизить нагрузку на суставы и предотвратить излишнюю подвижность.

  4. Консультация с врачом: Если вы заметили, что ваши суставы стали чрезмерно гибкими или начали болеть, стоит обратиться к врачу для диагностики и рекомендаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Часто хрустеть пальцами: Это может привести к развитию синдрома гипермобильности и повышенному риску травм суставов. Альтернатива — умеренные движения и укрепление суставов.

  2. Игнорировать болезненные ощущения: Если хруст пальцами сопровождается болью, это может быть признаком заболевания суставов. Альтернатива — консультация с врачом для выяснения причин боли.

  3. Перегрузка суставов: Слишком частое растяжение или нагрузка на суставы может ускорить их износ. Альтернатива — регулярная растяжка и укрепление мышц без чрезмерных усилий.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хруст пальцами может не вызывать серьёзных заболеваний, таких как артрит.

  • Это безвредная привычка, если она не сопровождается болью и не становится слишком частой.

Минусы:

  • Частое хрустение пальцами может привести к повышенной подвижности суставов, что повышает риск вывихов и травм.

  • Развитие синдрома гипермобильности может привести к износу суставов с возрастом.

Часто задаваемые вопросы

  1. Может ли хруст пальцами привести к артриту?
    Нет, хруст пальцами сам по себе не вызывает артрит. Это миф, который не имеет научного подтверждения.

  2. Как избежать повреждений суставов из-за хруста пальцами?
    Постарайтесь избегать чрезмерного растяжения пальцев, а также укрепляйте мышцы и суставы с помощью регулярных упражнений.

  3. Какие признаки синдрома гипермобильности?
    Признаки включают излишнюю гибкость суставов, их нестабильность и повышенный риск вывихов или растяжений.

Мифы и правда

Миф: Хруст пальцами обязательно приведёт к артриту.
Правда: Хруст пальцами не вызывает артрит, но может способствовать развитию синдрома гипермобильности и увеличивать риск травм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ёлочные игрушки из стекла могут быть опасны для детей и животных — Светлана Косарева сегодня в 8:53
Выбираю ёлочные игрушки для дома с детьми — и вот результат: безопасные и красивые, а главный плюс — никаких травм и случайных поломок

Как выбрать безопасные и качественные ёлочные игрушки для новогоднего праздника, чтобы они были не только красивыми, но и безопасными для всей семьи.

Читать полностью » Невролог Владимир Белаш: ночные судороги могут быть вызваны дефицитом магния и кальция сегодня в 8:10
Не знал, что дефицит магния может вызвать ночные судороги — вот как я решил эту проблему

Ночные судороги — распространённая проблема, которая может быть вызвана перегрузками или дефицитом минералов. Как их предотвратить и когда обращаться к врачу?

Читать полностью » Зелёные овощные соки поддерживают иммунитет и очищают организм — диетологи сегодня в 7:53
Просто заменила сладкий сок на зелёный — и мои суставы прошли: почему стоит пить овощной сок каждый день

Как магазинные соки могут повлиять на ваше здоровье и почему их употребление стоит ограничить? Узнайте о рисках, которые скрывает этот привычный продукт.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин: инсульт у детей возможен из-за нарушений сосудов и туберкулеза сегодня в 7:05
Когда я услышала, что туберкулез может привести к инсульту у детей, мне стало страшно — вот что я сделала

Инсульт у детей — редкое, но возможное явление. Каковы причины и как можно снизить риски для здоровья маленьких пациентов?

Читать полностью » Хром и кальций не способствуют похудению, несмотря на популярность — диетолог Ирина Соколова сегодня в 6:01
Стала использовать добавки для похудения — но результаты пришли только после изменений в образе жизни

Витамины могут поддерживать организм при похудении, но не являются волшебным средством. Узнайте, какие витамины играют важную роль в процессе и почему для настоящих результатов необходим комплексный подход.

Читать полностью » Инфекционист Александр Поцелуев: паротит вызывает отек околоушных желез сегодня в 6:01
Когда начался отек околоушных желез, я заподозрил свинку — вот как я распознал симптомы

Паротит — это инфекционное заболевание, которое часто проявляется у детей. Узнайте, как распознать первые признаки и как предотвратить осложнения.

Читать полностью » Врач Ольга Уланкина: ожирение и инсулинорезистентность вызывают диабет второго типа сегодня в 5:16
Почему я не стала винить сладкое в диабете — и как я узнала о настоящих рисках

Разрушение мифов о сахарном диабете второго типа: что действительно влияет на его развитие и как снизить риск заболевания?

Читать полностью » Врач Грант: эректильная дисфункция может быть признаком сердечных заболеваний сегодня в 4:30
Игнорировал усталость и перепады настроения — теперь знаю, как это связано с моим здоровьем

Шесть важных симптомов, которые мужчины часто игнорируют, могут быть признаками серьезных заболеваний. Как распознать опасные сигналы на ранней стадии?

Читать полностью »

Новости
Еда
Свиная корейка запекается в фольге при 180°C и сохраняет сочность — повар
Авто и мото
Повышенный расход масла можно уменьшить с помощью чистки системы вентиляции картера — моторист Степанцов
Наука
Исследование показало глубокие корни морфологии современных пород — Карли Амин
Садоводство
Листья замии образовали корни через три месяца, рассказали ботаниками
Авто и мото
Расход незамерзайки в межсезонье растёт из-за колебаний температуры — эксперты автоиндустрии
Дом
Как защитить квартиру от запахов чужой еды и табачного дыма: советы по вентиляции и герметизации
Садоводство
Подкормка клубники в ноябре улучшает урожай и укрепляет корни — агрономы
Спорт и фитнес
Упражнения для пресса укрепили мышцы и настроение — актриса Дженнифер Энистон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet