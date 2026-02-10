Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Больное колено
Больное колено
© Freepik by jcomp
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:37

Эти привычки медленно разрушают суставы — многие считают их нормой

Повседневные мелочи, на которые редко обращают внимание, способны медленно подтачивать здоровье суставов. Многие из этих привычек кажутся безобидными и годами воспринимаются как норма. Однако именно они со временем становятся причиной боли и ограничений подвижности. Об этом рассказал ортопед, травматолог, кандидат медицинских наук Андрей Литвиненко в беседе с EcoSever.

Нагрузка, которую мы не замечаем

Разрушение суставов связано не только с возрастными изменениями. По словам специалиста, ключевую роль играет регулярная бытовая нагрузка, которую человек зачастую недооценивает. Длительное пребывание в неудобных позах, малоподвижный образ жизни или, наоборот, резкие перегрузки создают постоянное давление на суставные поверхности.

Особенно уязвимы коленные и тазобедренные суставы, так как они ежедневно принимают на себя вес тела. Ошибки в распределении нагрузки постепенно приводят к микроповреждениям, которые накапливаются и дают о себе знать спустя годы.

Обувь и движения, которые вредят коленям

Отдельное внимание врач уделяет обуви и типичным движениям в повседневной жизни. Неподходящая обувь способна изменить биомеханику шага и усилить давление на суставы, даже если человек этого не ощущает сразу.

"Неудобная обувь на тонкой подошве с узким носком, каблук выше трех сантиметров, длительное нахождение на ногах, гиподинамия, бег, прыжки приводят к сдавлению костей. Глубокие приседания, когда свыше девяноста градусов коленные суставы сгибаются, это считается лидером критической нагрузкой", — отметил ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, особенно опасны глубокие приседания и резкие прыжки без подготовки, так как в этот момент давление на колени возрастает в разы.

Риски для суставов рук

Проблемы с суставами касаются не только нижних конечностей. Суставы рук также страдают от повседневных перегрузок, особенно у людей, занятых физическим трудом или работающих с инструментами.

"Здесь основных два риска — физические перегрузки и переохлаждение. Тяжелый физический труд, используемые средства защиты — перчатки, механизированные инструменты и механическая вибрация вредны", — пояснил Андрей Литвиненко.

Хроническое переохлаждение и постоянная вибрация негативно влияют на хрящевую ткань и могут ускорять развитие воспалительных процессов.

Как снизить вред для суставов

Специалист подчёркивает, что полностью избежать нагрузки невозможно, но её можно сделать более безопасной. Удобная обувь с амортизирующей подошвой, умеренная физическая активность без резких движений и регулярные перерывы при однотипной работе помогают снизить риск повреждений. Также важно избегать переохлаждения и чередовать нагрузку с отдыхом.

Внимательное отношение к повседневным привычкам позволяет сохранить здоровье суставов на долгие годы и отсрочить развитие серьёзных проблем, которые часто кажутся "внезапными", но формируются постепенно.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вес тает, а мышцы остаются — как работает строгий протокол похудения сегодня в 10:36

Голопротеиновую диету называют "пищевой липосакцией" за быстрый эффект. Диетолог объясняет, как она работает, кому подходит и в чём риски.

Читать полностью » Едим пюре — теряем улыбку: современные привычки превращают рот в рай для бактерий сегодня в 3:45

Питание влияет на зубы сильнее, чем принято думать: жевательная нагрузка, сахар и микроэлементы формируют здоровье эмали и десен каждый день

Читать полностью » Ребёнок сказал: вчера в 19:22

Речь ребёнка о весе часто скрывает эмоциональные переживания, а неправильная реакция взрослых может навредить развитию доверия и уверенности в себе.

Читать полностью » Фраза сахар кормит рак заставила многих отказаться от сладкого — но реальность оказалась куда сложнее вчера в 17:17

Сахар часто называют главным союзником рака. Что действительно известно науке о глюкозе, воспалении и онкорисках и почему жесткие запреты не работают.

Читать полностью » Возраст тут ни при чём: признаки, которые выдают дефицит белка в рационе вчера в 16:56

Недостаток белка может проявляться через потерю мышечной массы, усталость и проблемы с кожей — важные сигналы, которые часто игнорируют

Читать полностью » Имплант подождет: в каких случаях разрушенный зуб можно сохранить вчера в 16:14

Ортодонт Юнус Ахмурзаев рассказал NewsInfo, какое решение выбрать, если зуб разрушен, но корень сохранился.

Читать полностью » Усталость не проходит неделями: тело и мозг подают разные сигналы, которые все путают вчера в 15:15

Почему усталость не проходит даже после отдыха и как понять, что именно истощает — тело или разум. Разбираемся в признаках и способах восстановления.

Читать полностью » Эксцентричные сумки выходят их моды: новые фавориты сезона удивляют вчера в 14:45

Стилист Анна Скороходова объяснила NewsInfo, почему эксцентричные сумки теряют актуальность и какие модели будут в тренде весной.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Здесь нацистские руины соседствуют с дикой природой — место в Германии удивляет контрастом
Спорт и фитнес
Мышцы требуют порядка, а не героизма: план тренировок, который заставляет тело расти быстрее
Красота и здоровье
Радость не приходит внезапно — её готовят лёгкие: дыхание меняется за полчаса до эмоций
Еда
Перед жаркой всегда делаю это с луком — кольца получаются хрустящими, как в ресторане
Спорт и фитнес
В 51 год тело звезды "Офиса" стало сильнее, чем раньше — этот подход к тренировкам всё изменил
Туризм
Люди ушли за один день — города в Европе так и остались пустыми
Недвижимость
Вязаные крючком вещи портятся после первой стирки — если не знать один нюанс
Авто и мото
Такой BMW i3 ещё не видели: дизайн Neue Klasse раскрыли раньше времени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet