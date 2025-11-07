Медузы без мозга могут удивить вас: что они на самом деле способны запомнить
Медузы традиционно воспринимаются как простые животные, лишённые центра управления, поскольку у них нет настоящего мозга. Однако новое исследование учёных из Университетов Падуи и Триеста раскрывает, что медузы могут проявлять удивительные признаки интеллекта. Это открытие открывает новые горизонты для понимания когнитивных способностей животных и эволюции нервных систем.
Медузы и их необычный "мозг"
Медузы относятся к группе Книдарий, в которую также входят кораллы и морские анемоны. У этих животных нет центрального мозга, и их нервная система организована радикально, с нейронными "сети", которые проходят по их телу. Тем не менее, учёные давно отметили, что медузы способны к определённым действиям и даже к запоминанию, несмотря на отсутствие головного мозга.
Ранее исследования показывали, что медузы могут переживать что-то похожее на "сон", что является наследием самых ранних форм жизни на Земле. А новое исследование добавляет ещё один интересный элемент — память и любопытство.
Любопытство медуз: эксперимент с новыми объектами
В новом исследовании учёные изучали медуз вида Aurelia aurita (квадрифолия), чаще известную как "квадратная медуза". В ходе эксперимента медузам поочерёдно предлагали новые объекты, чтобы проверить их реакцию.
Когда медузам показали первый объект, они сразу же направились к нему, оставив пустую часть резервуара. Спустя минуту был введён второй объект, и медузы показали явное предпочтение к новому объекту. Это поведение называется неофилией и указывает на то, что медузы могут запоминать первый объект и сравнивать его с новым.
"Не только медузы продемонстрировали неофилию, но и смогли запомнить информацию хотя бы на минуту", — отметил один из авторов исследования Кристиан Агрилло.
Память и когнитивные способности без мозга
Это открытие существенно меняет представление о когнитивных способностях животных без мозга. Нейронные сети, присутствующие в теле медуз, поддерживают достаточно сложные поведения, которые раньше считались возможными только для животных с центральной нервной системой. Мозг может быть не единственным элементом, необходимым для демонстрации когнитивных функций, таких как память и любопытство.
"Наши результаты очень интересны, поскольку эти животные считаются "без мозга'. Их нервная система устроена радиально, и состоит из простых сенсорных органов. Однако наличие памяти и стремления к новизне даёт нам новые ключи для понимания эволюции когнитивных систем", — добавила соавтор исследования Чинция Киандетти.
Влияние на эволюцию нервных систем
Ранее учёные связывали развитие когнитивных способностей с наличием мозга и сложной нервной системы. Однако исследование медуз показывает, что животные с более простыми нервными системами также могут проявлять сложные когнитивные функции. Это открытие поднимает вопросы о том, как эволюционировали системы нервной передачи и когнитивные способности у животных.
Сравнение когнитивных функций у разных животных
|Животное
|Нервная система
|Когнитивные функции
|Память
|Пример поведения
|Медузы
|Радикальная нервная система
|Память, любопытство
|Память на 1 минуту
|Привлекаются к новому объекту
|Млекопитающие
|Центральная нервная система
|Развита, сложная
|Долговременная память
|Проблемное решение
|Птицы
|Централизованная нервная система
|Высокая когнитивная способность
|Память, обучение
|Использование инструментов
|Рыбы
|Простая нервная система
|Основные рефлексы и инстинкты
|Кратковременная память
|Ориентация в пространстве
Что это открытие значит для нас?
Это открытие, безусловно, важное для понимания того, как когнитивные функции могут развиваться в живых организмах. Медузы, лишённые мозга, показали, что даже с минимальной нервной системой можно развить способность к обучению и памяти. Это открытие расширяет представление об эволюции нервных систем и о том, как они могут поддерживать сложные формы поведения.
Ошибки → Последствия → Альтернатива
|Ошибка
|Последствия
|Альтернатива
|Недооценка животных без мозга
|Ошибочная трактовка когнитивных способностей
|Признание более простых нервных систем как эффективных
|Игнорирование простых нейронных систем
|Недооценка возможностей низших животных
|Расширение взглядов на нервные системы
Плюсы и минусы медуз как модель для исследований
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная модель для понимания эволюции когнитивных функций
|Сложность в интерпретации данных из-за простоты системы
|Возможность изучать сложные поведенческие реакции при минимальной нервной системе
|Потребность в дополнительных исследованиях для подтверждения гипотез
Интересные факты
-
Медузы существуют на Земле более 500 миллионов лет.
-
Они не имеют мозга, но способны распознавать свет и двигаться в его направлении.
-
Некоторые виды медуз могут пережить экстремальные условия и даже быть "бессмертными" благодаря способности к регенерации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru