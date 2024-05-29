Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в интервью РИА Новости объяснил отказ от американского гражданства тем, что не мог быть гражданином той страны, которая финансирует убийства и поставляет оружие
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Никки Хейли в Израиле написала на одном из снарядов ЦАХАЛ: "Прикончите их"
Бывший посол США в ООН Никки Хейли отправилась в Израиль и написала на одном из снарядов:
Дипломат Антонов: санкции не сломают экономику России
Торговое эмбарго ввести против России собираются в США, о чем заявили ранее в Белом Доме.
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Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма.
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет
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