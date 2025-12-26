Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото полотенец и спа набора
Фото полотенец и спа набора
© https://pixabay.com by TesaPhotograph is licensed under Free
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 15:57

Замочила кухонные полотенца по-японски — серость ушла за ночь, запаха больше нет

Горчица и уксус убирают серость с полотенец — эксперты по быту

Кухонные полотенца способны выглядеть "уставшими" уже через пару недель: серый оттенок, запахи, пятна от жира и напитков. Обычная стирка помогает не всегда, и тогда кажется, что белизну вернуть можно только агрессивной химией. Но есть мягкий способ, который опирается на простые ингредиенты и привычки ухода. Об этом рассказывает дзен-канал "Наш уютный дом".

Почему в Японии так внимательно относятся к кухонному текстилю

В японской культуре чистая кухня часто воспринимается как показатель порядка во всём доме. Аккуратное полотенце здесь не просто "тряпочка для рук", а часть ежедневного ритуала заботы о пространстве. Такой взгляд связан с традицией бережного отношения к вещам: считается, что предметы быта заслуживают уважения и аккуратного обращения. Поэтому текстиль стараются поддерживать в хорошем состоянии не рывками перед гостями, а постоянно.

Принцип "моттаинай" и бытовая дисциплина

Один из ключевых смыслов — не тратить ресурсы впустую и использовать вещи разумно. Это проявляется в мелочах: полотенца не доводят до состояния, когда ткань уже "намертво" впитала жир и запахи. Их чаще просушивают, не держат влажными в куче и быстрее отправляют в стирку, пока загрязнение свежее. В итоге чистота держится проще, а не требует подвигов раз в месяц.

Откуда берётся стойкая серость и запах

Основные враги кухонных полотенец — жир, который цепляется за волокна, и напитки вроде чая или кофе, оставляющие заметные следы. Когда ткань долго остаётся влажной, запах закрепляется ещё сильнее. Со временем ворс как будто "накапливает" всё это, и полотенца выглядят тусклыми даже после стандартной стирки. В такой ситуации нужен этап, который сначала разберётся с жиром и ароматами, а уже потом отправит ткань в машинку.

Раствор для замачивания: горчица и уксус

Японский способ строится на простом замачивании в горячей воде с сухой горчицей и небольшим количеством уксуса. Такой раствор помогает размягчить загрязнения и сделать последующую стирку эффективнее, не превращая уход за полотенцами в борьбу. Рецепт выглядит так: на 10 литров горячей воды берут 2 столовые ложки сухой горчицы и половину столовой ложки уксуса.

Как применять пошагово

  1. Подготовьте вместительную ёмкость и налейте 10 литров очень горячей воды.

  2. Добавьте горчицу и уксус, хорошо размешайте.

  3. Полностью погрузите полотенца и прижмите их, чтобы ткань пропиталась.

  4. Оставьте замачиваться на 8-12 часов.

  5. После этого прополощите в прохладной воде, затем промойте в горячей.

  6. Постирайте полотенца привычным способом.

Привычки, которые помогают сохранять результат

Чтобы полотенца дольше оставались свежими, важно не "запечатывать" их влажными в пакете или корзине: лучше сначала дать им подсохнуть. Если полотенце сильно испачкалось, короткое полоскание сразу после использования заметно облегчает дальнейшую стирку. И ещё один рабочий принцип — регулярность: когда уход становится частью рутины, белизна держится легче, а кухня выглядит аккуратнее без лишних усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткий холодный цикл снижают перенос красителя при стирке — House Digest сегодня в 9:30
Новые яркие вещи опаснее всего: одна ошибка в первой стирке — и весь шкаф в разводах

Одежда может окрашиваться даже при сортировке по цветам. Исследование показало: длинные и горячие циклы усиливают перенос красителя — помогает короткая стирка в холодной воде.

Читать полностью » Интерьер-образец помогает избежать стилистического хаоса — стилисты сегодня в 3:50
Эти ошибки в ремонте съедают бюджет — большинство допускает их в самом начале

Как сделать стильный интерьер без лишних затрат: пять практичных приёмов, которые помогают сэкономить на ремонте и избежать типичных ошибок ещё на этапе планирования.

Читать полностью » Индукционная плита отключается без посуды и снижает риск перегрева — House Digest вчера в 20:09
Хотел поменять газ на индукцию — и только потом узнал о главной “ловушке”

Индукционные плиты становятся всё более популярными. Узнайте, какие преимущества и подводные камни они имеют, стоит ли менять газ на электричество.

Читать полностью » Толстые столешницы утяжеляют современную кухню — дизайнеры вчера в 14:10
Сделала такую кухню — и быстро пожалела: эти решения уже устарели

Какие решения в дизайне кухни уже считаются устаревшими и почему от них стоит отказаться, если вы хотите сохранить ощущение уюта, света и современности.

Читать полностью » Быстрая стирка хуже удаляет грязь, чем другие режимы — Мэри Гальярди вчера в 8:05
Запах возвращался снова и снова — пока я не перестала делать одну ошибку со стиркой

Быстрый цикл удобен, но не всегда отстирывает как надо: ему не хватает времени и перемешивания. Когда использовать режим правильно и в каких случаях лучше выбрать обычную стирку.

Читать полностью » Вертикальное хранение увеличивает вместимость шкафа в 2–4 раза — эксперты по быту вчера в 2:02
Раньше пуховики не помещались — теперь влезают все: приём оказался элементарным

Как японский метод вертикального хранения помогает уместить зимний гардероб в маленьком шкафу и освободить пространство без выбрасывания вещей.

Читать полностью » Горячее масло в трубах остывает и прилипает к стенкам — Патрик Фи 24.12.2025 в 19:43
Слив работал нормально — пока я не делала этого после готовки

Выливая масло в раковину, вы ставите под угрозу не только свои трубы, но и бытовую технику. Узнайте 7 шокирующих последствий этой привычки.

Читать полностью » Губки заняли третье место по бактериям дома — Европейская академия микробиологии 24.12.2025 в 13:52
Эту кухонную привычку считают странной в Европе — а мы делаем так каждый день

Почему в ряде стран Европы отказались от поролоновых губок для мытья посуды и чем их заменяют — неожиданный взгляд на привычный кухонный ритуал.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Повышенное давление подразумевает отказ от ряда продуктов — кардиолог Конев
Экономика
Праздничные расходы не должны подрывать стабильность — финсоветник Карпычева
Красота и здоровье
Замена сливочного масла на растительные спреды снижает смертность — Нурия Дианова
Мир
Путин вошёл в топ-5 самых упоминаемых персон во французских СМИ — Ouest-France
Питомцы
Аквариум увлажняет воздух в квартире в отопительный сезон — эксперты
Красота и здоровье
Пик гриппа в России смещается на период после каникул — вирусолог Прельяско
СЗФО
Проезд в метро Петербурга может подорожать до 95 рублей с 1 января 2026 года — Фонтанка
Красота и здоровье
Брюссельская капуста осложняет пищеварение в новогоднюю ночь — врач Меррифилд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet