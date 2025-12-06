Делаю эти упражнения — и избавляюсь от брылей: как расслабить жевательные мышцы для подтянутого лица

С возрастом изменения касаются не только внешности, но и состояния лица в целом. У многих людей с возрастом становятся заметными такие проблемы, как отёки, мешки под глазами, брыли и морщины. Одной из причин этих изменений может быть чрезмерное напряжение жевательных мышц. Эти мышцы — одни из самых подвижных в нашем теле, и постоянное напряжение приводит к деформации лица, а также ухудшению овала и появлению морщин. В этом материале мы поделимся 5 эффективными способами расслабить жевательные мышцы, чтобы вернуть лицу молодость и упругость. Об этом сообщает дзен-канал Healthy.

Массаж для расслабления жевательных мышц

Самый первый и самый доступный способ расслабить жевательные мышцы — это массаж. Вместо того чтобы работать напрямую с мышцами, мы будем прорабатывать определённые точки, которые напрямую связаны с этими мышцами. Вот два простых массажа для снятия напряжения:

Массаж области перед ухом: чтобы расслабить жевательные мышцы, слегка приоткройте рот. Подушечками пальцев мягко растирайте область перед ухом вверх и вниз в течение 30-60 секунд. Точка Тянь-жун: это точка, расположенная за углом нижней челюсти. Для массажа этой точки аккуратно растирайте её круговыми движениями 10-20 раз.

Проведение такого массажа способствует улучшению циркуляции крови в области лица, расслабляет напряжённые мышцы и помогает вернуть лицу молодость и свежесть. После массажа вы заметите, что рот открывается гораздо легче. Узнайте о других массажах для лица для улучшения контуров.

Упражнение "Качельки" для растяжения жевательных мышц

Следующее упражнение направлено на растяжение жевательных мышц и улучшение овала лица. Оно не только помогает подтянуть контур, но и избавляет от второго подбородка и брылей. Чтобы выполнить упражнение, сделайте следующие шаги:

Сядьте или встаньте, спина прямая. Легко приоткройте рот. Начните медленно отводить нижнюю челюсть вправо, затем влево. Повторяйте упражнение 10-20 раз.

Это упражнение не только расслабляет жевательные мышцы, но и помогает улучшить кровообращение, что способствует обновлению клеток и поддержанию тонуса кожи.

Упражнение "Рыбка" для лица

Это упражнение часто встречается в японской практике и является отличным способом для работы с овальными мышцами лица, а также с мышцами второго подбородка. Кроме того, оно помогает уменьшить выраженность брылей и носогубных складок. Чтобы выполнить упражнение "Рыбка", выполните следующие шаги:

Сядьте или встаньте с прямой спиной. Откройте рот, при этом заворачивая губы за зубы. Мягко открывайте и закрывайте рот, повторяя это 20-30 раз.

Это упражнение помогает не только подтянуть лицо, но и расслабить мышцы, снизив стресс, который часто накапливается в жевательных мышцах из-за напряжения.

Открытие и закрытие рта для расслабления

Классическое упражнение для расслабления напряжённых жевательных мышц. Это простое упражнение помогает снять усталость с лица в конце дня и вернуть лицу естественное спокойствие и расслабление.

Положите ладони по бокам лица, чтобы челюсть не отклонялась в сторону при открытии рта. Медленно откройте рот, затем закрывайте его. Повторяйте упражнение 10-20 раз.

Сделав это упражнение несколько раз в день, вы почувствуете, как мышцы лица расслабляются, а напряжение уходит.

Упражнение для нижней челюсти

Заключительное упражнение для расслабления жевательных мышц направлено на работу с нижней челюстью. Оно помогает снять напряжение в области подбородка и улучшить его контур.

Сядьте прямо, спина прямая. Не открывая рот, расслабьте челюсти. Мягко отведите нижнюю челюсть вперёд, а затем верните её обратно. Повторяйте упражнение 10-15 раз.

После выполнения этого упражнения вы почувствуете, как расслабляются жевательные мышцы, и заметите, что рот открывается легче. От отеков лица еще помогает массаж Асахи.

Почему важно расслаблять жевательные мышцы

Жевательные мышцы — одни из самых сильных и подвижных в нашем организме. Постоянное напряжение в этой области может привести к деформации овала лица, отёкам, появлению мешков под глазами, а также ускоренному образованию морщин. Особенно это важно для людей, которые часто переживают стресс, так как напряжение может «оседать» в мышцах лица.

Расслабление этих мышц помогает не только улучшить внешний вид, но и снизить уровень стресса, улучшить качество сна и даже восстановить энергию, накопленную за день. Регулярные упражнения и массаж помогут вам вернуть здоровый и свежий вид, а также избежать преждевременных возрастных изменений.

Советы по расслаблению жевательных мышц

Регулярность упражнений. Для достижения заметного результата необходимо выполнять упражнения для расслабления жевательных мышц ежедневно. Не спешите. Важно выполнять упражнения медленно, без резких движений, чтобы не нанести вред мышцам. Массаж. Массаж — отличный способ дополнить упражнения. Он помогает не только расслабить мышцы, но и улучшить кровообращение, что способствует омоложению кожи. Обратите внимание на стресс. Если вы часто испытываете стресс, постарайтесь найти способы расслабления, такие как медитация или йога. Напряжение в жевательных мышцах часто связано с накоплением стресса.

Популярные вопросы о расслаблении жевательных мышц

1. Почему напряжение в жевательных мышцах влияет на внешний вид лица?

Постоянное напряжение в жевательных мышцах может привести к деформации овала лица, отёкам, мешкам под глазами, а также морщинам и брылям. Расслабление этих мышц помогает улучшить контур лица и вернуть его свежесть.

2. Как часто нужно делать упражнения для расслабления жевательных мышц?

Для видимого эффекта упражнения следует делать ежедневно. Регулярность и медленное выполнение движений помогут расслабить мышцы и улучшить их тонус.

3. Можно ли избавиться от второго подбородка с помощью этих упражнений?

Да, многие упражнения для расслабления жевательных мышц помогают подтянуть второй подбородок и улучшить контур лица. Важно делать упражнения регулярно, чтобы получить лучший результат.