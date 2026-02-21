Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Оладьи
© flickr. com by akira yamada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Опубликована сегодня в 19:21

Взбила белки по-особому — оладьи поднялись как облако и не осели

Воздушные, словно облако, и при этом румяные снаружи — японские пушистые оладьи давно стали гастрономическим трендом. Их подают в кафе как эффектный десерт, но приготовить такие дома вполне реально. Всё, что нужно, — базовые ингредиенты и антипригарная сковорода.

Почему эти оладьи такие высокие

Главный секрет японских панкейков — правильно взбитые белки. Именно плотная, устойчивая пена придаёт тесту лёгкость и создаёт характерную высоту. В отличие от классических блинов, здесь структура строится не только на муке, но и на воздушной текстуре меренги.

Для одной порции теста используют два желтка, 40 граммов мелкой муки, половину чайной ложки разрыхлителя, столько же ванильной эссенции и 25 граммов цельного молока. Эти ингредиенты соединяют до однородности — это основа под условным обозначением (A).

Отдельно готовится часть (B): два белка взбивают с 25 граммами мелкого сахара и половиной чайной ложки лимонного сока. Вместо него допустимо добавить несколько капель уксуса. Взбивать нужно до густой, блестящей и устойчивой пены.

Как добиться мягкости и высоты

Когда белковая масса готова, её аккуратно вмешивают в желтковую основу. Делать это следует бережно, чтобы сохранить как можно больше воздуха в тесте. Именно эта текстура отвечает за пышность и мягкость готовых оладий.

Жарят панкейки на антипригарной сковороде на слабом огне. Перед началом поверхность обязательно смазывают маслом. Низкая температура позволяет тесту равномерно пропекаться и постепенно подниматься, формируя характерную высокую форму.

Идеи для подачи

Пышные оладьи особенно эффектно смотрятся с яркими топпингами. Их подают с клубничным или малиновым вареньем, фруктовым компотом, мороженым или взбитыми сливками. Контраст между тёплой, мягкой серединой и прохладным кремом делает вкус более объёмным.

Благодаря нежной текстуре они подходят не только для завтрака, но и для послеобеденного десерта. Минимальный набор ингредиентов и простая технология позволяют повторить рецепт без сложного оборудования.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

