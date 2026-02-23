Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 10:02

Куриные фрикадельки по-японски глазируются соусом — баланс сладкого и солёного решает всё

Японские цукуне — это не просто куриные фрикадельки, а полноценный уличный формат с характером. Их подают на шпажках, покрывают густым соусом таре и обжаривают до румяной корочки. Секрет вкуса кроется не только в фарше, но и в правильном балансе сладкого и солёного. Об этом сообщает Food Faith Fitness.

Соус таре — основа вкуса

Именно таре придаёт цукуне узнаваемый карамельно-солёный оттенок. Для его приготовления используют мирин, соевый соус, саке и тёмный коричневый сахар. В смесь добавляют хересный уксус, чеснок, зелёный лук, ломтики имбиря и цельный перец.

Все ингредиенты соединяют в сотейнике, доводят до кипения и затем уваривают на медленном огне около 45 минут. Соус должен стать густым и сиропообразным. После этого его процеживают и оставляют до использования. Такая концентрация позволяет соусу красиво глазировать фрикадельки при жарке и усиливать вкус мяса.

Фарш и формирование

Для цукуне традиционно берут фарш из куриных бёдер — он более сочный по сравнению с грудкой. К нему добавляют панко, мелко нарезанный зелёный лук, взбитое яйцо, тёртый имбирь, измельчённый чеснок и шалот. В смесь вводят немного поджаренного кунжутного масла, соль и белый перец.

Массу аккуратно перемешивают, не перебивая структуру. Затем влажными или слегка смазанными маслом руками формируют небольшие шарики примерно по 2-3 сантиметра в диаметре. Их нанизывают на предварительно замоченные в воде деревянные шпажки — это предотвращает подгорание при жарке.

Жарка и подача

Фрикадельки готовят на гриле при температуре около 200 °C. Их обжаривают по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки и достижения внутренней температуры 74 °C. В финале цукуне смазывают соусом таре, чтобы он карамелизировался на поверхности.

После снятия с огня шпажки дают "отдохнуть" около пяти минут. Подают их с дополнительной порцией соуса. Именно он создаёт тот самый насыщенный вкус, из-за которого цукуне часто становятся главным блюдом на столе, несмотря на компактный формат.

Рецепт рассчитан примерно на четыре порции. На подготовку уходит около 15 минут, а общее время приготовления — около часа. Сочетание сочного куриного фарша и густого таре делает блюдо универсальным: его можно подавать как закуску, основное блюдо или часть азиатского ужина в стиле изакая.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

