Кому придется раскошелиться? Япония вводит новые визовые тарифы с 1 июля

Япония с 1 июля 2026 года резко поднимает визовые сборы, и для туристов это уже не мелкая поправка в бюджете, а ощутимая прибавка к расходам. Однократная виза теперь стоит 15 000 иен, то есть около 93 долларов, а многократная — 30 000 иен. На фоне дорогих перелётов с пересадками и отелей в сезон такая сумма быстро перестаёт выглядеть формальностью. Особенно это почувствуют те, кто планировал поездку семьёй и считал каждый билет заранее. бюджетные поездки в таком формате сразу становятся заметно тяжелее. Для тех, кто присматривает альтернативу курортам, вопрос расходов выходит на первый план ещё до покупки билетов.

"Решение японского правительства увеличить визовые пошлины на четыреста процентов — это прагматичный экономический шаг, обусловленный критическим овертуризмом. Токио сознательно использует финансовый фильтр, чтобы снизить долю низкобюджетных поездок и одновременно пополнить казну. С 1 июля базовая стоимость однократной визы составит 93 доллара вместо прежних 19, а многократный въезд потребует оплаты сбора в 186 долларов, что эквивалентно 16 300 рублям". эксперт по рынку Юго-Восточной Азии Дмитрий Гаврилов

Новые визовые сборы

МИД Японии утвердил новую шкалу консульских сборов, и она начнёт работать с 1 июля 2026 года. Однократная туристическая виза подорожает с 3 000 до 15 000 иен, то есть с 19 до 93 долларов. Многократная виза вырастет с 6 000 до 30 000 иен, а в пересчёте на доллары — с 38 до 186.

Новые правила будут действовать для всех анкет, поданных после этой даты. Российским туристам это особенно чувствительно: для них национальная виза обязательна, а безвизовый режим, как у граждан Турции, здесь не работает. Под удар попадают все граждане стран, с которыми у Японии нет соглашений о безвизовом обмене.

Повышение сборов стало первым за 48 лет. За это время Япония не трогала ценник, а теперь переписала его сразу в несколько раз. Для тех, кто привык считать поездку в Токио или Киото по старой сетке расходов, счёт выходит совсем другой.

Почему Токио поднял цены

Власти связали решение с наплывом иностранных гостей. Поток туристов вырос настолько, что в Токио решили поднять порог входа деньгами, а не ограничениями по квотам. Логика простая: часть поездок станет дороже, а бюджет страны получит дополнительные поступления.

Сергей Новиков в исходном материале прямо назвал это реакцией на критический овертуризм. По его словам, новая цена должна отсечь часть самых дешёвых поездок и одновременно принести доход в казну. Для семей и самостоятельных туристов это означает не просто новый сбор, а ещё одну строку в общей смете.

На розничном рынке сбор выглядит особенно заметно на фоне дорогих авиабилетов с пересадками через Китай. Когда перелёт и так бьёт по карману, визовая пошлина перестаёт быть формальностью. Она становится частью решения: ехать или отложить поездку.

Как это бьёт по бюджету

Если семья подаёт документы на поездку в Японию, расходы растут сразу по всей линии. За троих человек только за подачу документов придётся отдать около 300 долларов, и это невозвратный сбор. При этом одобрение въезда он не гарантирует.

Для направления, где уже дороги авиабилеты, отели и местные налоги на проживание, новый тариф делает поездку заметно тяжелее. Раньше визовые формальности не выглядели проблемой для кошелька, а теперь это уже ощутимая статья расходов. И речь идёт не о лишних ста иенах, а о суммах, которые видны в семейном бюджете сразу.

На этом фоне Япония всё сильнее уходит из категории "поехать спонтанно". Для части туристов это всё ещё желанный маршрут, но теперь перед покупкой билетов придётся считать не только перелёт и жильё, но и сам допуск в страну. И тут уже без скидок и иллюзий.

"Для российских туристов рост сборов означает не только прямой рост затрат, но и более жёсткое планирование всей поездки. Когда визовая пошлина становится заметной частью общей суммы, многие начинают пересматривать даты, маршрут и даже саму идею поездки. Особенно это чувствительно для семей, где расходы умножаются сразу на нескольких человек. При таких суммах ошибка в планировании обходится уже слишком дорого". эксперт по туризму Андрей Волков

Ответы на популярные вопросы

С 1 июля 2026 года подорожают все японские визы?

Да, новые сборы применяются ко всем анкетам, поданным после этой даты. Речь идёт об однократной и многократной визе.

Сколько теперь стоит однократная виза?

15 000 иен, или около 93 долларов. Раньше она стоила 3 000 иен.

Сколько заплатят за многократную визу?

30 000 иен вместо прежних 6 000 иен. В пересчёте на доллары это 186 вместо 38.

Кого это затронет сильнее всего?

В первую очередь туристов из стран, с которыми у Японии нет безвизового соглашения. Для россиян это особенно чувствительно, потому что национальная виза обязательна.

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