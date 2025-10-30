Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

От банкиров до сантехников: на сколько вырос спрос и как изменились зарплаты в Югре

В Югре банковские работники и сантехники стали самыми востребованными профессиями

В Югре в последние месяцы заметно увеличился спрос на работников банковской сферы и сантехников. Средняя зарплата этих специалистов в начале осени составила около 80 тысяч рублей. Однако самой прибыльной профессией стал логист, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей, сообщили аналитики "Авито".

Банковские работники и сантехники: наибольший рост спроса

Согласно исследованию, банковские работники стали одной из самых востребованных профессий в Ханты-Мансийском автономном округе, с увеличением числа вакансий на 122%. Среднее предложение по зарплате для работников банков составило 77 900 рублей в месяц.

"Банковский работник стал одной из самых востребованных профессий в Ханты-Мансийском автономном округе с увеличением числа вакансий на 122%. Среднее зарплатное предложение для банковских работников составляет 77 900 рублей в месяц", — говорится в исследовании.

Вторыми по популярности оказались сантехники. Спрос на эту профессию вырос на 120%, а средняя зарплата сантехников составила 79 900 рублей.

Другие востребованные профессии и зарплаты

Среди востребованных профессий также отмечаются специалисты поддержки (+103%), с зарплатой около 49 тысяч рублей. Число вакансий для логистов увеличилось на 100%, а средняя зарплата этих специалистов составила более 108 тысяч рублей.

"Работодатели активно ищут специалистов в различных областях, что открывает новые возможности для соискателей. В этом месяце особенно выделяются рабочие профессии и специалисты, работающие в поддержке и логистике, которые продолжают оставаться в топе по количеству вакансий и высоким зарплатам", — уточняют аналитики.

