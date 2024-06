Сенатор Майк Ли, представляющий американский штат Юта, выразил мнение о том, что политика администрации президента Джо Байдена в отношении Украины может непосредственно втянуть США в конфликт и призвал к изменению этого курса действий.



"Это не конфликт, который принадлежит нам. Но мы можем легко оказаться втянутыми в него. И такой исход будет крайне неблагоприятным. Пришло время изменить свою позицию", — написал Ли в соцсетях, комментируя запись американского миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что в холодную войну США никогда не намеревались атаковать Россию, даже через посредников.



Ранее представитель государственного департамента сказал РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское вооружение для противодействия артиллерийским ударам, направленным на территорию Российской Федерации, угрожающим району Харькова, но сохранил запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего действия. По материалам газеты Wall Street Journal, ссылающейся на американских чиновников, власти США дадут Киеву разрешение на использование РСЗО HIMARS, ракетных систем GMLRS и артиллерии для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области.



В разговоре с журналистами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, передавали Украине свое вооружение "без каких-либо ограничений" во время обсуждений о возможной отмене альянсом ограничений для Киева по использованию западного вооружения для атак на территорию России. Президент РФ Владимир Путин предостерег, что представители стран НАТО должны быть осторожны в своих действиях, когда дело касается разрешения Киеву проводить удары по "правомерным целям" внутри РФ с использованием переданных ВСУ ракетных комплексов.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ РФ на возможные новые атаки на российскую территорию известен как главе государства, так и военным, которые принимают необходимые контрмеры и подготовились к ним. Российская сторона считает, что поставки оружия на Украину затрудняют поиск мирного решения, втягивают страны НАТО в конфликт и являются опасной игрой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться как легальные цели для России. Он отметил, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, предоставляя не только вооружение, но и обучая кадры в различных странах, включая Великобританию, Германию, Италию и другие. В Кремле подчеркнули, что поставки вооружений на Украину со стороны западных стран препятствуют мирным переговорам и могут иметь отрицательные последствия.



Россия начала специальную военную операцию в Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о целях операции как о "защите людей, страдающих от угнетения и геноцида со стороны киевского режима" в течение восьми лет. Он отметил, что спецоперация является вынужденным шагом из-за недопущения других вариантов действий из-за созданных рисков в области безопасности.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

