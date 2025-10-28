Работа есть — ищут всех: Сургутские компании не могут закрыть сотни вакансий

Рынок труда в Сургуте продолжает активно развиваться — компании города открывают сотни новых вакансий. По данным сервиса HeadHunter, в октябре самыми востребованными специалистами стали продавцы, менеджеры по продажам и водители, сообщили URA. RU в пресс-службе компании.

Кто возглавил рейтинг вакансий

"Топ-15 возглавляют вакансии продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 0,3 тысячи вакансий. Далее — менеджеры по продажам и по работе с клиентами — 0,23 тысячи, водители — 0,14 тысяч", — говорится в сообщении HeadHunter.

Таким образом, наибольший спрос сохраняется в сфере торговли и обслуживания клиентов, где уровень текучести кадров традиционно выше среднего.

Востребованные специалисты

Кроме продавцов, работодатели активно ищут:

курьеров и водителей ,

поваров и электромонтажников ,

разнорабочих и машинистов,

а также специалистов с высшим образованием — врачей, бухгалтеров и автомехаников.

По словам аналитиков, структура спроса отражает общие тенденции для крупных городов Сибири: высокая активность в розничной торговле, сфере услуг и логистике, при этом наблюдается нехватка квалифицированных рабочих и технических специалистов.

Что это значит для соискателей

Эксперты HeadHunter отмечают, что конкуренция на рынке труда остаётся умеренной, а работодатели всё чаще предлагают гибкий график и дополнительные бонусы для привлечения персонала. В Сургуте также растёт доля предложений с дистанционной занятостью, особенно в сфере продаж и клиентского сервиса.