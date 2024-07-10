Гражданин России был взят под стражу в японской префектуре Осака по обвинению в экспорте санкционных товаров. Об этом сообщили японские информационные агентства NHK и Nikkei, ссылаясь на данные местной полиции.

Сообщается, что в январе 2023 года он отправил товары на сумму примерно в 43 миллиона йен (около 23,3 миллиона рублей) без необходимого правительственного разрешения.

Гражданин России Андрей Сова, которому 38 лет, воздержался от каких-либо заявлений до момента, пока не будет предоставлена юридическая помощь.

По информации, опубликованной в газете Sankei, полицейские узнали о вероятном нарушении закона в прошлом апреле. В связи с этим РБК обратился за комментарием в российское посольство в Японии.

В ответ на запрос ТАСС, генеральное консульство России в Осаке сообщило, что полиция проинформировала их о задержании российского гражданина. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента.

Это первый зафиксированный случай в Японии, когда применяются меры за нарушение санкций, введенных против России с февраля 2022 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ronny Siegel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)