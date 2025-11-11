Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка с автомобилями
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:26

Семь гигантов японского автопрома оказались в ловушке: прибыль тает на глазах

Японские автопроизводители потеряли $9,7 млрд из-за американских тарифов — Nikkei

Японские автопроизводители столкнулись с серьёзным испытанием в первой половине финансового года 2025: рост импортных пошлин со стороны США привёл к ощутимым финансовым потерям. Суммарно семь крупнейших компаний — Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Suzuki — недосчитались почти 1,5 трлн иен, что эквивалентно $9,7 млрд. Это первый случай снижения прибыли всего сектора со времён пандемии COVID-19.

Как тарифы повлияли на прибыль

С апреля по сентябрь американские пошлины на японские автомобили и автокомплектующие держались на уровне 27,5%. Они существенно увеличивали стоимость продукции на американском рынке и снижали маржу компаний. Лишь 16 сентября администрация Дональда Трампа снизила тарифы до 15%, однако большая часть периода уже была "под давлением" высоких пошлин.

Совокупная чистая прибыль семи автоконцернов за этот период составила чуть менее 2,1 трлн иен, что на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Падение прибыли наблюдается второй год подряд и может продолжиться, если торговая политика не будет пересмотрена.

Советы шаг за шагом для компаний

  1. Пересматривать каналы поставок, чтобы снизить зависимость от конкретных рынков.

  2. Инвестировать в локализацию производства на стратегических рынках.

  3. Использовать электронные платформы для анализа спроса и адаптации ценовой политики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование тарифов → Потеря прибыли → Диверсификация рынков сбыта.

  2. Медленное реагирование на изменения цен → Снижение конкурентоспособности → Автоматизация аналитики.

  3. Задержка с локализацией производства → Рост издержек → Стратегическое строительство заводов за рубежом.

А что если тарифы снова возрастут?

Компании могут столкнуться с дополнительным ростом себестоимости. В таком случае придётся ещё активнее искать пути снижения затрат: переход на электрические модели, локальное производство ключевых компонентов и оптимизация цепочек поставок. Понимание будущих политических рисков становится ключевым фактором выживания на рынке.

FAQ

Сколько стоит перенос части производства за рубеж?
Стоимость зависит от масштаба, инфраструктуры и рабочих ресурсов. Для крупных автопроизводителей речь идёт о миллиардах иен.

Что лучше — сокращать издержки или повышать цену?
Комбинация подходов более эффективна: снижение себестоимости помогает сохранить конкурентоспособность, а корректировка цен компенсирует тарифные риски.

Мифы и правда

  • Миф: тарифы влияют только на экспортные цены.

  • Правда: они прямо отражаются на прибыли и инвестиционных решениях компаний.

  • Миф: электромобили спасут от всех потерь.

  • Правда: электромобили снижают зависимость от топлива и некоторых компонентов, но полностью не защищают от тарифов.

Три интересных факта

  1. Снижение прибыли японских автопроизводителей — первое серьёзное падение со времён COVID-19.

  2. Падение почти на треть наблюдается у всех семи крупнейших компаний одновременно.

  3. Тарифы снизились только 16 сентября, когда период воздействия почти завершился.

Исторический контекст

В истории японского автопрома это второй подряд год падения прибыли. Ситуация напоминает о 1980-х, когда аналогичные торговые конфликты США с Японией влияли на стратегию компаний: в том числе появлялись совместные предприятия на американской территории, чтобы обойти пошлины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Ершов рассказал, как проезжать глубокие лужи без риска для автомобиля сегодня в 8:37
Лужи как мини-ловушки для вашего авто: что нужно знать, чтобы не потратить тысячи на ремонт

Узнайте, как правильно проезжать через лужи, чтобы избежать повреждений автомобиля. Эксперт делится полезными советами для безопасного вождения в дождливую погоду.

Читать полностью » Почти новые машины заполонили рынок — но за блеском скрываются тайны, о которых никто не говорит сегодня в 8:10

Автомобили с пробегом всего в несколько тысяч километров заполнили российский рынок — за этой волной скрываются неожиданные причины и новые тенденции автопрома.

Читать полностью » Закулисье Tesla: те, кто создавал легенду компанию, разворачиваются к выходу сегодня в 7:59

Tesla переживает волну отставок: руководители Model Y и Cybertruck покидают компанию, пока Маск меняет стратегию и делает ставку на искусственный интеллект.

Читать полностью » Экономил на бензине — теперь оплачиваю ремонт на десятки тысяч: как не ошибиться сегодня в 7:35

Экономия на заправке может обернуться дорогими поломками автомобиля. Узнайте, что стоит за риском езды с почти пустым баком и как этого избежать.

Читать полностью » Начал тормозить двигателем — результат поразил: почему этот метод не всегда безопасен сегодня в 6:48

Торможение двигателем — метод, который может быть полезен в определённых ситуациях, но не всегда оправдан в повседневной езде. Узнайте, когда его применять, а когда лучше обойтись обычными тормозами.

Читать полностью » Эти автомобили за 400 тысяч выдержат сотни тысяч километров — проверено на практике сегодня в 6:06

Ищете надежный подержанный автомобиль за 400 тысяч рублей? Рассказываем о пяти моделях, которые редко ломаются и долго служат владельцу.

Читать полностью » Раньше грел двигатель по 10 минут — теперь делаю иначе и удивляюсь, как просто сэкономить бензин сегодня в 5:27

Как правильно прогревать двигатель зимой, чтобы не навредить мотору и не тратить лишнее топливо? Разбираем популярные заблуждения и советы экспертов.

Читать полностью » Перепробовал всё, а подвеска всё стучала — пока не сделал одну вещь сегодня в 5:08

Железный стук в подвеске может раздражать и пугать, но причина далеко не всегда в сервисе. Узнайте, как решить проблему раз и навсегда.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Живая изгородь из хвойных очищает воздух и создаёт тень
Спорт и фитнес
Попробовала тренировку олимпийцев — не ожидала, что эффект будет виден уже через неделю
Красота и здоровье
После 40 кожа стала сиять, как в 25: просто добавила в уход один недооценённый компонент
Дом
Эксперты: красивая сервировка не требует дорогой посуды и сложных правил
Наука
Cell: пониженный pH в тканях снижает активность иммунной системы организма
Садоводство
Картофельный отвар как удобрение: не знали? А зря — вот как это работает
Спорт и фитнес
Повернула маршрут вспять и поняла, что всё это время тренировалась неправильно
Питомцы
Утро начинается с мурлыканья — и вы просыпаетесь раньше будильника: котозависимость делает счастливее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet