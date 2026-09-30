Шторы перестали собираться в складки: ровные панели делают окно похожим на раздвижную стену
Японские панельные шторы часто выручают там, где обычные занавески уже выглядят тяжеловато. В панорамной комнате они не съедают воздух, а на кухне или в студии помогают быстро разделить пространство без громоздких перегородок. Конструкция у них простая на вид, но со своими нюансами: панели ездят по направляющим, не сворачиваются в рулон и требуют точного замера. Если промахнуться хотя бы на пару сантиметров, экран уже не встанет как надо, а это сразу видно на окне. Поэтому перед покупкой лучше не гадать, а измерять проём в нескольких точках, сверху, снизу и по центру.
- Как работают японские панели
- Какими они бывают
- Как использовать в интерьере
- На что смотреть перед покупкой
"Японские шторы удобны там, где нужно закрыть большой проём без тяжёлой драпировки. Но у них есть своя логика: чем точнее замер и подбор ткани, тем аккуратнее они будут работать каждый день. Если полотно слишком лёгкое или неподходяще обработано, оно быстрее теряет форму и начинает вести себя капризно. Для дома это решается заранее, а не после монтажа".
дизайнер интерьеров Елена Маркова
Как работают японские панели
Японские шторы путают с рулонными, хотя это разные истории. Здесь не одно полотно, а несколько тканевых панелей, которые двигаются отдельно друг от друга. В закрытом виде они собираются в ровный экран, поэтому их ещё называют экранными шторами.
Панели не скручиваются, а разъезжаются по карнизу. Сверху они крепятся бегунками, а снизу обычно стоят грузы или штанга, чтобы ткань не болталась и держала форму. Управление бывает разным: пульт, шнурок или цепочка.
На одном карнизе можно поставить до пяти панелей, и у каждой будет своя дорожка. Есть и вариант на петлях для обычных карнизов-штанг, но его используют реже. Такой способ выбирают, когда нужно упростить монтаж, хотя сам механизм уже не выглядит таким чистым и собранным.
Какими они бывают
Сама конструкция у японских штор почти не меняется. Разница идёт в ткани, плотности и цвете. Обычно используют лён, ПВХ, сатин, шёлк, бамбук, рисовую бумагу и блэкаут для окон, где нужно плотное затемнение.
Ширина одной панели чаще всего составляет 40-100 см, длина бывает до подоконника или до пола. Всё зависит от окна и задачи: закрыть проём, вытянуть помещение по вертикали или разделить комнату на зоны. Такие шторы обычно делают на заказ, так что размеры подгоняют под конкретный проём.
Цвета тоже бывают разными. В спокойных интерьерах лучше работают однотонные панели без рисунка, в классике хорошо смотрится шёлк, а для экостиля берут бамбук. В восточном интерьере уместны рисовая бумага, сакура, иероглифы и другие традиционные мотивы.
Как использовать в интерьере
Японские панели хорошо раскрываются на больших и панорамных окнах. Обычная занавеска там часто выглядит тяжело, а раздвижная система смотрится легче и не забирает лишнее место. Заодно она помогает выровнять визуальный ритм окна, если проём широкий и высокий.
Их часто ставят не только на окна. Панелями закрывают спальное место в студии, рабочий уголок, кухонную зону или гардеробную. Они работают как лёгкая перегородка, но звук не держат, так что речь только о визуальном разделении.
Иногда такую штору используют вместо двери для ниши или кладовой. Это удобно там, где обычная створка мешала бы проходу или съедала бы место. Если нужен спокойный и ровный интерьер, можно посмотреть вариант с лаконичным акцентом в зоне кухни и уже от него плясать дальше.
На что смотреть перед покупкой
Для затемнения лучше брать ткань, через которую проходит не больше 30% света. Если окно солнечное, это сразу влияет на комфорт в комнате. Узкие панели 40-60 см дают более дробный рисунок, а широкие 80-100 см лучше работают на больших проёмах.
Чётное число панелей обычно даёт более спокойную симметрию. Нечётное смотрится живее, но такой вариант подойдёт не каждому интерьеру. Для кухни стоит искать ткани с пыле- и влагоотталкивающей пропиткой, а также с антистатическим эффектом.
Перед покупкой готовой системы замеры лучше сделать в трёх точках: сверху, снизу и посередине. Даже ровная на глаз стена может дать небольшую разницу, и на панели это сразу заметно. Если рядом стоит счётчик тепла и вы давно не проверяли документы на него, заодно не помешает посмотреть процедуру поверки - в быту такие мелочи потом обходятся дороже, чем кажется.
"Для японских панелей важна не только ткань, но и то, как она поведёт себя в комнате. Если окно выходит на яркое солнце, светлая и слишком тонкая материя быстро начнёт просвечивать сильнее, чем хотелось бы. А в узком проёме сама система теряет смысл: там она просто не успевает раскрыться. Лучше сразу смотреть на задачу помещения, а не только на рисунок ткани".
строитель Михаил Волков
FAQ
Можно ли ставить японские шторы на обычное окно?
Да, если проём не слишком узкий и есть место для движения панелей. На маленьких окнах система выглядит беднее, чем на широких.
Подходят ли они для кухни?
Да, но лучше брать ткани с пропиткой от влаги и пыли. Иначе уход станет лишней морокой.
Можно ли стирать такие панели в машине?
Не всегда. Если ткань держит форму за счёт специальной обработки, машинная стирка может её испортить.
Что важнее всего при заказе?
Точный замер. Без него даже хорошая система будет сидеть криво и работать неудобно.
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