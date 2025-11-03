Энистон раскрыла тайну: актриса впервые публично показала свои чувства
Дженнифер Энистон и Джим Кертис официально подтвердили свои романтические отношения. Актриса сериала "Друзья" решила поделиться с поклонниками личной радостью, поздравив своего возлюбленного с днем рождения через социальные сети.
На черно-белой фотографии, где Дженнифер обнимает Джима, она написала:
"С днем рождения, любовь моя", — написала Дженнифер Энистон.
Под публикацией актриса добавила красное сердечко, подчеркнув свои чувства.
Как начался роман
Первые намеки на отношения появились еще летом. Дженнифер публиковала фотографии, на которых они вместе с Джимом проводили время, что сразу привлекло внимание прессы и поклонников. Летом пара была замечена на Майорке, где отдыхала вдвоем. Их совместные прогулки и улыбки не оставляли сомнений в романтической связи.
В августе Энистон и Кертис отправились на совместное свидание с Кортни Кокс и ее бойфрендом Джонни МакДейдом. А в начале сентября Дженнифер и Джим были замечены в Нью-Йорке на прогулке, что окончательно подтвердило слухи о их отношениях.
Исторический контекст
Ранее Энистон была замужем за Брэдом Питтом, а также встречалась с рядом известных актеров. Джим Кертис, хотя менее известен широкой публике, часто появляется на светских мероприятиях вместе с друзьями и коллегами.
