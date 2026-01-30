Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Jeep Grand Cherokee 2026
© commons.wikimedia.org by Bull-Doser is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:06

Jeep обновляет решётку и оптику Grand Cherokee: одна деталь сразу выдаёт рестайлинг

Знакомая внешность Jeep Grand Cherokee готовится к обновлению — и на этот раз речь не о косметике ради моды. У модели меняют ключевые элементы дизайна и заметно "подтягивают" салон, делая ставку на удобство в долгих поездках. Важнее всего то, что изменения затронули и техническую часть, а значит, характер автомобиля может стать другим. Об этом сообщает plastopackindia.

Что изменили снаружи

Grand Cherokee 2026 получит аккуратный рестайлинг: обновлённые решётку радиатора и оптику, переработанный передний бампер и свежие детали отделки. В целом Jeep сохраняет узнаваемый "квадратный" силуэт, но делает образ более современным и собранным — без резких экспериментов, характерных для некоторых конкурентов.

Салон: больше экрана и больше "семейных" функций

Внутри ставку сделали на комфорт и цифровые возможности. Среди заметных обновлений — увеличенный центральный дисплей мультимедиа (12,3 дюйма), а также опциональный экран для переднего пассажира (10,25 дюйма). В списке технологий упоминаются ассистенты вождения, включая систему Active Driving Assist, и "семейные" опции вроде камеры для наблюдения за задними рядами (Fam Cam).

Для тех, кому важна акустика, заявлена премиальная аудиосистема McIntosh на 19 динамиков в определённых комплектациях.

Моторы и версии: важный поворот

Одно из самых обсуждаемых обновлений — переход на новый 2,0-литровый турбомотор Hurricane в части модификаций: у него 324 л. с. и 332 lb-ft крутящего момента, а заявка Jeep — больше эффективности без потери тяги.

При этом Grand Cherokee остаётся в привычных форматах: будет как двухрядная версия, так и трёхрядный Grand Cherokee L. Отдельно сохраняется и линейка 4xe (подключаемый гибрид) — по официальным материалам бренда она продолжает предлагаться для 2026 модельного года.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

