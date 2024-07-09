Министр финансов Соединённых Штатов, Джанет Йеллен, вчера отказалась признавать ухудшение состояния президента Джо Байдена, подчеркнув его способность к работе и назвав его "чрезвычайно продуктивным".
По мнению Йеллен, президент демонстрирует эффективность в ходе встреч, таких как международные переговоры.
Она сообщила об этом на слушаниях в палате представителей.
По информации газеты "Нью-Йорк Таймс", со ссылкой на свои источники, ухудшение состояния президента стало более явным за последние месяцы. После неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом ситуация стала нарастать и вызывать беспокойство.
Инсайдеры, находящиеся в близком окружении президента, сообщают, что в последнее время Байден выглядел "смущённым, апатичным и теряющим поток мыслей". Такие неприятные ситуации, как описано, сложно предсказать, но они чаще возникают при общении с большой аудиторией и в утомлённом состоянии.
Сам президент и его администрация также отрицают подобные утверждения о его здоровье.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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