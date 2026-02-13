Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Раннее пробуждение в другой стране
Раннее пробуждение в другой стране
© public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:55

Смена часовых поясов ломает сон: первые 48 часов решают, затянется ли джетлаг на неделю

Резкая смена времени может выбить из колеи даже опытного путешественника. Особенно тяжело даются перелёты через несколько часовых поясов, когда привычный режим сна буквально рассыпается. Об этом в беседе с MoneyTimes рассказал путешественник и журналист Игорь Серебряный, поделившись наблюдениями о том, как организм реагирует на разные направления перелётов.

Почему направление имеет значение

По словам Серебряного, при перелёте с востока на запад адаптация проходит заметно легче. Организму проще "растянуть" день, чем искусственно его сократить. В первые дни после прилёта эксперт советует сознательно не позволять себе уснуть раньше местного времени, даже если усталость накапливается уже к вечеру.

Он подчёркивает, что важно сохранять активность и не оставаться дома. Если изолироваться в помещении, соблазн лечь спать раньше времени становится слишком велик. А это лишь усугубляет сбой режима и продлевает восстановление.

"Надо первые пару дней заставить себя не ложиться спать в неподходящее по местному времени время. Не ложиться спать в пять часов вечера, или в четыре вечера, погулять вне дома. К десяти вечера будете уже настолько измотанными, что заснёте в любом положении, вернувшись домой", — рассказал Серебряный.

Восточное направление — сложнее всего

Иная картина складывается при перелётах с запада на восток. Такие маршруты, в том числе в Китай или Корею, по словам путешественника, переносятся значительно тяжелее. Организму приходится "ускоряться", что даётся гораздо труднее.

Серебряный отмечает, что в подобных случаях заставить себя уснуть в нужное время практически невозможно. Даже если лечь в постель по расписанию, сон может не прийти. В результате человек оказывается бодрым глубокой ночью и начинает испытывать сонливость лишь к утру, особенно если речь идёт о трансатлантических перелётах.

"Заставить себя спать в нужное время невозможно. Если не спится, даже если вы ляжете, сон все равно не придет. Когда нужно ложиться спать, будете еще "ни в одном глазу", спать будете начинать хотеть часам к шести утра, это если мы про трансатлантические путешествия говорим", — подчеркнул путешественник.

Сколько длится адаптация

Эксперт подчёркивает, что биологические часы обмануть сложно. При перелёте с запада на восток остаётся рассчитывать лишь на постепенную перестройку режима. Такой процесс может занять около недели, в зависимости от индивидуальных особенностей организма и количества пересечённых часовых поясов.

В отдельных случаях, по словам Серебряного, люди прибегают к приёму снотворных средств. Однако основным способом остаётся постепенная адаптация и соблюдение местного распорядка дня. Резко изменить внутренний ритм практически невозможно, поэтому организму требуется время, чтобы синхронизироваться с новым часовым поясом.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прошёл контроль — и будто попал в другую эпоху: древний город оживает на глазах 11.02.2026 в 19:05

Эфес в Турции — редкий случай, когда античный город ощущается «живым»: мраморные улицы, библиотека, бани и театр складываются в одну историю.

Читать полностью » Пытался объять Китай за одну поездку — стало ясно, с каких мест стоит начинать 11.02.2026 в 16:51

Китай совмещает древние дворцы, Шёлковый путь и футуристические мегаполисы. 13 мест, которые помогут собрать маршрут без лишней суеты.

Читать полностью » Непал открылся не сразу: лучшие маршруты оказались не самыми известными 11.02.2026 в 14:13

Непал — столица треккинга: от коротких маршрутов у Катманду до легендарных высокогорных троп. Как выбрать путь и подготовиться без лишнего риска.

Читать полностью » Россияне переплачивают за лето по привычке: самый выгодный момент для покупки скрыт в календаре 11.02.2026 в 11:35

Туризм в 2026 году меняет правила игры: когда бронировать отдых и какие направления помогут сэкономить на путешествии за рубежом.

Читать полностью » Чемодан уже включён, цена — нетипичная: чартеры на Пхукет и Фукуок удивили февральскими тарифами 11.02.2026 в 11:30

В системах бронирования появились бюджетные авиабилеты на Пхукет и Фукуок из регионов России. Чартеры AZUR air заметно снизили цены на февральские даты.

Читать полностью » Не ожидал такого контраста: где в России воздух оказался самым тяжёлым, а где — удивительно чистым 11.02.2026 в 6:13

Где в России самый чистый воздух, а какие города регулярно страдают от смога? Рейтинг на основе данных Росгидромета и "Зелёного патруля" за 2024–2025 годы.

Читать полностью » Эта улица в Риме не попадает на открытки — но именно её называют самой атмосферной 10.02.2026 в 23:11

Виа Панисперна в Риме вошла в рейтинг самых красивых улиц Европы. Почему именно эта тихая улица стала символом подлинного города — в нашем материале.

Читать полностью » Искала нормальный отель в Гонконге — задача оказалась сложнее, чем казалось 10.02.2026 в 17:28

Как найти недорогой и комфортный отель в одном из самых дорогих городов Азии — личный опыт поездки в Гонконг с цифрами и выводами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тревога растёт от каждого скролла — взрослые могут остановить этот круг всего одним решением
Авто и мото
Дрифт на дороге превращает шоу в уголовное дело: эффектный манёвр может обернуться лишением свободы
Питомцы
Вторая собака в доме меняет всё — радость может обернуться неожиданными сложностями
Туризм
Вышли за пределы центра — окрестности Киото оказались тише и глубже
Авто и мото
Пересел на турбированный мотор — расход топлива удивил в спокойной езде
Еда
Белый шоколад с необычным составом: так ли он полезен, как обычный
Недвижимость
Купила белый диван — каждая крошка бросается в глаза: красиво только на фото
Садоводство
Орхидея перестала выпускать цветонос — добавила в горшок кухонный "порошок": бутоны пошли один за другим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet