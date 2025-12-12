Меньше морщин и отечности: попробовала японские упражнения для лица и вот что получилось

Японские упражнения для лица стали настоящим спасением для тех, кто хочет поддерживать тонус кожи и выглядеть моложе, не прибегая к сложным и длительным процедурам. В этой статье мы рассмотрим четыре эффективных упражнения, которые подтянут овал лица, улучшат контуры и снизят отечность. Эти упражнения занимают всего несколько минут в день, и их можно выполнять в любое удобное время, пишет дзен-канал Healthy.

Японские упражнения для лица: 4 простых, но эффективных метода

Каждая женщина хочет сохранить молодость и свежесть своего лица как можно дольше. Однако зачастую мы сталкиваемся с проблемами, такими как отеки, утрата тонуса кожи и даже первые морщины. Чтобы решить эти проблемы, не нужно тратить деньги на дорогостоящие косметические процедуры. Японская гимнастика для лица — это простой и доступный способ вернуть коже упругость и подтянуть контуры. Эти упражнения не только улучшат внешний вид, но и позволят почувствовать, как мышцы лица начинают работать.

Упражнение 1. Любимое японское упражнение для лица

Это одно из самых популярных японских упражнений, которое помогает проработать сразу несколько проблемных зон. Его суть заключается в том, чтобы задействовать сразу несколько групп мышц, отвечающих за подтяжку овала лица, зоны декольте и жевательные мышцы. Это упражнение помогает улучшить контуры лица, снять напряжение с челюсти и шеи, а также уменьшить отеки и мешки под глазами.

Как выполнять упражнение:

Сидя или стоя, держите спину прямой. Ладони смыкаем перед собой на уровне груди. Открываем рот и начинаем давить ладонями друг на друга. Одновременно тянем кончик языка к потолку, напрягая все мышцы шеи и подбородка. Считаем про себя до 5-10 секунд, расслабляемся. Рот закрываем, расслабляем руки. Повторяем упражнение 4-6 раз без спешки, с акцентом на растяжку.

Это упражнение воздействует на несколько мышечных групп сразу, поэтому оно активно влияет на подтяжку овала лица и улучшение состояния шеи.

Упражнение 2. Полная проработка овала лица

Это упражнение является отличным дополнением к первому, так как оно акцентировано на подтяжке овала лица и уменьшении второго подбородка. В японской гимнастике оно называется "кагао" (маленькое лицо). Особенность упражнения заключается в том, что оно способствует укреплению мышц, которые удерживают подъязычную кость, играющую важную роль в форме овала лица.

Как выполнять упражнение:

Сидя или стоя, с прямой спиной. Открываем рот. Высовываем язык и начинаем вращать им по 3-5 раз в одну сторону, затем в другую. Важно не спешить, делая упражнения плавно и аккуратно. Повторите упражнение 4-6 раз.

Это упражнение помогает укрепить мышцы, поддерживающие подъязычную кость, и таким образом предотвращает её опускание, которое часто приводит к "оплыванию" овала лица и образованию второго подбородка.

Упражнение 3. Работа с жевательными мышцами

Жевательные мышцы сильно влияют на форму лица, так как они отвечают за контуры нижней челюсти. Напряжённые жевательные мышцы могут провоцировать появление брылей, носогубных складок, мешков под глазами и даже нависших век. Расслабление этих мышц улучшает внешний вид лица и способствует лимфодренажу.

Как выполнять упражнение:

Сидя или стоя, поворачиваем голову немного вбок для удобства. Кладём обе ладони на область жевательных мышц (на нижнюю челюсть). Массируем область круговыми движениями, делаем 2-3 круга. После этого плавно перемещаемся вниз, к ключицам. Повторяем массаж 5-6 раз с каждой стороны.

Это упражнение помогает расслабить жевательные мышцы, улучшая их тонус и снижая отёчность в нижней части лица. Массаж также способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу.

Упражнение 4. Расслабление лба и области вокруг глаз

Это упражнение направлено на снятие напряжения с лба, уменьшение морщин на лбу, а также отечности в области глаз. Оно помогает не только улучшить внешний вид кожи, но и снять стресс, который часто приводит к напряжению в этих областях.

Как выполнять упражнение:

Сидя или стоя, спина прямая. Кладём ладони на лоб. Из этого положения мягко тянем руки в стороны, растягивая лоб и брови. Считаем про себя до 5 и расслабляемся. Повторяем упражнение 10 раз.

Этот метод помогает уменьшить выраженные морщины на лбу, улучшает кровообращение и помогает снять отёчность в области глаз.

Как часто нужно делать японские упражнения для лица

Результат от японских упражнений для лица можно будет заметить уже через несколько дней при регулярных занятиях. Для достижения максимального эффекта рекомендуется выполнять упражнения ежедневно, выделяя 10-15 минут в день. Постепенно мышцы лица станут более подтянутыми, а кожа — упругой и сияющей.

Не забывайте, что эти упражнения являются дополнением к основному уходу за кожей. Для лучшего эффекта можно сочетать их с увлажняющими масками, массажами и правильным питанием.

