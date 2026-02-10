Эти привычки медленно разрушают суставы — многие считают их нормой

Повседневные мелочи, на которые редко обращают внимание, способны медленно подтачивать здоровье суставов. Многие из этих привычек кажутся безобидными и годами воспринимаются как норма. Однако именно они со временем становятся причиной боли и ограничений подвижности. Об этом рассказал ортопед, травматолог, кандидат медицинских наук Андрей Литвиненко в беседе с EcoSever.

Нагрузка, которую мы не замечаем

Разрушение суставов связано не только с возрастными изменениями. По словам специалиста, ключевую роль играет регулярная бытовая нагрузка, которую человек зачастую недооценивает. Длительное пребывание в неудобных позах, малоподвижный образ жизни или, наоборот, резкие перегрузки создают постоянное давление на суставные поверхности.

Особенно уязвимы коленные и тазобедренные суставы, так как они ежедневно принимают на себя вес тела. Ошибки в распределении нагрузки постепенно приводят к микроповреждениям, которые накапливаются и дают о себе знать спустя годы.

Обувь и движения, которые вредят коленям

Отдельное внимание врач уделяет обуви и типичным движениям в повседневной жизни. Неподходящая обувь способна изменить биомеханику шага и усилить давление на суставы, даже если человек этого не ощущает сразу.

"Неудобная обувь на тонкой подошве с узким носком, каблук выше трех сантиметров, длительное нахождение на ногах, гиподинамия, бег, прыжки приводят к сдавлению костей. Глубокие приседания, когда свыше девяноста градусов коленные суставы сгибаются, это считается лидером критической нагрузкой", — отметил ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, особенно опасны глубокие приседания и резкие прыжки без подготовки, так как в этот момент давление на колени возрастает в разы.

Риски для суставов рук

Проблемы с суставами касаются не только нижних конечностей. Суставы рук также страдают от повседневных перегрузок, особенно у людей, занятых физическим трудом или работающих с инструментами.

"Здесь основных два риска — физические перегрузки и переохлаждение. Тяжелый физический труд, используемые средства защиты — перчатки, механизированные инструменты и механическая вибрация вредны", — пояснил Андрей Литвиненко.

Хроническое переохлаждение и постоянная вибрация негативно влияют на хрящевую ткань и могут ускорять развитие воспалительных процессов.

Как снизить вред для суставов

Специалист подчёркивает, что полностью избежать нагрузки невозможно, но её можно сделать более безопасной. Удобная обувь с амортизирующей подошвой, умеренная физическая активность без резких движений и регулярные перерывы при однотипной работе помогают снизить риск повреждений. Также важно избегать переохлаждения и чередовать нагрузку с отдыхом.

Внимательное отношение к повседневным привычкам позволяет сохранить здоровье суставов на долгие годы и отсрочить развитие серьёзных проблем, которые часто кажутся "внезапными", но формируются постепенно.