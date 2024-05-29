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Боец Джефф Монсон объяснил свой отказ от американского гражданства
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:00

Боец Джефф Монсон объяснил свой отказ от американского гражданства

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в интервью РИА Новости объяснил отказ от американского гражданства тем, что не мог быть гражданином той страны, которая финансирует убийства и поставляет оружие

Фото: прес-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0.)

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