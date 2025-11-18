Продажи, медицина или стройка? Раскрываем самые лёгкие для трудоустройства сферы

Аналитики портала HeadHunter рассказали, что жителям ХМАО проще всего трудоустроиться в сфере розничной торговли, ресторанно-гостиничного бизнеса, а также в продажах и обслуживании клиентов. Проблем с поиском работы не испытывает 40% жителей региона.

В каких сферах вакансии наиболее доступны?

"В конце 2025 года проще всего найти новое место работы в сфере розничной торговли (50% соискателей без труда получили работу в этом направлении), ресторанно-гостиничном бизнесе (49%). Также востребованы специалисты в сферах продаж и обслуживания клиентов (48%), медицины, фармацевтики (47%), строительства, недвижимости (45%), транспорта, логистики, перевозок, спорта и салонов красоты (по 44%), автобизнесе (42%)", — говорится в исследовании аналитиков портала HeadHunter.

Кроме того, 39% жителей ХМАО отмечают, что могут найти работу по своей специальности без особых проблем. В массовых отраслях этот показатель достигает 48-50%.

Где сложнее всего трудоустроиться?

Больше всего сложностей ждёт тех, кто ищет работу в высококвалифицированных сферах — маркетинге и PR, стратегии и консалтинге, высшем менеджменте, а также индустрии развлечений и массмедиа. Здесь трудности с поиском работы испытывают 62-77% соискателей.

Кому проще найти работу?

Молодёжь до 18 лет легко подстраивается под любые вакансии, и лишь 37% из них говорят о трудностях с трудоустройством. Молодым специалистам от 18 до 34 лет найти работу уже сложнее — 47% сталкиваются с проблемами на старте карьеры. Среди более опытных кандидатов от 35 до 54 лет этот показатель составляет 40%.