Этим специалистам в Югре не позавидуешь: на одно место — 17 резюме

В Югре наблюдается повышенная конкуренция на рынке труда, особенно среди бухгалтеров, менеджеров и администраторов. Об этом сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

Какие профессии сложнее всего найти работу?

По данным исследования, в октябре 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе было размещено 1462 резюме от бухгалтеров. Несмотря на высокую востребованность этой профессии, поиск работы в этом секторе остаётся сложным. Также заметную конкуренцию наблюдают администраторы (17,9 резюме на вакансию), комплектовщики (13,6) и менеджеры по продажам или работе с клиентами (8,2).

"Повышенная конкуренция за рабочие места среди бухгалтеров. В октябре в ХМАО размещено 1462 резюме от таких специалистов", — отмечают в исследовании.

Профессии с комфортным уровнем конкуренции

В то же время, для некоторых специалистов конкуренция на рынке труда остаётся вполне комфортной. Так, среди разнорабочих (4,9 резюме на вакансию), операторов call-центра (5,5), инженеров ПТО и сметчиков (5,7), водителей (6,4) и кладовщиков (6,8) уровень конкуренции значительно ниже.

Как искусственный интеллект влияет на рынок труда?

Эксперты отмечают, что в настоящее время кандидатам с опытом работы с искусственным интеллектом (ИИ) легче найти работу. Сейчас 17% компаний обращают внимание на такие навыки, а 11% готовы повышать оплату труда для сотрудников, обладающих опытом взаимодействия с ИИ.