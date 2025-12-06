Делаю эти упражнения — и избавляюсь от брылей: как расслабить жевательные мышцы для подтянутого лица
С возрастом изменения касаются не только внешности, но и состояния лица в целом. У многих людей с возрастом становятся заметными такие проблемы, как отёки, мешки под глазами, брыли и морщины. Одной из причин этих изменений может быть чрезмерное напряжение жевательных мышц. Эти мышцы — одни из самых подвижных в нашем теле, и постоянное напряжение приводит к деформации лица, а также ухудшению овала и появлению морщин. В этом материале мы поделимся 5 эффективными способами расслабить жевательные мышцы, чтобы вернуть лицу молодость и упругость. Об этом сообщает дзен-канал Healthy.
Массаж для расслабления жевательных мышц
Самый первый и самый доступный способ расслабить жевательные мышцы — это массаж. Вместо того чтобы работать напрямую с мышцами, мы будем прорабатывать определённые точки, которые напрямую связаны с этими мышцами. Вот два простых массажа для снятия напряжения:
-
Массаж области перед ухом: чтобы расслабить жевательные мышцы, слегка приоткройте рот. Подушечками пальцев мягко растирайте область перед ухом вверх и вниз в течение 30-60 секунд.
-
Точка Тянь-жун: это точка, расположенная за углом нижней челюсти. Для массажа этой точки аккуратно растирайте её круговыми движениями 10-20 раз.
Проведение такого массажа способствует улучшению циркуляции крови в области лица, расслабляет напряжённые мышцы и помогает вернуть лицу молодость и свежесть. После массажа вы заметите, что рот открывается гораздо легче. Узнайте о других массажах для лица для улучшения контуров.
Упражнение "Качельки" для растяжения жевательных мышц
Следующее упражнение направлено на растяжение жевательных мышц и улучшение овала лица. Оно не только помогает подтянуть контур, но и избавляет от второго подбородка и брылей. Чтобы выполнить упражнение, сделайте следующие шаги:
-
Сядьте или встаньте, спина прямая.
-
Легко приоткройте рот.
-
Начните медленно отводить нижнюю челюсть вправо, затем влево.
-
Повторяйте упражнение 10-20 раз.
Это упражнение не только расслабляет жевательные мышцы, но и помогает улучшить кровообращение, что способствует обновлению клеток и поддержанию тонуса кожи.
Упражнение "Рыбка" для лица
Это упражнение часто встречается в японской практике и является отличным способом для работы с овальными мышцами лица, а также с мышцами второго подбородка. Кроме того, оно помогает уменьшить выраженность брылей и носогубных складок. Чтобы выполнить упражнение "Рыбка", выполните следующие шаги:
-
Сядьте или встаньте с прямой спиной.
-
Откройте рот, при этом заворачивая губы за зубы.
-
Мягко открывайте и закрывайте рот, повторяя это 20-30 раз.
Это упражнение помогает не только подтянуть лицо, но и расслабить мышцы, снизив стресс, который часто накапливается в жевательных мышцах из-за напряжения.
Открытие и закрытие рта для расслабления
Классическое упражнение для расслабления напряжённых жевательных мышц. Это простое упражнение помогает снять усталость с лица в конце дня и вернуть лицу естественное спокойствие и расслабление.
-
Положите ладони по бокам лица, чтобы челюсть не отклонялась в сторону при открытии рта.
-
Медленно откройте рот, затем закрывайте его.
-
Повторяйте упражнение 10-20 раз.
Сделав это упражнение несколько раз в день, вы почувствуете, как мышцы лица расслабляются, а напряжение уходит.
Упражнение для нижней челюсти
Заключительное упражнение для расслабления жевательных мышц направлено на работу с нижней челюстью. Оно помогает снять напряжение в области подбородка и улучшить его контур.
-
Сядьте прямо, спина прямая.
-
Не открывая рот, расслабьте челюсти.
-
Мягко отведите нижнюю челюсть вперёд, а затем верните её обратно.
-
Повторяйте упражнение 10-15 раз.
После выполнения этого упражнения вы почувствуете, как расслабляются жевательные мышцы, и заметите, что рот открывается легче. От отеков лица еще помогает массаж Асахи.
Почему важно расслаблять жевательные мышцы
Жевательные мышцы — одни из самых сильных и подвижных в нашем организме. Постоянное напряжение в этой области может привести к деформации овала лица, отёкам, появлению мешков под глазами, а также ускоренному образованию морщин. Особенно это важно для людей, которые часто переживают стресс, так как напряжение может «оседать» в мышцах лица.
Расслабление этих мышц помогает не только улучшить внешний вид, но и снизить уровень стресса, улучшить качество сна и даже восстановить энергию, накопленную за день. Регулярные упражнения и массаж помогут вам вернуть здоровый и свежий вид, а также избежать преждевременных возрастных изменений.
Советы по расслаблению жевательных мышц
-
Регулярность упражнений. Для достижения заметного результата необходимо выполнять упражнения для расслабления жевательных мышц ежедневно.
-
Не спешите. Важно выполнять упражнения медленно, без резких движений, чтобы не нанести вред мышцам.
-
Массаж. Массаж — отличный способ дополнить упражнения. Он помогает не только расслабить мышцы, но и улучшить кровообращение, что способствует омоложению кожи.
-
Обратите внимание на стресс. Если вы часто испытываете стресс, постарайтесь найти способы расслабления, такие как медитация или йога. Напряжение в жевательных мышцах часто связано с накоплением стресса.
Популярные вопросы о расслаблении жевательных мышц
1. Почему напряжение в жевательных мышцах влияет на внешний вид лица?
Постоянное напряжение в жевательных мышцах может привести к деформации овала лица, отёкам, мешкам под глазами, а также морщинам и брылям. Расслабление этих мышц помогает улучшить контур лица и вернуть его свежесть.
2. Как часто нужно делать упражнения для расслабления жевательных мышц?
Для видимого эффекта упражнения следует делать ежедневно. Регулярность и медленное выполнение движений помогут расслабить мышцы и улучшить их тонус.
3. Можно ли избавиться от второго подбородка с помощью этих упражнений?
Да, многие упражнения для расслабления жевательных мышц помогают подтянуть второй подбородок и улучшить контур лица. Важно делать упражнения регулярно, чтобы получить лучший результат.
