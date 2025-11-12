Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дженна Ортега
Дженна Ортега
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 18:57

Дженна Ортега замолчала посреди сцены: фанаты уверены — случилось нечто серьёзное

Дженна Ортега проявила безразличие на мероприятии Netflix — очевидцы

На прошлой неделе в Лос-Анджелесе прошло крупное мероприятие Netflix, посвящённое популярному сериалу "Уэнсдэй". Среди гостей была и исполнительница главной роли — Дженна Ортега. Однако вместо привычного оживления и улыбок актриса привлекла внимание своей отрешённостью. Пользователи соцсетей быстро обратили внимание на её уставший вид и поведение, которое многие сочли неуважительным.

Подозрительная отстранённость

23-летняя актриса, ставшая мировой звездой после роли Уэнсдэй Аддамс, появилась на пресс-конференции вместе с коллегами по сериалу. Среди участников были Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман — исполнители ролей родителей героини. Атмосфера встречи была дружеской, пока слово не взял сценарист и продюсер проекта Альфред Гоф.

"Они с Эммой действительно заботились друг о друге в эпизоде с обменом телами и были внимательны друг к другу на съёмочной площадке. Это необыкновенный эпизод. Но Дженна была необыкновенной на протяжении всего сезона, и поэтому я отдам ей должное", — заявил Гоф.

Когда Гоф произносил речь, Ортега, по словам очевидцев, выглядела безразличной: она отвернулась, подперев подбородок рукой, и не проявила эмоциональной реакции. Этот жест многие расценили как демонстрацию пренебрежения к словам продюсера.

"Я делаю то, что просит Тим Бертон"

После речи продюсера актрисе дали слово. Однако вместо благодарности Ортега, по словам очевидцев, ответила сухо и даже с ноткой раздражения.

"На самом деле я очень горжусь участием ирландской команды, — сказала она. — Но я прихожу и делаю то, о чём меня просит Тим Бертон".

Эта реплика вызвала в зале неловкую паузу, а в сети — волну обсуждений. Пользователи X (бывший Twitter) и Reddit начали делиться видеозаписями и скриншотами с мероприятия, обсуждая мимику актрисы и её поведение.

Реакция фанатов: усталость или конфликт?

Некоторые поклонники выступили в защиту Дженны, утверждая, что её поведение — следствие переутомления и давления со стороны студии.

"Честно говоря, мне очень грустно видеть её в таком состоянии. Она явно устала и разочарована отношением и действиями этих высокомерных людей, и, честно говоря, я её не виню", — написал один поклонник.

Другие, напротив, увидели в этом проявление неуважения к коллегам.

"Отворачивается, не обращает внимания, не хлопает. Язык тела буквально говорит, что он ей не нравится", — дополнил другой пользователь.

Отношения с Netflix и Тимом Бертоном

Ортега неоднократно подчёркивала, что считает режиссёра Тима Бертона своим главным творческим ориентиром. Их сотрудничество началось на съёмках первого сезона "Уэнсдэй" и, по словам актрисы, стало "творческим откровением".

Однако инсайдеры из индустрии утверждают, что актриса всё чаще вступает в споры с руководством Netflix относительно сценарных решений. Ещё весной 2024 года она говорила в подкасте Dax Shepard о том, что на площадке ей приходилось "бороться за характер Уэнсдэй", потому что часть сценария, по её мнению, не соответствовала образу героини.

"Уэнсдэй": успех и давление

После ошеломительного успеха первого сезона Дженна стала одним из самых узнаваемых лиц Netflix. Второй сезон, вышедший летом 2025 года, также собрал рекордные просмотры и уже продлён на третий. Но популярность принесла актрисе не только признание, но и повышенное внимание — каждое её публичное появление теперь разбирается буквально по кадрам.

Психологи отмечают, что актёры, достигшие успеха в юном возрасте, часто сталкиваются с выгоранием и эмоциональной нестабильностью из-за постоянного давления публики. Особенно это касается артистов, совмещающих съёмки с рекламными контрактами и промо-мероприятиями.

А что если — просто человеческий фактор?

Поведение Дженны на конференции многие восприняли как знак конфликта, но есть и другая версия: актриса могла чувствовать себя неважно физически. Долгие часы съёмок, перелёты и напряжённый график нередко приводят к апатии, особенно во время официальных мероприятий.

Подобные ситуации случались и с другими молодыми актёрами Netflix — от Милли Бобби Браун до Ноа Шнаппа. Публика склонна искать сенсацию даже в обычной усталости.

Исторический контекст

Скандалы вокруг поведения актёров на промо-мероприятиях не редкость. В 1990-х Джулия Робертс и Шэрон Стоун также подвергались критике за холодность и отстранённость на пресс-конференциях, хотя позже обе признались, что боролись с переутомлением.

В этом смысле реакция публики на Дженну Ортегу — лишь повторение старого сценария, в котором медиа и зрители нередко подменяют человеческое состояние догадками о "конфликтах и драмах".

FAQ

— Будет ли третий сезон "Уэнсдэй"?
Да, Netflix официально продлил сериал. Съёмки запланированы на 2026 год.

— Правда ли, что между Ортегой и продюсерами конфликт?
Пока это не подтверждено. Актриса публично не комментировала слухи.

— Почему поклонники так бурно реагируют?
Из-за статуса Дженны как новой иконы поколения: зрители воспринимают любое её поведение через призму образа героини.

