Здесь не принято быть "ухоженной" по-нашему: как японки иначе понимают женственность
Российская путешественница рассказала о необычных стандартах красоты, с которыми столкнулась во время поездки в Японию. Своими наблюдениями она поделилась в блоге "Лайк Тревел Путешествия" на платформе "Дзен", отметив, что в этой стране царит культ естественности и совсем иное отношение к женской внешности, чем в России или Европе.
"Это не воспринимается, как неухоженность, напротив, считается красивым. Хотя, по-моему, это не эстетично", — отметила тревел-блогерша.
Естественность как часть японской культуры
По словам россиянки, в Японии женщины не считают необходимым удалять волосы на теле. Эпиляция и депиляция здесь не являются обязательными элементами ухода за собой. Местные жительницы спокойно относятся к естественному виду кожи и не стремятся к "глянцевому" идеалу.
Такое отношение, как отмечает автор, связано с тем, что в японской культуре внешность воспринимается как отражение внутреннего состояния. Излишняя забота о красоте или демонстрация тела вульгарна и противоречит идеалу скромности, укоренённому в традиционном обществе.
"В этой азиатской стране ценится культ естественной внешности. Поэтому местные жительницы отращивают длинные волосы и не делают депиляцию в деликатных зонах", — пишет путешественница.
Культ "baby face": детская внешность как эталон
Ещё одной особенностью, поразившей россиянку, стала мода на детскую внешность. В Японии существует устойчивая эстетика под названием baby face - стремление к мягким, округлым чертам лица, бледной коже и юному облику.
Женщины нередко носят одежду в стиле школьной формы, выбирают минималистичный макияж, а также подчёркивают наивность и невинность образа. Это считается проявлением чистоты и нежности, что высоко ценится в японской культуре.
"Мягкие черты, большие глаза, округлое лицо — именно таких девушек приглашают сниматься в рекламе и журналах, им платят больше всего денег", — поделилась россиянка.
Почему японки выбирают естественность
Эксперты по восточной культуре объясняют такие стандарты красоты несколькими причинами:
-
Исторические традиции. Ещё со времён гейш считалось, что излишняя сексуальность противоречит женской гармонии. Скромность — главный признак воспитанности.
-
Социальное давление. В японском обществе ценится умение "не выделяться". Поэтому женщины предпочитают выглядеть аккуратно, но не вызывающе.
-
Эстетика молодости. Молодость ассоциируется с жизненной энергией, добротой и мягкостью, поэтому юный облик стал символом привлекательности.
Как это влияет на индустрию красоты
Интересно, что в Японии при этом развита косметическая и уходовая индустрия, но с другими акцентами. Основное внимание уделяется уходу за кожей, её чистоте и увлажнению, а не коррекции внешности.
Японские бренды создают продукцию, направленную на естественный эффект - лёгкие тональные средства, прозрачные пудры, бальзамы вместо ярких помад.
Салоны красоты также предлагают не эпиляцию, а процедуры по уходу за волосами и кожей головы, ведь здоровые и длинные волосы считаются одним из главных признаков женственности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: судить японскую культуру по западным стандартам красоты.
Последствие: непонимание местных норм и культурный шок.
Альтернатива: воспринимать особенности как отражение традиций и философии страны.
-
Ошибка: навязывать своё мнение о "ухоженности".
Последствие: риск показаться невежливым или надменным.
Альтернатива: проявить интерес и уважение к местным обычаям.
-
Ошибка: ожидать европейского стандарта ухода и моды.
Последствие: разочарование при путешествии.
Альтернатива: заранее изучить японские традиции и образ жизни.
Плюсы и минусы японских стандартов красоты
|Плюсы
|Минусы
|Естественность и минимализм
|Возможное давление на женщин "сохранять детскость"
|Уход за здоровьем кожи и волос
|Узкий диапазон приемлемых образов
|Поддержание традиций и скромности
|Сложности для самовыражения
|Отсутствие культа пластики
|Образ "вечной девушки" может мешать карьере
Интересные факты о японской эстетике
-
Идеал женской красоты в Японии описывается словом shibui - "простая утончённость".
-
Макияж в стиле no makeup look (эффект "чистой кожи") считается стандартом профессионального образа.
-
Среди популярных косметических процедур — не эпиляция, а отбеливание кожи и уход за ресницами.
-
В Японии по-прежнему популярны школы женственности, где девушек обучают осанке, походке и манерам.
А что если россиянке захотеть "вписаться" в японский стиль?
Путешественница отмечает, что многие туристки из России, находясь в Японии, начинают пересматривать своё отношение к макияжу и уходу. Минимализм, аккуратность и внимание к деталям оказываются вдохновляющими, а не ограничивающими.
Жительницы Страны восходящего солнца доказывают, что естественность может быть элегантной, а красота — проявлением внутреннего баланса, а не количества косметики или процедур.
