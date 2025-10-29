Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деловой костюм
Деловой костюм
© www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Этим специалистам в Югре не позавидуешь: на одно место — 17 резюме

Бухгалтеры и администраторы сталкиваются с повышенной конкуренцией на рынке труда в Югре

В Югре наблюдается повышенная конкуренция на рынке труда, особенно среди бухгалтеров, менеджеров и администраторов. Об этом сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

Какие профессии сложнее всего найти работу?

По данным исследования, в октябре 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе было размещено 1462 резюме от бухгалтеров. Несмотря на высокую востребованность этой профессии, поиск работы в этом секторе остаётся сложным. Также заметную конкуренцию наблюдают администраторы (17,9 резюме на вакансию), комплектовщики (13,6) и менеджеры по продажам или работе с клиентами (8,2).

"Повышенная конкуренция за рабочие места среди бухгалтеров. В октябре в ХМАО размещено 1462 резюме от таких специалистов", — отмечают в исследовании.

Профессии с комфортным уровнем конкуренции

В то же время, для некоторых специалистов конкуренция на рынке труда остаётся вполне комфортной. Так, среди разнорабочих (4,9 резюме на вакансию), операторов call-центра (5,5), инженеров ПТО и сметчиков (5,7), водителей (6,4) и кладовщиков (6,8) уровень конкуренции значительно ниже.

Как искусственный интеллект влияет на рынок труда?

Эксперты отмечают, что в настоящее время кандидатам с опытом работы с искусственным интеллектом (ИИ) легче найти работу. Сейчас 17% компаний обращают внимание на такие навыки, а 11% готовы повышать оплату труда для сотрудников, обладающих опытом взаимодействия с ИИ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ханты-Мансийске начали применять каскадную плазмофильтрацию — впервые в Югре 28.10.2025 в 12:16
Как сетка против зла: в ХМАО запустили метод, который очищает кровь и спасает тех, кого уже списали

В Ханты-Мансийске внедрили каскадную плазмофильтрацию — технологию, очищающую кровь от вредных веществ. Почему её называют прорывом в медицине Югры?

Читать полностью » Средняя зарплата инженеров в Югре достигла 124,3 тыс. рублей — данные 28.10.2025 в 11:16
Нефтянка зовёт, зарплаты растут: инженерам открыли дверь в большой доход

Инженеры в Югре получают в среднем 124 тысячи рублей. Почему ХМАО стал вторым в УрФО по уровню зарплат и где сегодня ищут технических специалистов?

Читать полностью » В Сургуте больше всего вакансий открыто для продавцов и водителей — данные HeadHunter 28.10.2025 в 10:17
Работа есть — ищут всех: Сургутские компании не могут закрыть сотни вакансий

В Сургуте больше всего ищут продавцов, менеджеров и водителей. Какие ещё специалисты востребованы и что это говорит о рынке труда города?

Читать полностью » В Югре зафиксирован крупный улов: щука весом 13,7 кг поймана на Северной Сосьве 28.10.2025 в 9:46
Щука на 13,7 кг — без эхолота и понтов: как рыбак с удочкой вытащил монстра из Сосьвы

Рыбак из Перми поймал на Северной Сосьве щуку весом почти 14 кг. Почему этот улов стал сенсацией и что говорят рыбаки о нынешнем сезоне?

Читать полностью » В Югре до конца года откроют 62 ледовые переправы и 56 зимников протяжённостью 2,4 тыс. км 28.10.2025 в 8:36
До конца декабря — 2 464 километра зимы: Югра готовит дороги по льду и морозу

В Югре к 25 декабря откроют 62 ледовые переправы и 56 зимников. Когда начнут работать маршруты разной грузоподъёмности и какие дороги станут ключевыми?

Читать полностью » Тюменьстат сообщил о росте цен в ХМАО: бензин +11%, медикаменты +8%, алкоголь +9% 28.10.2025 в 7:46
Морепродукты, лекарства и отдых за границей: в Югре дорожает всё, что радует

В Югре бензин подорожал на 11%, а вместе с ним — лекарства, алкоголь и морепродукты. Какие товары подешевели и что это значит для жителей округа?

Читать полностью » В Югре завершён сезон прямых авиарейсов в Абхазию — перевезено более тысячи пассажиров 28.10.2025 в 6:56
Купальный сезон закрыт — самолёты домой: как Югра простилась с югом

Сезон прямых авиарейсов между Югрой и Абхазией завершён: маршрутом воспользовались более тысячи пассажиров. Когда ждать возобновления полётов?

Читать полностью » Почётные звания нефтяников в Югре: кто может получить и как оформляется награда 28.10.2025 в 5:56
Награды, которые не покупают: как в Югре выбирают достойнейших в нефтянке

В Югре звание «Почётный нефтяник» — это не просто награда. Как его присуждают, кто может стать обладателем и почему для жителей округа оно имеет особый смысл?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Астра может быстро захватить сад из-за самосева — садоводы
Еда
Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить яблочно-миндальное печенье без масла
Спорт и фитнес
Бриттани Роблес: отжимания — идеальное упражнение для любой подготовки
Авто и мото
Mercedes-Benz: чистая прибыль за девять месяцев 2025 года сократилась вдвое
Питомцы
Исследователи напомнили, что запястные вибриссы помогают кошкам ориентироваться в темноте
Наука
Астрономы обнаружили уксусную кислоту и этанол в космическом льду — Марта Севило
Туризм
Путешественникам рекомендуют сворачивать одежду и хранить всё необходимое в ручной клади
Дом
Психологи напомнили, что избыток предметов повышает тревожность и мешает отдыху
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet