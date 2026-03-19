Ships at the Port of Vladivostok (October 2024)-0 2
Ships at the Port of Vladivostok (October 2024)-0 2
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 1:44

Владивосток ждёт гостей из Токио: японская компания прощупывает почву для легального транзита

Японский логистический оператор ECL Co., LTD рассматривает возможность возобновления прямых поставок автомобилей во Владивосток. Компания, покинувшая российский рынок в марте 2022 года на фоне санкционных ограничений, в последние месяцы активизировала деловые контакты в регионе. Представители японской организации уже дважды участвовали в профильных конференциях, при этом в начале марта 2026 года состоялся личный визит делегации во Владивосток для обсуждения перспектив логистических операций.

История ухода и логистические сложности

Компания ECL Co., LTD была основана в 1976 году и на протяжении двух десятилетий активно наращивала свое присутствие в портах Дальнего Востока. Оператор специализировался на транспортировке спецтехники и легковых автомобилей, приобретенных на японских аукционах, используя для этого как специализированные судна-ролкеры, так и контейнерные линии.

В марте 2022 года руководство корпорации официально объявило об уходе из страны, ссылаясь на невозможность проведения расчетов через систему SWIFT. Данное ограничение привело к параличу финансовых транзакций, необходимых для работы судоходных агентов внутри России.

В официальном заявлении того периода подчеркивалось влияние санкций на страхование морских судов и невозможность соблюдения стандартов операционной деятельности. Этот внезапный шаг повлек за собой финансовые потери для многих клиентов, чьи автомобили на тот момент уже ожидали отправки в портах Японии.

Признаки возвращения на рынок

Несмотря на публичный разрыв отношений, в конце 2025 года появились свидетельства возобновления контактов между ECL и представителями дальневосточного бизнеса. В декабре текущего года в отеле во Владивостоке прошла конференция для импортеров, где Хирохито Бандо, занимающий пост генерального директора ECL, выступил с докладом по видеосвязи.

Личные визиты представителей компании в марте 2026 года подкрепили слухи о готовности оператора к полноценному перезапуску собственных рейсов. В деловых кругах обсуждают, что возобновление работы может быть организовано на новых принципах взаимодействия, учитывающих текущие экономические реалии.

"Возвращение крупных логистических игроков на Дальний Восток всегда требует тщательного анализа правовых и экономических рисков. Ранее подобные компании играли важную роль в цепочках поставок, однако сейчас ситуация требует прозрачности в финансовых расчетах и соблюдения интересов местных предпринимателей. Муниципальные власти заинтересованы в развитии инфраструктуры, но приоритетом остается стабильность рынка для конечных потребителей. Любые переговоры о возобновлении перевозок сейчас проходят в условиях строгой адаптации к глобальным санкционным протоколам".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Обвинения в демпинге и спорные практики

В профессиональном сообществе возвращение ECL Co., LTD воспринимается неоднозначно из-за репутации компании в предыдущие годы. Ряд логистов указывают на использование перевозчиком неоднозначных финансовых схем, направленных на искусственное занижение стоимости услуг.

Эксперты утверждают, что ранее компания устанавливала крайне низкую плату за транспортировку грузов, достигавшую примерно 180 долларов. Подобная стратегия позволяла судам дешево заправляться топливом в российских портах, используя страну фактически в качестве базы для коммерчески выгодных рейсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такой ценовой демпинг провоцировал рыночные диспропорции и вытеснял конкурентов, не обладавших аналогичными возможностями для субсидирования перевозок за счет внешних факторов. Пока неясно, будут ли подобные бизнес-модели применяться перевозчиком при возможном возвращении в российские порты в будущем.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Транспортная отрасль на старте: новый кластер в Хабаровском крае решит проблему кадрового дефицита 17.03.2026 в 20:59

Новый образовательный кластер в Хабаровском крае нацелен на подготовку кадры для транспортной отрасли и решение дефицита.

Читать полностью » Смог и дыхание города: Владивосток на грани экологической катастрофы 17.03.2026 в 20:58

Владивосток столкнулся с резким ухудшением качества воздуха, когда смог окутал улицы города и дома.

Читать полностью » Морской узел затягивается крепче: тропический остров готовится стать частью семьи Владивостока 17.03.2026 в 20:58

Власти двух крупных прибрежных регионов завершают подготовку к подписанию важного документа, который изменит статус их многолетнего сотрудничества.

Читать полностью » Золотая лихорадка по-новому: в Амурской области резко нарастили добычу драгметаллов в начале года 17.03.2026 в 13:54

Министерство природных ресурсов поделилось данными о работе местных промышленных гигантов, которые смогли существенно повысить эффективность добычи.

Читать полностью » Серые пустыри уходят в прошлое: забайкальские города готовят к масштабному преображению 16.03.2026 в 22:52

Регион готовится к масштабному обновлению общественных зон отдыха, на которые выделены значительные бюджетные средства после массового народного голосования.

Читать полностью » Золотой дождь над Забайкальем: рекордная поддержка из бюджета даст новую жизнь сельским окраинам 16.03.2026 в 21:49

Рекордные ассигнования направят на масштабное преображение муниципальных объектов и создание уникальных условий для активного досуга в самых отдаленных точках.

Читать полностью » Билет за двести рублей: поездки на автобусе между городами Камчатки станут дороже из-за налички 16.03.2026 в 14:41

С апреля популярный пригородный маршрут на Камчатке меняет финансовые правила для пассажиров, предпочитающих привычные способы расчетов за проезд.

Читать полностью » Трамваи остаются на рельсах: застройщик во Владивостоке поставил финальную точку в долгих спорах жителей 16.03.2026 в 12:36

В городском пространстве назревает масштабная трансформация, пока обеспокоенные жители гадали о дальнейшей работе привычного транспорта на Юмашева.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Цена без качества: элитная эмблема на решетке радиатора перестает гарантировать уют
Красота и здоровье
Черные точки превращаются в хроническую боль: ошибки ухода, которые мешают коже дышать
Спорт и фитнес
Джинсы стали велики за месяц: скрытые биохимические процессы запускают честное похудение
Недвижимость
Скрытая угроза в первом платеже: привычная схема расчета оборачивается судебным кошмаром
Недвижимость
Секрет фарфорового блеска без усилий: правильный алгоритм уборки экономит часы в выходные
Красота и здоровье
Рассеянность будто съедает внимание: простой тест покажет, пора ли бить тревогу
Красота и здоровье
Иммунитет требует четкого ритма: критические ошибки в лечении крадут шансы на быстрое выздоровление
Красота и здоровье
Вздутие после еды стало нормой? Вот что на самом деле происходит внутри организма
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

