Здесь не принято быть "ухоженной" по-нашему: как японки иначе понимают женственность

Российская путешественница рассказала о необычных стандартах красоты, с которыми столкнулась во время поездки в Японию. Своими наблюдениями она поделилась в блоге "Лайк Тревел Путешествия" на платформе "Дзен", отметив, что в этой стране царит культ естественности и совсем иное отношение к женской внешности, чем в России или Европе.

"Это не воспринимается, как неухоженность, напротив, считается красивым. Хотя, по-моему, это не эстетично", — отметила тревел-блогерша.

Естественность как часть японской культуры

По словам россиянки, в Японии женщины не считают необходимым удалять волосы на теле. Эпиляция и депиляция здесь не являются обязательными элементами ухода за собой. Местные жительницы спокойно относятся к естественному виду кожи и не стремятся к "глянцевому" идеалу.

Такое отношение, как отмечает автор, связано с тем, что в японской культуре внешность воспринимается как отражение внутреннего состояния. Излишняя забота о красоте или демонстрация тела вульгарна и противоречит идеалу скромности, укоренённому в традиционном обществе.

"В этой азиатской стране ценится культ естественной внешности. Поэтому местные жительницы отращивают длинные волосы и не делают депиляцию в деликатных зонах", — пишет путешественница.

Культ "baby face": детская внешность как эталон

Ещё одной особенностью, поразившей россиянку, стала мода на детскую внешность. В Японии существует устойчивая эстетика под названием baby face - стремление к мягким, округлым чертам лица, бледной коже и юному облику.

Женщины нередко носят одежду в стиле школьной формы, выбирают минималистичный макияж, а также подчёркивают наивность и невинность образа. Это считается проявлением чистоты и нежности, что высоко ценится в японской культуре.

"Мягкие черты, большие глаза, округлое лицо — именно таких девушек приглашают сниматься в рекламе и журналах, им платят больше всего денег", — поделилась россиянка.

Почему японки выбирают естественность

Эксперты по восточной культуре объясняют такие стандарты красоты несколькими причинами:

Исторические традиции. Ещё со времён гейш считалось, что излишняя сексуальность противоречит женской гармонии. Скромность — главный признак воспитанности. Социальное давление. В японском обществе ценится умение "не выделяться". Поэтому женщины предпочитают выглядеть аккуратно, но не вызывающе. Эстетика молодости. Молодость ассоциируется с жизненной энергией, добротой и мягкостью, поэтому юный облик стал символом привлекательности.

Как это влияет на индустрию красоты

Интересно, что в Японии при этом развита косметическая и уходовая индустрия, но с другими акцентами. Основное внимание уделяется уходу за кожей, её чистоте и увлажнению, а не коррекции внешности.

Японские бренды создают продукцию, направленную на естественный эффект - лёгкие тональные средства, прозрачные пудры, бальзамы вместо ярких помад.

Салоны красоты также предлагают не эпиляцию, а процедуры по уходу за волосами и кожей головы, ведь здоровые и длинные волосы считаются одним из главных признаков женственности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: судить японскую культуру по западным стандартам красоты.

Последствие: непонимание местных норм и культурный шок.

Альтернатива: воспринимать особенности как отражение традиций и философии страны.

Ошибка: навязывать своё мнение о "ухоженности".

Последствие: риск показаться невежливым или надменным.

Альтернатива: проявить интерес и уважение к местным обычаям.

Ошибка: ожидать европейского стандарта ухода и моды.

Последствие: разочарование при путешествии.

Альтернатива: заранее изучить японские традиции и образ жизни.

Плюсы и минусы японских стандартов красоты

Плюсы Минусы Естественность и минимализм Возможное давление на женщин "сохранять детскость" Уход за здоровьем кожи и волос Узкий диапазон приемлемых образов Поддержание традиций и скромности Сложности для самовыражения Отсутствие культа пластики Образ "вечной девушки" может мешать карьере

Интересные факты о японской эстетике

Идеал женской красоты в Японии описывается словом shibui - "простая утончённость". Макияж в стиле no makeup look (эффект "чистой кожи") считается стандартом профессионального образа. Среди популярных косметических процедур — не эпиляция, а отбеливание кожи и уход за ресницами. В Японии по-прежнему популярны школы женственности, где девушек обучают осанке, походке и манерам.

А что если россиянке захотеть "вписаться" в японский стиль?

Путешественница отмечает, что многие туристки из России, находясь в Японии, начинают пересматривать своё отношение к макияжу и уходу. Минимализм, аккуратность и внимание к деталям оказываются вдохновляющими, а не ограничивающими.

Жительницы Страны восходящего солнца доказывают, что естественность может быть элегантной, а красота — проявлением внутреннего баланса, а не количества косметики или процедур.