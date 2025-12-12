Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина делает упражнения для лица
Женщина делает упражнения для лица
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 2:06

Меньше морщин и отечности: попробовала японские упражнения для лица и вот что получилось

Японские упражнения для лица помогут подтянуть овал и уменьшить отечность — Healthy

Японские упражнения для лица стали настоящим спасением для тех, кто хочет поддерживать тонус кожи и выглядеть моложе, не прибегая к сложным и длительным процедурам. В этой статье мы рассмотрим четыре эффективных упражнения, которые подтянут овал лица, улучшат контуры и снизят отечность. Эти упражнения занимают всего несколько минут в день, и их можно выполнять в любое удобное время, пишет дзен-канал Healthy.

Японские упражнения для лица: 4 простых, но эффективных метода

Каждая женщина хочет сохранить молодость и свежесть своего лица как можно дольше. Однако зачастую мы сталкиваемся с проблемами, такими как отеки, утрата тонуса кожи и даже первые морщины. Чтобы решить эти проблемы, не нужно тратить деньги на дорогостоящие косметические процедуры. Японская гимнастика для лица — это простой и доступный способ вернуть коже упругость и подтянуть контуры. Эти упражнения не только улучшат внешний вид, но и позволят почувствовать, как мышцы лица начинают работать.

Упражнение 1. Любимое японское упражнение для лица

Это одно из самых популярных японских упражнений, которое помогает проработать сразу несколько проблемных зон. Его суть заключается в том, чтобы задействовать сразу несколько групп мышц, отвечающих за подтяжку овала лица, зоны декольте и жевательные мышцы. Это упражнение помогает улучшить контуры лица, снять напряжение с челюсти и шеи, а также уменьшить отеки и мешки под глазами.

Как выполнять упражнение:

  1. Сидя или стоя, держите спину прямой.

  2. Ладони смыкаем перед собой на уровне груди.

  3. Открываем рот и начинаем давить ладонями друг на друга.

  4. Одновременно тянем кончик языка к потолку, напрягая все мышцы шеи и подбородка.

  5. Считаем про себя до 5-10 секунд, расслабляемся.

  6. Рот закрываем, расслабляем руки.

  7. Повторяем упражнение 4-6 раз без спешки, с акцентом на растяжку.

Это упражнение воздействует на несколько мышечных групп сразу, поэтому оно активно влияет на подтяжку овала лица и улучшение состояния шеи.

Упражнение 2. Полная проработка овала лица

Это упражнение является отличным дополнением к первому, так как оно акцентировано на подтяжке овала лица и уменьшении второго подбородка. В японской гимнастике оно называется "кагао" (маленькое лицо). Особенность упражнения заключается в том, что оно способствует укреплению мышц, которые удерживают подъязычную кость, играющую важную роль в форме овала лица.

Как выполнять упражнение:

  1. Сидя или стоя, с прямой спиной.

  2. Открываем рот.

  3. Высовываем язык и начинаем вращать им по 3-5 раз в одну сторону, затем в другую.

  4. Важно не спешить, делая упражнения плавно и аккуратно.

  5. Повторите упражнение 4-6 раз.

Это упражнение помогает укрепить мышцы, поддерживающие подъязычную кость, и таким образом предотвращает её опускание, которое часто приводит к "оплыванию" овала лица и образованию второго подбородка.

Упражнение 3. Работа с жевательными мышцами

Жевательные мышцы сильно влияют на форму лица, так как они отвечают за контуры нижней челюсти. Напряжённые жевательные мышцы могут провоцировать появление брылей, носогубных складок, мешков под глазами и даже нависших век. Расслабление этих мышц улучшает внешний вид лица и способствует лимфодренажу.

Как выполнять упражнение:

  1. Сидя или стоя, поворачиваем голову немного вбок для удобства.

  2. Кладём обе ладони на область жевательных мышц (на нижнюю челюсть).

  3. Массируем область круговыми движениями, делаем 2-3 круга.

  4. После этого плавно перемещаемся вниз, к ключицам.

  5. Повторяем массаж 5-6 раз с каждой стороны.

Это упражнение помогает расслабить жевательные мышцы, улучшая их тонус и снижая отёчность в нижней части лица. Массаж также способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу.

Упражнение 4. Расслабление лба и области вокруг глаз

Это упражнение направлено на снятие напряжения с лба, уменьшение морщин на лбу, а также отечности в области глаз. Оно помогает не только улучшить внешний вид кожи, но и снять стресс, который часто приводит к напряжению в этих областях.

Как выполнять упражнение:

  1. Сидя или стоя, спина прямая.

  2. Кладём ладони на лоб.

  3. Из этого положения мягко тянем руки в стороны, растягивая лоб и брови.

  4. Считаем про себя до 5 и расслабляемся.

  5. Повторяем упражнение 10 раз.

Этот метод помогает уменьшить выраженные морщины на лбу, улучшает кровообращение и помогает снять отёчность в области глаз.

Как часто нужно делать японские упражнения для лица

Результат от японских упражнений для лица можно будет заметить уже через несколько дней при регулярных занятиях. Для достижения максимального эффекта рекомендуется выполнять упражнения ежедневно, выделяя 10-15 минут в день. Постепенно мышцы лица станут более подтянутыми, а кожа — упругой и сияющей.

Не забывайте, что эти упражнения являются дополнением к основному уходу за кожей. Для лучшего эффекта можно сочетать их с увлажняющими масками, массажами и правильным питанием.

Популярные вопросы о японских упражнениях для лица

  1. Можно ли сделать японские упражнения для лица, если у меня есть морщины?

    Да, японские упражнения для лица прекрасно подходят для людей с морщинами. Напротив, они помогают уменьшить их глубину, улучшая тонус кожи и укрепляя мышцы, что способствует разглаживанию морщин.

  2. Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат от японских упражнений для лица?

    При регулярных занятиях вы начнёте замечать первые результаты уже через 3-4 дня. Однако для более стойкого эффекта рекомендуется заниматься упражнением минимум 2-3 недели.

  3. Можно ли выполнять эти упражнения, если у меня есть заболевания кожи лица?

    Перед тем как начать выполнять японские упражнения для лица, рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, особенно если у вас есть кожные заболевания, такие как акне или экзема. В некоторых случаях интенсивные упражнения могут усилить раздражение кожи.

  4. Можно ли делать японские упражнения для лица утром и вечером?

    Да, вы можете выполнять упражнения утром и вечером, если вам комфортно. Однако не стоит перегружать мышцы лица — достаточно одного сеанса в день, чтобы достичь видимых результатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря общения между супругами стала первым признаком кризиса — психолог Леонова вчера в 17:34
Когда любовь превращается в тишину: тревожные сигналы, которые мы не замечаем

Потеря диалога между партнёрами редко бывает случайной — психолог объяснила, почему молчание и разногласия становятся началом семейного кризиса.

Читать полностью » В детской поликлинике Петрозаводска закончилась вакцина для малышей — врачи вчера в 17:25
Когда здоровье ребёнка дороже пособия: Петрозаводск живёт без вакцин

В Петрозаводске родители вынуждены платить за детскую прививку, которая должна быть бесплатной. Почему вакцина исчезла из поликлиник?

Читать полностью » Хирурги Калининграда удалили опухоль и сохранили почку пациента — КП вчера в 17:16
Хирурги пошли против системы: один риск спас мужчине почку

Калининградские хирурги удалили опухоль, сохранив почку пациенту. В другом центре ему предлагали радикальную операцию — врачи пошли на риск.

Читать полностью » Боль за грудиной указывает на приближение инфаркта — врач Беляева вчера в 16:56
Сердце шепчет, но мы не слушаем: боль, которая предупреждает о беде

Инфаркт редко случается внезапно — тело предупреждает заранее. Какие сигналы нельзя пропустить и когда нужно действовать без промедления.

Читать полностью » Воздух в квартирах с окнами из пластика становится токсичнее — врач Скорогудаева вчера в 16:33
Дом, который отравляет изнутри: воздух в квартире стал главным врагом здоровья

Пластиковые окна и бытовая химия могут незаметно менять гормональный фон. Эксперт объяснила, как это происходит и почему опасность недооценивают.

Читать полностью » Пить воду после кофе помогает защитить зубы от кислоты — Карен Овсепян вчера в 16:16
Каждый раз после кофе выпиваю стакан воды — и больше не переживаю о повреждении зубов

Регулярное употребление кофе может привести к повреждению зубной эмали, но есть простые способы защитить зубы. Узнайте, как минимизировать риски и сохранить здоровье эмали.

Читать полностью » В некоторых случаях удаление миндалин неизбежно — отоларинголог Лесков вчера в 15:08
Стрептококк не сдается: когда анализ показывает, что миндалины уже не спасти

Отоларинголог Иван Лесков рассказал NewsInfo в каких случаях пациентам необходимо удалять миндалины.

Читать полностью » Календула помогает снять воспаление и ускорить заживление кожи — косметологи вчера в 14:08
Добавила это в крем — кожа стала мягкой и без воспалений: результат вас удивит

Полное руководство по использованию календулы для кожи: свойства, польза, сравнение с ромашкой и алоэ, ошибки применения и лучшие способы использования СО2-экстракта.

Читать полностью »

Новости
Еда
Греческий йогурт улучшает текстуру яичных блинчиков — диетологи
Авто и мото
Россияне ввезли из Белоруссии 4 тысячи подержанных машин — "Автостат"
Наука
Стволовые клетки получили избыток митохондрий с помощью наноцветов — PNAS
Питомцы
Потеря доверия у кошки обратима при мягком подходе — ветеринары
Садоводство
Лимонная кислота помогает смягчить воду и улучшить уход за растениями зимой — садоводы
Спорт и фитнес
Вибрационные тренировки на Power Plate уменьшают целлюлит — специалисты
Еда
Тушёные баклажаны с овощами подходят для вегетарианского и постного меню — повар
Дом
Система push-to-open с фасадами без ручек теряет популярность — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet