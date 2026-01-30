Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка тренирует пресс
Девушка тренирует пресс
© Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 22:00

Задержался в этой позе на пару минут — и талия стала заметно собраннее: японский поворот удивил эффектом

Иногда одно простое движение даёт телу больше, чем длинная тренировка. Стоит задержаться в правильной позе на несколько минут — и талия выглядит собраннее, а бёдра ощущаются упругими. Японский статичный поворот как раз из таких упражнений: внешне спокойный, но требующий работы от глубоких мышц.

Почему стоит обратить внимание на японский поворот

Это изометрическое упражнение: тело удерживает положение без активной динамики, а мышцы напрягаются непрерывно. Такой формат ценят за эффективность и щадящее воздействие на суставы. Обобщённые данные исследований показывают, что изометрические нагрузки хорошо влияют на общую физическую форму и даже помогают регулировать показатели артериального давления в покое.

В японском повороте ключевую роль играет сочетание полуприседа и вращения корпуса. В этом положении активируется область таза и центра тела, что особенно полезно тем, кто много времени проводит сидя. Мышцы работают как "насос": улучшается кровообращение, появляется ощущение лёгкости, а силуэт визуально становится более собранным.

Какие зоны получают основную нагрузку

При вращении корпуса задействуются не только поверхностные мышцы живота. Исследования с использованием поверхностной ЭМГ показывают активную работу поперечной мышцы живота, косых мышц и разгибателей позвоночника. Благодаря этому упражнение одновременно поддерживает талию и укрепляет спину.
Основной эффект распределяется так:

  1. Косые мышцы живота помогают сформировать линию талии и подчёркивают контуры бёдер.
  2. Поперечная мышца живота "подтягивает" живот, создавая ощущение плоского корпуса.
  3. Прямая мышца живота усиливает стабильность центра тела.
  4. Внутренняя поверхность бёдер включается в работу и влияет на общий тонус ног.
    Регулярное удержание позы даёт эффект, сопоставимый с более сложными упражнениями, но без оборудования и риска перегрузки.

Как выполнить упражнение шаг за шагом

Лучше всего делать японский поворот после лёгкой разминки или в конце тренировки.

  1. Встаньте прямо, стопы поставьте чуть шире плеч.
  2. Носки слегка разверните наружу для устойчивости.
  3. Опуститесь в полуприсед, чтобы колени были согнуты примерно под прямым углом.
  4. Наклоните корпус вперёд и упритесь ладонями в колени.
  5. Если положение непривычно, задержитесь в нём на несколько спокойных вдохов.
  6. На выдохе аккуратно поверните корпус влево, направляя плечо к противоположному колену.
  7. Удерживайте позу 4-5 секунд, дыша ровно.
  8. Вернитесь в центр и повторите в другую сторону.
  9. Выполните 6-8 повторений на каждую сторону.
  10. Сохраняйте контроль и не стремитесь к максимальной глубине поворота.

Когда упражнение особенно уместно

Японский поворот хорошо работает после долгого сидения за компьютером, вечером для снятия напряжения или как часть короткого блока изометрических упражнений. Он не требует много времени, но помогает телу почувствовать собранность и устойчивость.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

