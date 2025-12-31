Овал лица поплыл и шея выдала возраст — делаю это упражнение по минуте в день и вижу разницу

Возрастные изменения часто начинаются не с морщин, а с потери чёткости овала лица и изменений в области шеи. Даже при ухоженной коже именно эти зоны способны визуально добавить возраст и усталость. При этом далеко не все готовы тратить время на сложные комплексы упражнений или полагаться только на косметические средства. Об этом рассказывает дзен-канал Healthy.

Почему овал лица "плывёт" быстрее остальных зон

Средства ухода улучшают состояние кожи, но практически не влияют на мышцы. А именно мышечный тонус во многом определяет, будет ли линия нижней челюсти чёткой, а шея — подтянутой. Одна из ключевых мышц в этой зоне — платизма, тонкая подкожная мышца шеи. Она начинается ниже ключиц, проходит по передне-боковой поверхности шеи и вплетается в мышцы, отвечающие за движение уголков губ.

Со временем платизма часто теряет тонус и смещается вниз, увлекая за собой кожу. Это отражается на внешности: появляются горизонтальные складки на шее, опускаются уголки губ, усиливаются носогубные складки, а овал лица теряет чёткость. Именно поэтому важно не только ухаживать за кожей, но и вовлекать эту мышцу в работу.

Роль жевательных мышц и второго подбородка

Не меньшую роль в изменениях нижней трети лица играют жевательные мышцы. У многих они находятся в хроническом напряжении, постепенно укорачиваются и тянут за собой нижнюю челюсть. Это может приводить к отёкам, визуальному укорочению нижней части лица, появлению брылей и второго подбородка. Дополнительно страдают зоны под глазами и общий контур лица.

Снижение избыточного тонуса жевательных мышц считается важным шагом для сохранения молодости лица. Простые, но регулярные практики помогают мягко разгружать эти мышцы и возвращать им физиологичное положение.

Одно упражнение — несколько задач

Существует упражнение, которое одновременно задействует платизму, жевательные и подъязычные мышцы. Его преимущество в том, что оно практически незаметно для окружающих и не требует отдельного времени. Выполнять его можно сидя, во время работы за компьютером или даже в дороге.

Важно сохранять правильное положение тела: не сутулиться и держать голову прямо. Далее:

Рот остаётся закрытым, зубы слегка разомкнуты. Нижняя челюсть мягко выдвигается вперёд до ощущения включения мышц шеи и овала лица. Для усиления эффекта кончик языка прижимается к твёрдому нёбу. Положение фиксируется на 4-5 секунд. Упражнение повторяется без спешки в течение примерно одной минуты.

Некоторые выполняют его даже лёжа, при условии отсутствия подушки и сохранения прямого положения шеи.

На что стоит обратить внимание

Во время выполнения важно прислушиваться к ощущениям: работа мышц должна чувствоваться, но без боли и резкого напряжения. При наличии заболеваний, дискомфорта в области челюсти или шеи любые практики рекомендуется предварительно обсудить со специалистом.

Регулярное выполнение такого упражнения помогает мягко поддерживать тонус мышц, улучшать контуры лица и уменьшать выраженность второго подбородка без сложных комплексов и заметных усилий.