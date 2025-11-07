Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 6:52

Медузы без мозга могут удивить вас: что они на самом деле способны запомнить

Медузы демонстрируют интеллект: исследование показывает память и любопытство у животных без мозга

Медузы традиционно воспринимаются как простые животные, лишённые центра управления, поскольку у них нет настоящего мозга. Однако новое исследование учёных из Университетов Падуи и Триеста раскрывает, что медузы могут проявлять удивительные признаки интеллекта. Это открытие открывает новые горизонты для понимания когнитивных способностей животных и эволюции нервных систем.

Медузы и их необычный "мозг"

Медузы относятся к группе Книдарий, в которую также входят кораллы и морские анемоны. У этих животных нет центрального мозга, и их нервная система организована радикально, с нейронными "сети", которые проходят по их телу. Тем не менее, учёные давно отметили, что медузы способны к определённым действиям и даже к запоминанию, несмотря на отсутствие головного мозга.

Ранее исследования показывали, что медузы могут переживать что-то похожее на "сон", что является наследием самых ранних форм жизни на Земле. А новое исследование добавляет ещё один интересный элемент — память и любопытство.

Любопытство медуз: эксперимент с новыми объектами

В новом исследовании учёные изучали медуз вида Aurelia aurita (квадрифолия), чаще известную как "квадратная медуза". В ходе эксперимента медузам поочерёдно предлагали новые объекты, чтобы проверить их реакцию.
Когда медузам показали первый объект, они сразу же направились к нему, оставив пустую часть резервуара. Спустя минуту был введён второй объект, и медузы показали явное предпочтение к новому объекту. Это поведение называется неофилией и указывает на то, что медузы могут запоминать первый объект и сравнивать его с новым.

"Не только медузы продемонстрировали неофилию, но и смогли запомнить информацию хотя бы на минуту", — отметил один из авторов исследования Кристиан Агрилло.

Память и когнитивные способности без мозга

Это открытие существенно меняет представление о когнитивных способностях животных без мозга. Нейронные сети, присутствующие в теле медуз, поддерживают достаточно сложные поведения, которые раньше считались возможными только для животных с центральной нервной системой. Мозг может быть не единственным элементом, необходимым для демонстрации когнитивных функций, таких как память и любопытство.

"Наши результаты очень интересны, поскольку эти животные считаются "без мозга'. Их нервная система устроена радиально, и состоит из простых сенсорных органов. Однако наличие памяти и стремления к новизне даёт нам новые ключи для понимания эволюции когнитивных систем", — добавила соавтор исследования Чинция Киандетти.

Влияние на эволюцию нервных систем

Ранее учёные связывали развитие когнитивных способностей с наличием мозга и сложной нервной системы. Однако исследование медуз показывает, что животные с более простыми нервными системами также могут проявлять сложные когнитивные функции. Это открытие поднимает вопросы о том, как эволюционировали системы нервной передачи и когнитивные способности у животных.

Сравнение когнитивных функций у разных животных

Животное Нервная система Когнитивные функции Память Пример поведения
Медузы Радикальная нервная система Память, любопытство Память на 1 минуту Привлекаются к новому объекту
Млекопитающие Центральная нервная система Развита, сложная Долговременная память Проблемное решение
Птицы Централизованная нервная система Высокая когнитивная способность Память, обучение Использование инструментов
Рыбы Простая нервная система Основные рефлексы и инстинкты Кратковременная память Ориентация в пространстве

Что это открытие значит для нас?

Это открытие, безусловно, важное для понимания того, как когнитивные функции могут развиваться в живых организмах. Медузы, лишённые мозга, показали, что даже с минимальной нервной системой можно развить способность к обучению и памяти. Это открытие расширяет представление об эволюции нервных систем и о том, как они могут поддерживать сложные формы поведения.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствия Альтернатива
Недооценка животных без мозга Ошибочная трактовка когнитивных способностей Признание более простых нервных систем как эффективных
Игнорирование простых нейронных систем Недооценка возможностей низших животных Расширение взглядов на нервные системы

Плюсы и минусы медуз как модель для исследований

Плюсы Минусы
Уникальная модель для понимания эволюции когнитивных функций Сложность в интерпретации данных из-за простоты системы
Возможность изучать сложные поведенческие реакции при минимальной нервной системе Потребность в дополнительных исследованиях для подтверждения гипотез

Интересные факты

  1. Медузы существуют на Земле более 500 миллионов лет.

  2. Они не имеют мозга, но способны распознавать свет и двигаться в его направлении.

  3. Некоторые виды медуз могут пережить экстремальные условия и даже быть "бессмертными" благодаря способности к регенерации.

