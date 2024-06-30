Японское правительство планирует создать многокилометровую автоматизированную конвейерную магистраль между Токио и Осакой, заменяющую грузовики для транспортировки многотонных грузов. Этот амбициозный проект, обсуждаемый экспертной группой Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, направлен на ускорение логистики, освобождение дорог и снижение выбросов вредных веществ.
Первую часть магистрали планируется завершить к 2034 году с бюджетом примерно в 23 миллиарда долларов. Использование крупных конвейерных лент и специальных тележек для контейнеров позволит перевозить грузы, эквивалентные доставкам 25 000 грузовиков.
Инициатива также направлена на решение проблемы нехватки водителей грузовиков, которая усугубляется из-за роста онлайн-торговли, и к 2030 году может привести к тому, что 30% посылок не будут доставлены из-за сокращения числа водителей, сообщает 4pda.
Фото: flickr.com/RL GNZLZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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