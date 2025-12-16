Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 2:10

Не верила в силу минимализма, пока не выбрала это украшение — оно стало акцентом всего образа

В тренде украшения с минималистичным стилем и винтажные элементы — стилисты

Новый год 2026 близится, и каждый из нас хочет встретить его по-особенному, окружённым стильными и выразительными украшениями. В этом сезоне тренды в аксессуарах ориентированы на умеренность и изысканность. Разбираемся, какие украшения будут в тренде в 2025-2026 году и как правильно сочетать их для создания стильного образа, пишет дзен-канал "Яна Ференец - ваш стилист в Дзене".

Украшения на шею

Кулон “кисточка”

Винтаж снова в моде. Тонкая цепочка с вытянутым кулоном визуально удлиняет шею и силуэт, что делает его идеальным дополнением как к деловым, так и к женственным образам.

Сет с кулоном

Комбинация укороченной и удлиненной цепочки с одним акцентным кулоном продолжает оставаться актуальной. Это украшение выглядит красиво с блузами, рубашками, футболками и лонгсливами, придавая образу изысканность.

Прозрачное колье

Будто из хрусталя, такие украшения создают эффект лёгкости и воздушности. Они прекрасно гармонируют с топами бандо и открытыми плечами, идеально подходя для вечернего образа, где хочется подчеркнуть благородное изящество.

Литое колье

Плотное, скульптурное колье, будто отлито по форме тела, идеально для чистых и графичных образов. Оно добавляет акцент и завершающую деталь, подходя для строгости и лаконичности.

Серьги

Моносерьга

Набирающий популярность тренд, замеченный на показах осень-зима 2025-2026. Одиночная серьга, часто выполняющая роль акцента, будет идеальным выбором для смелых и асимметричных образов. Моносерьга может быть также каффом, добавляя интересную деталь в образ.

Серьги в стиле 70-х

Большие серьги в коричнево-золотом исполнении с этническими элементами или двухярусные серьги-люстры, которые напоминают старинные парадные люстры, вновь становятся популярными. Эти серьги добавляют выразительности и уникальности.

Круглые крупные серьги

Подходят для любого базового гардероба. Серьги-бублики — универсальные и идеально сочетаются с любым стилем. В минималистическом серебре они могут отсылать к стилистике 90-х годов.

Браслеты

Браслеты-манжеты

Один или пара браслетов-манжет в тренде, создавая элегантный акцент на руке. Браслеты с шармами и подвесками в бохо-стиле также остаются популярными, придавая образу лёгкость и эклектичность.

Кольца

Кольцо с прозрачным камнем

Идеально для минималистичных образов. Кольца с прозрачными камнями, вдохновлённые стилем Леди Ди, прекрасно подчеркнут как наряд, так и ваше настроение. Кольца с зелёными, голубыми или бесцветными камнями будут ярким акцентом в образе.

"Бублик"

Серебряное кольцо в форме "бублика" будет главным украшением на руке. Это кольцо привносит элегантность, минимализм и завершающую деталь в образ.

Тонкие кольца

Одно или два кольца на соседних пальцах — утончённо, изящно и очень модно. Выбирайте сочетания, ограничивая количество колец, чтобы не перегрузить образ.

Как выбирать и сочетать украшения между собой

1. Растягивайте акценты

Лучше сочетать крупное колье с кольцом или серьги с браслетом. Главное — не перегружать образ, ограничьтесь максимум двумя акцентами.

2. Следите за масштабом

Украшение должно соответствовать вашим чертам и фигуре. Большие украшения для крупных черт лица или телосложения, а маленькие — для более утончённого внешнего вида.

3. Не перегружайте

Один выразительный элемент работает лучше трёх мелких. Выбирайте украшения, которые гармонично дополняют ваш стиль, но не перегружают образ.

4. Учитывайте вырез одежды

Украшения должны сочетаться с вырезом одежды, не конкурируя с ним. Для глубокого выреза подойдут длинные серьги или кулоны, гармонично дополняющие образ.

5. Смешивайте стили аккуратно

Минимализм хорошо сочетается с винтажем, но избегайте смешивания с яркими этническими мотивами. Стили должны быть сбалансированы, чтобы не терять гармонию.

