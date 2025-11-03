Энистон раскрыла тайну: актриса впервые публично показала свои чувства

Дженнифер Энистон и Джим Кертис официально подтвердили свои романтические отношения. Актриса сериала "Друзья" решила поделиться с поклонниками личной радостью, поздравив своего возлюбленного с днем рождения через социальные сети.

На черно-белой фотографии, где Дженнифер обнимает Джима, она написала:

"С днем рождения, любовь моя", — написала Дженнифер Энистон.

Под публикацией актриса добавила красное сердечко, подчеркнув свои чувства.

Как начался роман

Первые намеки на отношения появились еще летом. Дженнифер публиковала фотографии, на которых они вместе с Джимом проводили время, что сразу привлекло внимание прессы и поклонников. Летом пара была замечена на Майорке, где отдыхала вдвоем. Их совместные прогулки и улыбки не оставляли сомнений в романтической связи.

В августе Энистон и Кертис отправились на совместное свидание с Кортни Кокс и ее бойфрендом Джонни МакДейдом. А в начале сентября Дженнифер и Джим были замечены в Нью-Йорке на прогулке, что окончательно подтвердило слухи о их отношениях.

