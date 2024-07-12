Июнь 2024 года вошел в историю как самый жаркий июнь за весь период метеорологических наблюдений. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ, этот месяц стал четвертым по уровню жары в России за всю историю наблюдений.

Вильфанд отметил, что в июне не было ни одного региона, где температура оставалась ниже нормы. Повышенная температура наблюдалась на территории Европы и в Якутии.

По словам Вильфанда, причиной такого аномального тепла стала тропическая жара, зафиксированная в европейской части России в течение первых 20 дней июня.

В Москве средняя температура в июне превысила норму на 2,6 градуса, что позволило июню войти в десятку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений. При этом июнь 2024 года стал самым дождливым за всю историю наблюдений: за месяц выпало 195,7 мм осадков.

Фото: From Wikimedia Commons/ Thomas Taylor Hammond (1920-1993) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)