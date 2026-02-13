Смена часовых поясов ломает сон: первые 48 часов решают, затянется ли джетлаг на неделю
Резкая смена времени может выбить из колеи даже опытного путешественника. Особенно тяжело даются перелёты через несколько часовых поясов, когда привычный режим сна буквально рассыпается. Об этом в беседе с MoneyTimes рассказал путешественник и журналист Игорь Серебряный, поделившись наблюдениями о том, как организм реагирует на разные направления перелётов.
Почему направление имеет значение
По словам Серебряного, при перелёте с востока на запад адаптация проходит заметно легче. Организму проще "растянуть" день, чем искусственно его сократить. В первые дни после прилёта эксперт советует сознательно не позволять себе уснуть раньше местного времени, даже если усталость накапливается уже к вечеру.
Он подчёркивает, что важно сохранять активность и не оставаться дома. Если изолироваться в помещении, соблазн лечь спать раньше времени становится слишком велик. А это лишь усугубляет сбой режима и продлевает восстановление.
"Надо первые пару дней заставить себя не ложиться спать в неподходящее по местному времени время. Не ложиться спать в пять часов вечера, или в четыре вечера, погулять вне дома. К десяти вечера будете уже настолько измотанными, что заснёте в любом положении, вернувшись домой", — рассказал Серебряный.
Восточное направление — сложнее всего
Иная картина складывается при перелётах с запада на восток. Такие маршруты, в том числе в Китай или Корею, по словам путешественника, переносятся значительно тяжелее. Организму приходится "ускоряться", что даётся гораздо труднее.
Серебряный отмечает, что в подобных случаях заставить себя уснуть в нужное время практически невозможно. Даже если лечь в постель по расписанию, сон может не прийти. В результате человек оказывается бодрым глубокой ночью и начинает испытывать сонливость лишь к утру, особенно если речь идёт о трансатлантических перелётах.
"Заставить себя спать в нужное время невозможно. Если не спится, даже если вы ляжете, сон все равно не придет. Когда нужно ложиться спать, будете еще "ни в одном глазу", спать будете начинать хотеть часам к шести утра, это если мы про трансатлантические путешествия говорим", — подчеркнул путешественник.
Сколько длится адаптация
Эксперт подчёркивает, что биологические часы обмануть сложно. При перелёте с запада на восток остаётся рассчитывать лишь на постепенную перестройку режима. Такой процесс может занять около недели, в зависимости от индивидуальных особенностей организма и количества пересечённых часовых поясов.
В отдельных случаях, по словам Серебряного, люди прибегают к приёму снотворных средств. Однако основным способом остаётся постепенная адаптация и соблюдение местного распорядка дня. Резко изменить внутренний ритм практически невозможно, поэтому организму требуется время, чтобы синхронизироваться с новым часовым поясом.
