Японское издание Hokkaido Shimbun считает, что правительству страны необходимо временно прекратить переговоры с Россией по вопросу Курильских островов.
В материале газеты отмечается, что на фоне украинского конфликта в России наблюдается рост интереса к территориальным проблемам, что еще больше осложняет диалог с Москвой по так называемым "северным территориям".
Эксперты, мнение которых приводит издание, рекомендуют Токио сосредоточиться на тех направлениях взаимодействия с Россией, где возможен прогресс, например, в сфере рыболовства.
Отношения между Россией и Японией уже долгое время омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва выражала готовность передать Японии Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, в то время как судьба Кунашира и Итурупа не обсуждалась. СССР надеялся, что декларация урегулирует спор, но Япония рассматривала этот документ как частичное решение проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры не принесли результатов, и мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Некоторые эксперты считают, что серьезное препятствие возникло со стороны США, которые оказали давление на Японию, угрожая осложнить процесс возвращения Окинавы под японский суверенитет, если Япония согласится на передачу только двух из четырех островов. Москва, со своей стороны, занимает твердую позицию, утверждая, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.
Фото: commons.wikimedia.org/Kirill.uyutnov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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