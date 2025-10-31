Один перелёт — неделя бессонных ночей: как спасти организм после смены часовых поясов
Путешествия всегда манят: смена обстановки, новые лица, другой воздух и ритм жизни. Но вместе с восторгом от полёта в другую часть света нас подстерегает враг всех путешественников — джетлаг. Это состояние, когда тело остаётся "вчера", а голова уже "сегодня". И хотя кажется, что организм не подчиняется никаким правилам, опытный пилот нашёл способ держать ситуацию под контролем.
Когда тело живёт в другом времени
Джетлаг — не болезнь, а естественная реакция организма на резкую смену часового пояса. Внутренние часы, отвечающие за сон, бодрость, аппетит и настроение, сбиваются, и человек ощущает, будто оказался в другой реальности. Симптомы знакомы многим: бессонница, усталость, раздражительность, головная боль, потеря аппетита. Особенно тяжело тем, кто часто путешествует или работает в неравномерном графике — пилотам, стюардессам, бизнесменам.
Именно поэтому советы Эла Смита, первого пилота British Airways, звучат особенно убедительно. За годы полётов он накопил тысячи часов в небе и выработал собственную систему, позволяющую мягко перестраивать биоритмы.
"Секрет не в том, чтобы всегда отдыхать, а в том, чтобы всегда планировать заранее", — сказал первый пилот Эл Смит.
По его словам, успех адаптации зависит не от количества сна, а от того, как правильно им распоряжаться.
Почему джетлаг бьёт по организму
Наш организм живёт по внутренним биологическим часам — циркадным ритмам. Они регулируют температуру тела, уровень гормонов и активность мозга. Когда человек резко пересекает несколько часовых поясов, ритмы сбиваются, и тело не успевает перестроиться.
Например, перелёт из Москвы в Пекин "отнимает" у нас восемь часов. Для организма это всё равно, что внезапно лечь спать утром и проснуться вечером. Чтобы вернуться в норму, телу требуется 3-5 дней, а иногда и неделя.
Тем не менее пилоты и путешественники научились обходить эти сложности, используя простые приёмы.
Как победить смену часовых поясов: пошаговый план
- Темнота — твой лучший друг. Даже в ярком отеле можно устроить ночь: достаточно закрыть шторы прищепкой или булавкой. Чем меньше света, тем активнее вырабатывается мелатонин — гормон сна.
- Алкоголь под запретом. Один бокал вина не повредит, но больше — уже удар по режиму сна. Алкоголь мешает фазам глубокого сна, а значит, восстановление затягивается.
- Дневной сон — с ограничениями. После прилёта стоит позволить себе короткий отдых не дольше трёх часов. Если прибытие приходится на вечер, лучше продержаться до ночи.
- Выбирайте чай без кофеина. Качественный безкофеиновый чай поможет расслабиться вечером, не нарушая сон.
- Микро-сон — спасение. Короткий отдых на 20-30 минут помогает мозгу "перезагрузиться". Но, как шутит пилот, не стоит засыпать в метро, особенно в Токио.
- Отключите уведомления. Телефон, мигающий ночью, может разрушить даже самую крепкую решимость уснуть. Переведите устройство в режим "Не беспокоить".
- Никаких бессмысленных покупок. Часто усталость заставляет нас искать стимулы, например, бродить по магазинам. Это только усиливает усталость. Смит вспоминает, как однажды купил полку геля для душа в Сиэтле — просто потому, что не мог уснуть.
- Не спите сутками. Провести в постели 12 часов кажется заманчивым, но на деле сбивает ритм ещё сильнее. Лучше ложиться и вставать в одно и то же время.
- Проводите время на улице. Дневной свет помогает телу понять, что наступил день. Прогулка, пробежка или просто кофе на террасе ускорят адаптацию.
- Держитесь подальше от кровати. Сидя или лёжа на кровати легко поддаться соблазну "прилечь на минутку" — и проспать полдня. Лучше почитать в кресле или прогуляться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Уснуть сразу после приземления.
Последствие: Сон прерывается ночью, а утром снова усталость.
Альтернатива: Дождитесь местного вечера и ложитесь в обычное для этого пояса время.
- Ошибка: Пить кофе или энергетики в пути.
Последствие: Сбиваются фазы сна, появляется тревожность.
Альтернатива: Травяной чай, вода с лимоном или мелатонин в небольших дозах.
- Ошибка: Игнорировать прогулки.
Последствие: Организм не получает сигнал о смене дня и ночи.
Альтернатива: Проводите хотя бы 30 минут на солнце, особенно утром.
А что если лететь через океан?
Перелёты на восток считаются сложнее, чем на запад: теряется время, и тело вынуждено "просыпаться" раньше. В этом случае помогает постепенная адаптация — за несколько дней до вылета стоит сдвигать график сна на час раньше.
Если же полёт на запад, наоборот, можно ложиться позже и позволить себе чуть больше сна. Специалисты советуют также брать с собой маску для сна и беруши, особенно в отелях с шумной улицей.
Плюсы и минусы популярных средств от джетлага
|
Средство
|
Плюсы
|
Минусы
|
Мелатонин
|
Натуральный регулятор сна
|
Может вызвать сонливость днём
|
Очки с фильтром синего света
|
Сохраняют ритм при работе с гаджетами
|
Не решают проблему полностью
|
Травяные чаи
|
Расслабляют, улучшают качество сна
|
Не подходят при аллергии
|
Упражнения и прогулки
|
Заряжают энергией
|
Требуют самодисциплины
|
Сон по графику
|
Эффективен при регулярности
|
Сложно соблюдать в дороге
Мифы и правда о джетлаге
- Миф: Джетлаг — удел только пожилых людей.
Правда: От него страдают все, даже молодые и спортивные.
- Миф: Чем больше спишь, тем быстрее адаптируешься.
Правда: Избыточный сон только продлевает перестройку организма.
- Миф: Таблетки помогают лучше сна.
Правда: Снотворные дают временный эффект и не восстанавливают циркадный ритм.
Сон и психология
Исследования показывают: джетлаг влияет не только на физическое состояние, но и на эмоции. Появляется апатия, тревожность, снижается концентрация. Поэтому важно не только выспаться, но и дать себе мягкий режим — без стрессов, перегрузок и плотного расписания.
Некоторые авиакомпании, включая British Airways, обучают пилотов и экипаж специальным техникам восстановления сна: дыхательные упражнения, растяжка, короткая медитация перед сном. Эти приёмы можно применять и обычным путешественникам.
FAQ
Как быстро организм адаптируется после перелёта?
В среднем по одному дню на каждый пересечённый часовой пояс.
Стоит ли принимать мелатонин?
Да, но в малых дозах и только вечером — после консультации с врачом.
Что помогает быстрее войти в ритм?
Дневной свет, физическая активность и правильное питание с белками и свежими овощами.
Можно ли "перехитрить" джетлаг кофеином?
Нет, кофе помогает только временно. Лучше пить воду и наладить режим сна.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru