Рабочие кадры снова в цене: кого не хватает предприятиям Тюменской области

В третьем квартале 2025 года работодатели Тюменской области чаще всего искали машинистов спецтехники и сварщиков. Такие данные представили аналитики сервиса "Авито Работа". Эти специалисты остаются ключевыми для стабильной работы предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности региона.

Кто в лидерах по вакансиям

"В третьем квартале 2025 года работодатели региона активно искали специалистов технических направлений. Лидером по числу вакансий стал машинист спецтехники. На втором месте — сварщик, без которого невозможно обслуживание и ремонт оборудования на добывающих и перерабатывающих предприятиях", — рассказали эксперты.

Помимо этих профессий, высокий спрос наблюдался и на водителей грузового транспорта - средняя зарплата у них достигла 133 тысяч рублей. Также востребованы монтажники, которым предлагали около 119 тысяч рублей в месяц.

Доходы технических специалистов

По данным аналитиков, машинисты спецтехники в Тюменской области зарабатывают в среднем 156 665 рублей, а сварщики — 113 545 рублей в месяц. Эти показатели подтверждают высокий уровень оплаты труда в технических и рабочих профессиях региона, особенно в добывающем секторе.

Пятёрка лидеров

Пятёрку наиболее востребованных специалистов замыкает слесарь, обеспечивающий бесперебойную работу оборудования и своевременный ремонт. Средняя зарплата по этой профессии составила 117 600 рублей в месяц. Эксперты отмечают, что дефицит квалифицированных рабочих кадров в регионе сохраняется, особенно на производственных предприятиях.