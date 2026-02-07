Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анурадхапура
© commons.wikimedia.org by Balou46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:54

Третий по величине объект древнего мира — зачем тысячи людей едут сюда до сих пор

Анурадхапура умеет обманывать ощущение времени: в полнолуние кажется, что древность стоит рядом и дышит в затылок. Босые паломники в белом идут по пыльным дорожкам, монахи поют на рассвете, а к ритуалам присоединяются гости со всего мира. Всё это происходит почти так же, как происходило столетиями. Об этом сообщает CNN.

Анурадхапура и её кирпичный "титан"

Анурадхапура была первой большой столицей Шри-Ланки и одним из ключевых мест, где буддизм укоренился за пределами Индии. На территории археологического парка — монастыри, водохранилища и ступы, но главная доминанта здесь Джетаванарамайя. Её завершили примерно в 301 году н. э., и на момент постройки она считалась третьим по величине рукотворным сооружением на планете, уступая лишь пирамидам Гизы. Ступу сложили примерно из 93,3 млн обожжённых кирпичей: первоначальная высота доходила до 122 метров, а сама форма — полусферическая — помогала распределять нагрузку и держать колоссальную массу.

Со временем монумент пережил обрушения, запустение и реставрации, поэтому сегодня поднимается примерно до 71 метра. Но по объёму Джетаванарамайя по-прежнему считается крупнейшим кирпичным сооружением в истории: масштаб настолько велик, что археологи сравнивают общий "кирпичный запас" с воображаемой стеной, которая могла бы протянуться на сотни километров.

Как строили и почему вокруг неё спорили

Джетаванарамайя была не одиночной постройкой, а центром монастырского комплекса Джетавана Вихара, рассчитанного на сотни монахов. Планировка подчинялась одному принципу: выходя из жилищ, монахи должны были видеть ступу первой — как ежедневное напоминание о порядке и вере.

"Люди приходили предлагать одежды, книги, еду — всё - чтобы получить заслуги", — объясняет монах и старший археолог Анурадхапуры Годамунэ Паннасиха.

При этом комплекс с самого начала был спорной точкой: его связали с доктринальными разногласиями и соперничеством буддийских центров. Историю усложняет то, что многие источники о махаяне на острове не сохранились, поэтому исследователям приходится восстанавливать картину по косвенным данным. К строительным задачам добавлялись и логистические: кирпичи нужно было изготовить, доставить и уложить с высокой точностью, а гигантские объёмы работ требовали строгой организации труда. В хрониках встречаются упоминания и о верующих мирянах, и о принудительном труде пленников.

Что осталось сегодня и зачем туда едут

Последняя крупная реставрация ступы относится к XII веку, ко времени царя Паракрамабаху I, а более поздние вмешательства включали цемент, который, по мнению части археологов, мог ускорить разрушение наружных слоёв. Раскопки показали, что внутри ступы на разных уровнях закладывали реликварии, а среди находок — золотые панели с изображениями бодхисаттвы и надписями, связанные с сутрой

Праджняпарамита; их хранят в Национальном музее Коломбо. Эти артефакты считают редким материальным свидетельством того, что Джетавана была не только инженерным подвигом, но и узлом буддийской мысли, связанной с внешним миром через торговые маршруты.

Рядом стоит Руванвелисая — более "живой" центр паломничества: её поддерживают постоянно, и сейчас она выше усечённой Джетаваны, поднимаясь более чем на 100 метров. В Анурадхапуре ежедневно проводят ритуалы пуджи, а в полнолуние сюда приходят тысячи людей — именно тогда город особенно ясно показывает, как прошлое продолжает работать в настоящем.

"Сначала была гражданская война, потом пандемия. Но за последние два года в наш святой город заметно увеличилось количество иностранных посетителей", — говорит главный монах Руванвелисая Италаветунваве Гнанатхилака Тхеро.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

