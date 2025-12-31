Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Двойной подбородок
Двойной подбородок
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 16:14

Овал лица поплыл и шея выдала возраст — делаю это упражнение по минуте в день и вижу разницу

Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy

Возрастные изменения часто начинаются не с морщин, а с потери чёткости овала лица и изменений в области шеи. Даже при ухоженной коже именно эти зоны способны визуально добавить возраст и усталость. При этом далеко не все готовы тратить время на сложные комплексы упражнений или полагаться только на косметические средства. Об этом рассказывает дзен-канал Healthy.

Почему овал лица "плывёт" быстрее остальных зон

Средства ухода улучшают состояние кожи, но практически не влияют на мышцы. А именно мышечный тонус во многом определяет, будет ли линия нижней челюсти чёткой, а шея — подтянутой. Одна из ключевых мышц в этой зоне — платизма, тонкая подкожная мышца шеи. Она начинается ниже ключиц, проходит по передне-боковой поверхности шеи и вплетается в мышцы, отвечающие за движение уголков губ.

Со временем платизма часто теряет тонус и смещается вниз, увлекая за собой кожу. Это отражается на внешности: появляются горизонтальные складки на шее, опускаются уголки губ, усиливаются носогубные складки, а овал лица теряет чёткость. Именно поэтому важно не только ухаживать за кожей, но и вовлекать эту мышцу в работу.

Роль жевательных мышц и второго подбородка

Не меньшую роль в изменениях нижней трети лица играют жевательные мышцы. У многих они находятся в хроническом напряжении, постепенно укорачиваются и тянут за собой нижнюю челюсть. Это может приводить к отёкам, визуальному укорочению нижней части лица, появлению брылей и второго подбородка. Дополнительно страдают зоны под глазами и общий контур лица.

Снижение избыточного тонуса жевательных мышц считается важным шагом для сохранения молодости лица. Простые, но регулярные практики помогают мягко разгружать эти мышцы и возвращать им физиологичное положение.

Одно упражнение — несколько задач

Существует упражнение, которое одновременно задействует платизму, жевательные и подъязычные мышцы. Его преимущество в том, что оно практически незаметно для окружающих и не требует отдельного времени. Выполнять его можно сидя, во время работы за компьютером или даже в дороге.

Важно сохранять правильное положение тела: не сутулиться и держать голову прямо. Далее:

  1. Рот остаётся закрытым, зубы слегка разомкнуты.

  2. Нижняя челюсть мягко выдвигается вперёд до ощущения включения мышц шеи и овала лица.

  3. Для усиления эффекта кончик языка прижимается к твёрдому нёбу.

  4. Положение фиксируется на 4-5 секунд.

  5. Упражнение повторяется без спешки в течение примерно одной минуты.

Некоторые выполняют его даже лёжа, при условии отсутствия подушки и сохранения прямого положения шеи.

На что стоит обратить внимание

Во время выполнения важно прислушиваться к ощущениям: работа мышц должна чувствоваться, но без боли и резкого напряжения. При наличии заболеваний, дискомфорта в области челюсти или шеи любые практики рекомендуется предварительно обсудить со специалистом.

Регулярное выполнение такого упражнения помогает мягко поддерживать тонус мышц, улучшать контуры лица и уменьшать выраженность второго подбородка без сложных комплексов и заметных усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Екатерина Титова предупредила, что сочетание роллов и шампанского может вызвать тошноту сегодня в 10:32
Заклинание гастрономии: как шампанское и роллы могут нарушить работу вашего желудка

Сочетание роллов и шампанского может вызвать тошноту и дискомфорт из-за перегрузки пищеварительной системы. Эксперты советуют избегать этого сочетания.

Читать полностью » Нанопластик из чайных пакетиков проник в кишечник — Chemosphere сегодня в 8:31
Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Привычный чай в пакетиках может содержать миллионы пластиковых частиц. Учёные выяснили, как они ведут себя в организме и почему это важно.

Читать полностью » Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова сегодня в 5:24
Как не стать жертвой мгновенного опьянения: шампанское, которое может испортить праздник

Врач-диетолог объяснила, как пить шампанское в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью, и какие напитки лучше выбрать.

Читать полностью » Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова сегодня в 5:01
Зимний напиток, который согревает и лечит: что делает безалкогольный глинтвейн таким полезным

Безалкогольный глинтвейн с правильными специями может стать не только согревающим, но и полезным напитком, улучшая пищеварение и микросиркуляцию.

Читать полностью » Патчи для глаз увлажняют и уменьшают отёки — косметолог сегодня в 4:44
Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз — это простое и эффективное средство для борьбы с усталостью и припухлостью. Узнайте, как правильно выбрать, наносить и хранить патчи, чтобы получить максимальный эффект!

Читать полностью » Дайте снегу оттаять перед очисткой автомобиля, чтобы упростить процесс — Рrimamedia сегодня в 4:10
Стекла и лак не простят ошибок: как снег может повредить ваш автомобиль, если не быть осторожным

Важно знать, как правильно и безопасно очистить машину от снега, чтобы избежать повреждений и подготовить автомобиль к поездке в морозные дни.

Читать полностью » Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты сегодня в 0:02
Хотела эффектный образ — а получила усталость и дискомфорт: как на самом деле стоит одеваться в Новый год

Как выбрать новогодний наряд, чтобы выглядеть ярко и чувствовать себя свободно: советы астролога о цветах, деталях и комфорте в праздничную ночь.

Читать полностью » Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения вчера в 23:37
Думал, смартфон в 12 — это нормально, пока не увидел цифры, от которых становится страшно

Исследования показывают тревожные тенденции: ранний доступ к смартфонам может угрожать психике и физическому здоровью детей. Узнайте, как избежать последствий.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Еда
Марта Стюарт заменяет масло миндальным в печенье с шоколадом — Allrecipes
Дом
Ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка — строители
ДФО
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU
ДФО
В Хабаровске произошла авария на электросетях, несколько районов остались без света - ДВ-РОСС
ДФО
В Приморье продолжается дефицит бензина, на заправках образуются километровые очереди - ДВ-РОСС
Общество
44% петербуржцев рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года - Авито
Питомцы
Сбежавшего хомяка нужно искать вдоль стен и в темных углах — ветеринар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet