Министр финансов Соединённых Штатов, Джанет Йеллен, вчера отказалась признавать ухудшение состояния президента Джо Байдена, подчеркнув его способность к работе и назвав его "чрезвычайно продуктивным".



По мнению Йеллен, президент демонстрирует эффективность в ходе встреч, таких как международные переговоры.



Она сообщила об этом на слушаниях в палате представителей.



По информации газеты "Нью-Йорк Таймс", со ссылкой на свои источники, ухудшение состояния президента стало более явным за последние месяцы. После неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом ситуация стала нарастать и вызывать беспокойство.



Инсайдеры, находящиеся в близком окружении президента, сообщают, что в последнее время Байден выглядел "смущённым, апатичным и теряющим поток мыслей". Такие неприятные ситуации, как описано, сложно предсказать, но они чаще возникают при общении с большой аудиторией и в утомлённом состоянии.



Сам президент и его администрация также отрицают подобные утверждения о его здоровье.

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