Холодец с зеленью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:40

Мармеладки и холодец не лечат колени: почему любимые продукты не работают так, как обещают легенды

Врач Шаповаленко заявила об отсутствии пользы холодца и мармелада для суставов

Разговор о пользе холодца и мармелада для суставов вновь получил широкое обсуждение после объяснения врача Татьяны Шаповаленко, об этом сообщила автор материала Мария Большакова. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалистка подробно разобрала популярный миф о "коллагеновой помощи" от подобных продуктов.

Почему холодец и мармелад не помогают суставам

Поводом для обсуждения стал вопрос соведущей Наталии Тарасовой, интересовавшейся, могут ли холодец или мармелад поддерживать костную ткань благодаря содержанию коллагена. Шаповаленко отвергла такую возможность и подчеркнула, что реального эффекта ожидать не стоит.

"Во-первых, не съешь ты столько желе и холодца, чтобы восполнить свой коллаген. Во-вторых, непонятно, есть ли там вообще коллаген (…) Ничего, кроме прибавки в весе, мармеладки нам не дадут", — констатировала врач.

Специалистка уточнила, что коллаген в подобных блюдах не усваивается в той форме, которая могла бы поддерживать суставы. К тому же продукты, содержащие много сахара или животного жира, чаще становятся фактором набора лишнего веса, а он увеличивает нагрузку на суставы и ухудшает их состояние.

Что действительно полезно для суставов

Шаповаленко назвала продукты, которые оказывают реальную поддержку опорно-двигательному аппарату. Среди них — нежирная птица, жирная морская рыба, яйца и кисломолочные продукты. По словам врача, такая пища помогает поддерживать нормальный вес, а снижение нагрузки на суставы — важнейшая профилактическая мера для сохранения их подвижности.

Специалисты подчёркивают, что рацион, богатый белком и полезными жирами, в сочетании с умеренной физической активностью способствует укреплению мышц и снижению рисков, связанных с заболеваниями суставов.

