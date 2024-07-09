Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.07.2024 : 88,0031
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.07.2024 : 95,3447
Йеллен отказывается признавать плохое состояние Байдена
  1. Главная
  2. Мир

Йеллен отказывается признавать плохое состояние Байдена

Министр финансов Соединённых Штатов, Джанет Йеллен, вчера отказалась признавать ухудшение состояния президента Джо Байдена, подчеркнув его способность к работе и назвав его "чрезвычайно продуктивным".

По мнению Йеллен, президент демонстрирует эффективность в ходе встреч, таких как международные переговоры.

Она сообщила об этом на слушаниях в палате представителей.

По информации газеты "Нью-Йорк Таймс", со ссылкой на свои источники, ухудшение состояния президента стало более явным за последние месяцы. После неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом ситуация стала нарастать и вызывать беспокойство.

Инсайдеры, находящиеся в близком окружении президента, сообщают, что в последнее время Байден выглядел "смущённым, апатичным и теряющим поток мыслей". Такие неприятные ситуации, как описано, сложно предсказать, но они чаще возникают при общении с большой аудиторией и в утомлённом состоянии.

Сам президент и его администрация также отрицают подобные утверждения о его здоровье.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Байден против формулировки о

Байден против формулировки о "необратимости" вступления Украины в НАТО

Формулировка о "неизбежности" вступления Украины в НАТО в черновике заявления по саммиту альянса проистекла из соглашения между главой канцелярии узурпатора Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, утверждает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Читать полностью
Орбан: Удар по Киеву доказывает необходимость переговоров

Орбан: Удар по Киеву доказывает необходимость переговоров

Премьер Венгрии Виктор Орбан, предварительно посетивший Российскую Федерацию и Украину в рамках "дипломатической миссии", назвал ракетный удар по Киеву сигналом о необходимости вступить в мирные переговоры.

Читать полностью

Общество

Юлию Навальную собираются судить за создание дискредитирующих власть видео

Юлию Навальную собираются судить за создание дискредитирующих власть видео

Правоохранительные органы инкриминируют супруге оппозиционера изготовление и распространение в сети Интернет видеоматериалов, нацеленных на подрыв авторитета властных структур и сбор финансовых средств для организации, признанной в России экстремистской.

Читать полностью
ЦБ заявил, что санкции против московской биржи не вызвали валютного ажиотажа

ЦБ заявил, что санкции против московской биржи не вызвали валютного ажиотажа

Согласно отчету ЦБ России, население страны не проявило повышенного интереса к приобретению наличной валюты, несмотря на введенные санкции в отношении Московской биржи. В июне спрос на иностранную валюту среди граждан оказался ниже среднестатистических показателей предыдущих месяцев.

Читать полностью

Новости