Гражданин России был взят под стражу в японской префектуре Осака по обвинению в экспорте санкционных товаров. Об этом сообщили японские информационные агентства NHK и Nikkei, ссылаясь на данные местной полиции.
Сообщается, что в январе 2023 года он отправил товары на сумму примерно в 43 миллиона йен (около 23,3 миллиона рублей) без необходимого правительственного разрешения.
Гражданин России Андрей Сова, которому 38 лет, воздержался от каких-либо заявлений до момента, пока не будет предоставлена юридическая помощь.
По информации, опубликованной в газете Sankei, полицейские узнали о вероятном нарушении закона в прошлом апреле. В связи с этим РБК обратился за комментарием в российское посольство в Японии.
В ответ на запрос ТАСС, генеральное консульство России в Осаке сообщило, что полиция проинформировала их о задержании российского гражданина. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента.
Это первый зафиксированный случай в Японии, когда применяются меры за нарушение санкций, введенных против России с февраля 2022 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ronny Siegel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Захарова порекомендовала уехавшим из России переключиться на новые отечества
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала людям, которые покинули Россию, не переживать и перебросить внимание на свои новые отечества. Об этом она информировала радиостанцию Sputnik.
Столнберг заявил, что НАТО не расширялось в 21 веке из-за опасений реакции Москвы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии саммита альянса в Вашингтоне, подчеркнул, что принятие новых членов в ряды организации после завершения холодной войны являлось сложным решением из-за опасений относительно реакции со стороны России.
Рассекречены данные США о переговорах Билла Клинтона и Бориса Ельцина
В 1999 году, после начала бомбардировок Югославии силами НАТО, в отношениях между Россией и США наметился серьезный разлад. Российский президент Борис Ельцин, в ходе телефонного разговора с американским коллегой Биллом Клинтоном, выразил глубокое беспокойство по поводу ситуации.
Врач Калошина: употребление картофеля фри значительно повышает риск появления рака
Картошка фри из различных кафе быстрого питания стала причиной появления онкологических заболеваний. Помимо этого, фастфуд начали приравнивать к такой вредной привычке, как курение сигарет. Об этом информирует РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.