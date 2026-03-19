Японский логистический оператор ECL Co., LTD рассматривает возможность возобновления прямых поставок автомобилей во Владивосток. Компания, покинувшая российский рынок в марте 2022 года на фоне санкционных ограничений, в последние месяцы активизировала деловые контакты в регионе. Представители японской организации уже дважды участвовали в профильных конференциях, при этом в начале марта 2026 года состоялся личный визит делегации во Владивосток для обсуждения перспектив логистических операций.

История ухода и логистические сложности

Компания ECL Co., LTD была основана в 1976 году и на протяжении двух десятилетий активно наращивала свое присутствие в портах Дальнего Востока. Оператор специализировался на транспортировке спецтехники и легковых автомобилей, приобретенных на японских аукционах, используя для этого как специализированные судна-ролкеры, так и контейнерные линии.

В марте 2022 года руководство корпорации официально объявило об уходе из страны, ссылаясь на невозможность проведения расчетов через систему SWIFT. Данное ограничение привело к параличу финансовых транзакций, необходимых для работы судоходных агентов внутри России.

В официальном заявлении того периода подчеркивалось влияние санкций на страхование морских судов и невозможность соблюдения стандартов операционной деятельности. Этот внезапный шаг повлек за собой финансовые потери для многих клиентов, чьи автомобили на тот момент уже ожидали отправки в портах Японии.

Признаки возвращения на рынок

Несмотря на публичный разрыв отношений, в конце 2025 года появились свидетельства возобновления контактов между ECL и представителями дальневосточного бизнеса. В декабре текущего года в отеле во Владивостоке прошла конференция для импортеров, где Хирохито Бандо, занимающий пост генерального директора ECL, выступил с докладом по видеосвязи.

Личные визиты представителей компании в марте 2026 года подкрепили слухи о готовности оператора к полноценному перезапуску собственных рейсов. В деловых кругах обсуждают, что возобновление работы может быть организовано на новых принципах взаимодействия, учитывающих текущие экономические реалии.

"Возвращение крупных логистических игроков на Дальний Восток всегда требует тщательного анализа правовых и экономических рисков. Ранее подобные компании играли важную роль в цепочках поставок, однако сейчас ситуация требует прозрачности в финансовых расчетах и соблюдения интересов местных предпринимателей. Муниципальные власти заинтересованы в развитии инфраструктуры, но приоритетом остается стабильность рынка для конечных потребителей. Любые переговоры о возобновлении перевозок сейчас проходят в условиях строгой адаптации к глобальным санкционным протоколам". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Обвинения в демпинге и спорные практики

В профессиональном сообществе возвращение ECL Co., LTD воспринимается неоднозначно из-за репутации компании в предыдущие годы. Ряд логистов указывают на использование перевозчиком неоднозначных финансовых схем, направленных на искусственное занижение стоимости услуг.

Эксперты утверждают, что ранее компания устанавливала крайне низкую плату за транспортировку грузов, достигавшую примерно 180 долларов. Подобная стратегия позволяла судам дешево заправляться топливом в российских портах, используя страну фактически в качестве базы для коммерчески выгодных рейсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такой ценовой демпинг провоцировал рыночные диспропорции и вытеснял конкурентов, не обладавших аналогичными возможностями для субсидирования перевозок за счет внешних факторов. Пока неясно, будут ли подобные бизнес-модели применяться перевозчиком при возможном возвращении в российские порты в будущем.