Посольство Японии в Киеве сообщило во вторник, что Токио еще не приняло решение относительно участия в конференции по Украине в Швейцарии.
Посол Кунинори Мацуда отметил, что Япония находится в процессе принятия решения и что у страны есть некоторые внутренние процедуры.
Конференция по Украине пройдет 15-16 июня вблизи Люцерна. Россия не примет участие в этом мероприятии. По словам пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не отправляла официальное приглашение России для участия в саммите по Украине, и Москва не собирается принимать в нем участие.
Он выразил мнение, что идея проведения мирной конференции, активно поддерживаемая организаторами, не подходит для России, так как не учитывает российские интересы и представляет собой просто еще одну попытку навязать нежизнеспособную "формулу мира".
Повторяя свою готовность к переговорам, Москва отмечает, что Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Если ранее Россия подчеркивала свою готовность к диалогу, то сейчас, по мнению Кремля, нет предпосылок для перехода к мирному разрешению конфликта на Украине.
Как утверждают в кремлевской администрации, сейчас единственным путем достижения целей спецоперации является использование военной силы. Москва заявляет, что переговоры могут возобновиться, но при условии учета реальной ситуации и интересов России.
Фото: commons.wikimedia.org/Rs1421 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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