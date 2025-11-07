Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы
Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы
© grok.com
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 15:22

Раньше волосы ломались и выпадали, а теперь густые и блестящие — всё из-за одного приёма из Японии

Стилист Оно: японская техника мытья головы улучшает рост и блеск волос

Мытьё головы — основа ухода за волосами, но не менее важно, как именно мы это делаем. Правильная техника помогает не только очистить кожу и волосы, но и укрепить корни, ускорить рост и вернуть блеск. В последние годы внимание к азиатскому уходу за собой выросло, и вслед за корейскими средствами в моду вошла японская техника мытья волос, которая делает акцент не на длине, а на здоровье кожи головы.

Почему важно ухаживать не только за волосами, но и за кожей головы

Здоровье волос начинается у корней. Если кожа головы плохо очищена или кровообращение замедлено, фолликулы недополучают питание, и волосы становятся ломкими, тусклыми, реже растут. Японская техника ставит во главу угла массаж скальпа, который не только очищает, но и активирует рост новых волос.

"Хорошая укладка начинается не с шампуня, а с чистой и здоровой кожи головы", — отметил стилист Такеши Оно, эксперт по японским техникам ухода.

Сравнение: обычное и японское мытьё

Этап Обычная техника Японская техника
Внимание к коже головы Минимум Основной фокус
Инструменты Только пальцы Массажная силиконовая щётка
Масла до мытья Почти не используются Обязательный этап защиты
Количество шампуня Много Меньше, но два цикла
Температура воды Горячая Холодная или прохладная для сияния
Завершение Фен Мягкое полотенце, бережная сушка

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка перед мытьём. Перед нанесением шампуня расчешите волосы и аккуратно пройдитесь массажной силиконовой щёткой. Это помогает равномерно распределить кожное сало по длине волос, защищая их от пересушивания.

  2. Масло до шампуня. Нанесите немного питательного масла — камелии, арганы или жожоба. Этот шаг японки используют, чтобы смягчить кожу головы и укрепить волосы. Масло предотвращает ломкость и облегчает расчесывание.

  3. Двойное очищение. Первый раз — для удаления пыли и себума. Второй — для полноценного очищения и массажа. Используйте две щётки одновременно: начните от затылка и двигайтесь вверх, делая круговые движения. Особое внимание уделите темени, где больше нервных окончаний.

  4. Температура воды. Первое ополаскивание — тёплой водой, финальное — прохладной, чтобы закрыть кутикулы волос и добавить блеск.

  5. Бережная сушка. Заверните волосы в впитывающее полотенце из микрофибры, чтобы убрать влагу, не травмируя структуру. Избегайте длительного использования фена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком горячая вода → ломкость и сухость → мойте тёплой или прохладной.
  • Игнорирование массажа → слабые корни → 3-5 минут массажа при каждом мытье.
  • Сильное трение полотенцем → секущиеся концы → мягкое промакивание микрофиброй.
  • Сушка феном на высокой температуре → потеря блеска → выбирайте режим "cool air".

А что если…

  • Волосы жирные у корней: делайте массаж до шампуня, чтобы распределить жир и снизить выработку себума.
  • Волосы сухие: добавляйте масло перед каждым мытьём.
  • Выпадение волос: используйте щётку с мягкими силиконовыми зубцами и ампулы с кофеином или экстрактом женьшеня.
  • Нет щётки: можно массировать пальцами, но давление должно быть лёгким и ритмичным.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы
Японская техника Улучшает кровообращение, укрепляет корни, придаёт блеск Требует больше времени
Обычное мытьё Быстро и просто Не очищает глубоко, ослабляет волосы
Масло до шампуня Защищает длину Может утяжелить тонкие волосы
Массажная щётка Стимулирует рост Нельзя использовать при раздражении кожи

FAQ

Как часто нужно использовать массажную щётку?
2-3 раза в неделю, при каждом мытье головы.

Можно ли делать массаж на сухие волосы?
Да, но мягкими движениями, не царапая кожу.

Какое масло лучше использовать перед шампунем?
Японки чаще выбирают масло камелии — оно питает и защищает, не утяжеляя волосы.

Зачем ополаскивать прохладной водой?
Это закрывает кутикулы, делая волосы гладкими и блестящими.

Мифы и правда

Миф: массажная щётка вызывает выпадение.
Правда: при правильном использовании она стимулирует рост и укрепляет фолликулы.

Миф: волосы нужно мыть каждый день.
Правда: частота зависит от типа кожи головы; избыточное мытьё может пересушить.

Миф: масло делает волосы жирными.
Правда: если нанести до шампуня, оно защищает и не утяжеляет.

Сон и психология

Массаж головы действует не только на волосы, но и на нервную систему. Регулярное массирование скальпа помогает снять стресс, улучшает настроение и даже способствует лучшему сну. Японцы называют этот процесс "ритуалом тишины" — моментом расслабления и внутреннего восстановления.

3 интересных факта

  • Масло камелии используется в Японии более 1000 лет — им смазывали волосы гейши, чтобы сохранить блеск и силу.
  • Японские салоны красоты учат клиентов правильно массировать кожу головы ещё во время мытья.
  • Холодное ополаскивание улучшает не только вид волос, но и тонус сосудов кожи головы.

Исторический контекст

Японская культура ухода за волосами уходит корнями в древность. В эпоху Эдо женщины использовали натуральные масла и деревянные расчёски, чтобы укреплять волосы и придавать им блеск. Современная техника — это переосмысление традиций с акцентом на мягкое очищение и уважение к природным процессам кожи. Сегодня этот подход набирает популярность по всему миру, ведь он сочетает науку, традицию и ритуал ухода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мясников назвал солярий опасным способом восполнения витамина D в холодное время сегодня в 11:10
Думал, что спасаю здоровье витамином D, но результат оказался пугающим открытием

Нужно ли пить витамин D зимой и стоит ли ходить в солярий? Мнение Александра Мясникова о том, когда добавки действительно полезны, а когда вредны.

Читать полностью » Невролог Светлана Александрова: важно распознать инсульт на ранних стадиях и вовремя обратиться за помощью сегодня в 11:08
Началось с лёгкого онемения руки — а закончилось больницей: главный сигнал инсульта, который все игнорируют

Инсульт может проявиться неожиданно, и важно вовремя распознать его первые признаки. Узнайте, как действовать при первых симптомах и что делать для предотвращения серьезных последствий.

Читать полностью » Зимний рацион должен включать сезонные продукты и тёплые блюда — нутрициолог Юлия Шарапова сегодня в 10:10
Наши бабушки зимой ели просто — но болели гораздо реже нас

Холод, короткий день и дефицит солнца — испытание для организма. Узнайте, как питаться зимой, чтобы сохранить энергию, здоровье и хорошее настроение.

Читать полностью » Отеки могут быть опасны: объяснение врача-эндокринолога Анны Одерий сегодня в 10:05
Я думал, что отеки — это просто лишний вес, но теперь знаю, как важно отличать их от жировой ткани

Отеки могут быть симптомом серьезных заболеваний, не всегда связанных с лишним весом. Узнайте, как правильно распознать отеки и что с ними делать.

Читать полностью » Небольшие порции сливочного масла не вызывают вздутия и болей — Екатерина Григорович сегодня в 9:15
Все отказываются от молочного — а зря: один продукт можно есть даже при непереносимости

Нутрициолог Екатерина Григорович объяснила, почему сливочное масло остаётся безопасным продуктом даже для людей с непереносимостью лактозы и как оно помогает контролировать аппетит.

Читать полностью » Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы сегодня в 9:11
Я изменил уход за волосами зимой и теперь они выглядят здоровыми и блестящими — вот что я использую

С наступлением холодов важно правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать проблем с сухостью и ломкостью. Узнайте, как выбрать подходящие средства для зимнего ухода.

Читать полностью » Невролог предупреждает: алкоголь может усугубить головную боль и вызвать серьезные последствия сегодня в 8:18
Я думал, что алкоголь поможет при головной боли, но теперь знаю, как это может только усугубить ситуацию

Алкоголь при головной боли — это опасная ошибка. Узнайте, почему стоит избегать таких методов и что делать, чтобы не навредить себе.

Читать полностью » Диабет второго типа развивается из-за нарушений обмена веществ и малоподвижности — Екатерина Шестакова сегодня в 8:15
Сначала просто хотелось пить — а потом поставили диагноз, о котором даже не догадывалась

Постоянная жажда и частые ночные походы в туалет — не безобидные признаки. Эндокринолог Екатерина Шестакова рассказала, как распознать диабет второго типа и кто в группе риска.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Новые питомцы быстрее адаптируются, если в доме уже есть спокойная собака
Дом
Грамотное оформление прачечной превращает бытовую зону в элемент интерьера
Питомцы
Теобромин в шоколаде вызывает отравление, рвоту и судороги у кошек
Туризм
Северное сияние в России: путешественник советуют Мурманск, Ямал и плато Путорана
Спорт и фитнес
Бёрпи помогает сжигать калории и улучшать тонус — считают фитнес-тренеры
Наука
Древние лишайники были первыми колонизаторами суши и создателями почв — Бруно Беккер-Кербер
Авто и мото
Главная проблема ремонта автомобилей в России — сроки поставки запчастей
Туризм
Рас-эль-Хайма названа природной альтернативой Дубаю — горы, пустыня и море в одном эмирате
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet