Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Работодатель проверяет подлинность диплома кандидата
Работодатель проверяет подлинность диплома кандидата
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:17

Работа есть — ищут всех: Сургутские компании не могут закрыть сотни вакансий

В Сургуте больше всего вакансий открыто для продавцов и водителей — данные HeadHunter

Рынок труда в Сургуте продолжает активно развиваться — компании города открывают сотни новых вакансий. По данным сервиса HeadHunter, в октябре самыми востребованными специалистами стали продавцы, менеджеры по продажам и водители, сообщили URA. RU в пресс-службе компании.

Кто возглавил рейтинг вакансий

"Топ-15 возглавляют вакансии продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 0,3 тысячи вакансий. Далее — менеджеры по продажам и по работе с клиентами — 0,23 тысячи, водители — 0,14 тысяч", — говорится в сообщении HeadHunter.

Таким образом, наибольший спрос сохраняется в сфере торговли и обслуживания клиентов, где уровень текучести кадров традиционно выше среднего.

Востребованные специалисты

Кроме продавцов, работодатели активно ищут:

  • курьеров и водителей,

  • поваров и электромонтажников,

  • разнорабочих и машинистов,
    а также специалистов с высшим образованием — врачей, бухгалтеров и автомехаников.

По словам аналитиков, структура спроса отражает общие тенденции для крупных городов Сибири: высокая активность в розничной торговле, сфере услуг и логистике, при этом наблюдается нехватка квалифицированных рабочих и технических специалистов.

Что это значит для соискателей

Эксперты HeadHunter отмечают, что конкуренция на рынке труда остаётся умеренной, а работодатели всё чаще предлагают гибкий график и дополнительные бонусы для привлечения персонала. В Сургуте также растёт доля предложений с дистанционной занятостью, особенно в сфере продаж и клиентского сервиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Югры — проверено 60 учреждений сегодня в 2:26
Порции тают, температура гуляет: в школьных столовых Югры нашли тревожные отклонения

Роспотребнадзор проверил питание в школах Югры: нарушения нашли почти в каждой пятой. Какие отклонения зафиксировали и какие меры уже приняты?

Читать полностью » В ХМАО введён упрощённый порядок выдачи лицензий на добычу для нефтегазового строительства сегодня в 1:17
Недра без аукциона: как в ХМАО открыли прямой путь к полезным ископаемым

Компании в ХМАО смогут получать лицензии на добычу полезных ископаемых без аукциона. Как новый регламент ускорит строительство нефтепроводов?

Читать полностью » Спрос на бьюти-коворкинги в Югре вырос на 6% с начала 2025 года — Авито Услуги сегодня в 0:09
Место под фен — нарасхват: что происходит с рынком красоты в Югре

Средняя цена готового салона красоты в Югре — 600 тысяч рублей. Почему мастера переходят в бьюти-коворкинги, а инвесторы интересуются готовыми бизнесами?

Читать полностью » Красноярский край намерен удвоить показатели туризма, делая ставку на креативный сектор 25.10.2025 в 20:27
В два раза больше туристов и инвестиций: Красноярский край выходит на новый уровень гостеприимства

Красноярский край намерен удвоить показатели туризма, развивая инфраструктуру, гастрономию и креативные индустрии. Власти делают ставку на "экономику впечатлений".

Читать полностью » В Красноярском крае спасатели вновь вышли на поиски пропавшей семьи Усольцевых 25.10.2025 в 12:38
Тайга без ответа: спасатели снова обследовали горы в поисках пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели обследовали шесть квадратных километров тайги в поисках семьи Усольцевых, пропавшей месяц назад. Поиски продолжаются.

Читать полностью » В ЯНАО замедлился рост средней заработной платы: увеличение на 9% за 2025 год 24.10.2025 в 5:46
Зарплаты замедлились: почему Ямал теряет былой рост и что это значит для региона

На Ямале замедлился рост средней заработной платы: за девять месяцев 2025 года зарплаты выросли на 9%. Какие отрасли показывают лучший результат и что это значит для региона?

Читать полностью » На Ямале сократились налоговые поступления из-за распродажи активов 24.10.2025 в 4:46
Активы на продажу: почему Ямал теряет сотни миллионов из-за действий ТЭК

На Ямале снижаются налоговые поступления: «Газпром» снял с учета свыше 100 объектов, а бюджет недополучил сотни миллионов. Почему это происходит и чем грозит региону?

Читать полностью » Депутаты ЯНАО расширили доступ студентов к культурно-познавательным поездкам 24.10.2025 в 3:36
Север зовёт: ямальской молодёжи открывают маршрут к новым открытиям

В ЯНАО расширили возможности для молодежного туризма — теперь путешествовать по округу смогут не только школьники, но и студенты колледжей и техникумов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Лаборатории BSL-4 стремительно растут по всему миру к 2025 году — Джеймс Латам
Туризм
Путешествие в Териберку: маршрут по достопримечательностям и берегам Баренцева моря
СФО
Средняя зарплата инженеров в Югре достигла 124,3 тыс. рублей — данные "Авито Работа"
УрФО
В Тюменской области планируют использовать белорусскую электронику для добычи нефти и газа
Красота и здоровье
Избыток воды перед тренировкой снижает выносливость и вызывает головокружение у спортсменов
Садоводство
Народное средство с уксусом и чесноком признано безопасной альтернативой химии для теплиц
Дом
Специалисты заявили, что нельзя греть яйца, перец и йогурт в микроволновке
ДФО
В Хабаровске возбуждено уголовное дело против военнослужащего после ДТП с тремя погибшими — прокуратура
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet