Раньше наносила румяна неправильно — метод из TikTok ошеломляет

Макияж, который выглядит так, будто вы только что вернулись с прогулки по свежему воздуху, — это всегда желанный результат. Техника, ставшая популярной в TikTok, под названием Jelly Donut Blush, привлекла внимание любителей красоты благодаря своему натуральному, сияющему виду, который создает эффект свежих, чуть розовых щечек, как у человека, наслаждающегося любимым десертом. Этот метод нанесения румян позволяет создать эффект естественного румянца, словно кожа от природы имеет здоровое сияние, без лишнего блеска или тяжести.

Что такое Jelly Donut Blush?

Jelly Donut Blush — это способ нанесения румян, при котором особое внимание уделяется центру щек, а результатом становится яркий, но в то же время естественный оттенок. Этот стиль макияжа напоминает начинки из джелли в пончике, с ярким розовым или фуксийным оттенком, который смотрится живо и свежо. Такой подход помогает не только добавить цвета, но и создать легкое сияние, которое придает коже здоровое и ухоженное выглядящее сияние.

В основе этого тренда лежит использование гелевых или кремовых румян с сияющей текстурой. Эти текстуры идеально ложатся на кожу, создавая эффект свежести, который выглядит естественно и непринужденно. Техника Jelly Donut Blush идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть яблоки щек, при этом не перегружая макияж.

Как правильно применить Jelly Donut Blush?

Для того чтобы добиться такого эффекта, вам понадобятся гелевые или кремовые румяна, предпочитаемые в оттенках розового, малинового или фуксийного. Эти оттенки привносят в макияж яркость, но сохраняют легкость. Главное — это выбрать текстуру, которая будет не только легко наноситься, но и обеспечивать мягкое, не перегруженное сияние.

Чтобы создать идеальный результат, используйте пальцы или кисть для нанесения. Начните с центра щек и постепенно растушуйте румяна к вискам, избегая слишком резких линий или явных переходов. Для дополнительной легкости можно использовать спонж, чтобы добиться более естественного и равномерного покрытия. Главное — не переборщить с продуктом, ведь Jelly Donut Blush ориентирован на свежий, натуральный вид, а не на интенсивный макияж.

На какой тип кожи лучше всего подходит Jelly Donut Blush?

Техника нанесения румян Jelly Donut Blush особенно хорошо подойдет для людей с сухой или нормальной кожей. Это объясняется тем, что текстуры кремовых или гелевых румян не только добавляют цвет, но и увлажняют кожу, что делает ее мягкой и сияющей. Такой макияж не подчеркивает шелушения или сухость, наоборот, создавая вид здорового, увлажненного лица.

Женщины с жирной кожей могут воспользоваться тем же методом, однако для того чтобы сбалансировать блеск, рекомендуется наносить немного пудры поверх румян. Это поможет добиться матового, но в то же время свежего финиша, не теряя при этом сияния на щеках.

Сравнение различных типов румян для Jelly Donut Blush

Тип румян Преимущества Подходит для Гелевые румяна Легкие, хорошо растушевываются, увлажняют Сухая и нормальная кожа Кремовые румяна Более насыщенные, с интенсивным сиянием Нормальная и сухая кожа Пудровые румяна Легкие, матовые, не требуют дополнительных фиксаций Жирная и комбинированная кожа

Шаги для идеального применения Jelly Donut Blush

Выберите румяна кремовой или гелевой текстуры. Нанесите небольшое количество на центр щек с помощью пальцев или кисти. Растушуйте румяна от центра щек к вискам, создавая плавный переход. Для дополнительного эффекта используйте спонж для растушевки. Для жирной кожи закрепите макияж легкой пудрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : Наносить слишком много румян на кожу.

Последствие : Румяна будут выглядеть неестественно яркими и перегрузят лицо.

Альтернатива : Наносите румяна в несколько слоев, начиная с небольшого количества и постепенно наращивая интенсивность.

: Наносить слишком много румян на кожу. : Румяна будут выглядеть неестественно яркими и перегрузят лицо. : Наносите румяна в несколько слоев, начиная с небольшого количества и постепенно наращивая интенсивность. Ошибка : Использование слишком темных оттенков.

Последствие : Макияж будет выглядеть тяжело и неестественно.

Альтернатива : Выбирайте светлые и мягкие оттенки розового или фуксии для создания свежего румянца.

: Использование слишком темных оттенков. : Макияж будет выглядеть тяжело и неестественно. : Выбирайте светлые и мягкие оттенки розового или фуксии для создания свежего румянца. Ошибка: Неправильная растушевка.

Последствие: Румяна могут оставаться заметными пятнами на коже.

Альтернатива: Обратите внимание на плавные переходы и растушевку, чтобы добиться максимально естественного вида.

А что если…?

Что если вы хотите создать более интенсивный макияж для вечера? Вы можете усилить эффект, добавив немного хайлайтера на верхнюю часть щек, чтобы придать коже дополнительное сияние и создать яркий вечерний образ.

Плюсы и минусы метода Jelly Donut Blush

Плюсы:

Естественный, свежий вид.

Легкость в применении.

Идеально подходит для сухой и нормальной кожи.

Минусы:

Требует аккуратности, чтобы не переборщить с количеством.

Не всегда подходит для жирной кожи без дополнительной фиксации.

FAQ

Как выбрать идеальные румяна для Jelly Donut Blush?

Выбирайте кремовые или гелевые румяна с легким сиянием, лучше всего подходят розовые или фуксийные оттенки.

Что лучше — кремовые или гелевые румяна?

Оба типа подходят для этого макияжа, но кремовые румяна придадут более насыщенный цвет, а гелевые — легкость и свежесть.

Мифы и правда

Миф: Для создания натурального эффекта румян нужно использовать только пудровые продукты.

Правда: Кремовые и гелевые румяна идеально подходят для создания свежего, естественного вида и дополнительного сияния.

Интересные факты