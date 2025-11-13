От "Друзей" к гармонии: как бойфренд-гипнотерапевт сделал Дженнифер Энистон спокойнее

Дженнифер Энистон, известная актриса Голливуда, редко делится подробностями своей личной жизни. Однако в новом интервью она впервые подробно рассказала о своем бойфренде, 50-летнем гипнотерапевте Джиме Кертисе. По словам Дженнифер, этот человек оказался в ее жизни настоящим открытием и вдохновением. Он не только помогает людям с психологическими травмами, но и оказывает позитивное влияние на окружение актрисы. Энистон подчеркнула, что Джим отличается добротой, искренностью и глубоким желанием делать жизнь других лучше.

Кто такой Джим Кертис

Джим Кертис — профессиональный гипнотерапевт, но это далеко не единственная сфера его деятельности. Энистон отмечает, что его жизнь насыщена различными интересными проектами, каждый из которых так или иначе направлен на помощь людям.

"Гипноз — это лишь одно из многих дел, которыми он занимается", — рассказала голливудская звезда Дженнифер Энистон.

Он известен своим спокойствием и способностью создавать гармоничную атмосферу вокруг себя, что особенно важно для актрисы, которая привыкла к постоянному вниманию публики и интенсивному графику съемок.

Как отношения повлияли на Дженнифер

С появлением Джима в жизни Энистон изменился эмоциональный фон. Источник, близкий к актрисе, отметил, что сейчас она ощущает настоящую гармонию и стабильность:

"Ее друзья обожают Джима. Он спокойный, очень теплый и невероятно поддерживающий. Он привнес в ее жизнь по-настоящему стабильную и позитивную энергию", — добавил инсайдер.

Эти перемены отражаются на общем настроении актрисы, ее работоспособности и восприятии окружающего мира. Счастливые отношения, по словам близких, сделали ее более уверенной и спокойной.

История признания отношений

2 ноября Дженнифер впервые официально подтвердила свои отношения с Джимом Кертисом, опубликовав совместное фото. На черно-белом снимке актриса поздравила своего бойфренда с 50-летием, подписав публикацию:

"С днем рождения, любимый. Для меня это очень ценно", — написала Дженнифер Энистон.

Публикация сразу привлекла внимание фанатов, многие из которых отметили, что Энистон выглядит невероятно счастливой и умиротворенной.

Исторический контекст

Дженнифер Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел в культовом сериале "Друзья", который с 1994 по 2004 год задавал стандарты комедийного жанра на телевидении. Параллельно с карьерой актриса развивала личную жизнь, однако всегда сохраняла дистанцию от публичного обсуждения отношений, что делало каждое признание особенно интересным для фанатов.