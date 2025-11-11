Японцы придумали новый налог с туристов — что изменится для россиян

С 1 апреля 2026 года, с началом нового финансового года, правительство Японии планирует повысить стоимость получения туристических виз для иностранцев. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в министерских кругах. Это станет первым повышением визовых сборов в современной истории страны.

Почему Токио решился на повышение

"Повышение пошлины позволит укрепить туристическую инфраструктуру и компенсировать ущерб, нанесённый экосистемам из-за массового наплыва гостей", — отмечают в правительстве Японии.

Решение связано с тем, что за последние годы количество иностранных туристов в стране стремительно выросло. В 2024 году Японию посетили более 36 миллионов человек, а только за первые девять месяцев 2025 года — уже 31,5 миллиона. Такие показатели превзошли даже допандемийные.

Рост турпотока сопровождается нагрузкой на транспорт, культурные объекты и природные парки, что требует инвестиций в ремонт, поддержание чистоты и безопасность. Повышенные сборы направят в специальные фонды, финансирующие реставрацию инфраструктуры и экологические программы.

Сколько стоит японская виза сейчас

На данный момент установлены следующие тарифы:

Тип визы Стоимость Эквивалент в долларах США Однократная туристическая 3 000 иен $19,5 Многократная (мультивиза) 6 000 иен $39

Даже после возможного повышения эти суммы, по словам чиновников, останутся одними из самых низких среди развитых стран.

Страна Стоимость визы Примечание США $185 Туристическая виза B1/B2 Великобритания $167 Стандартная виза на 6 месяцев ЕС (шенгенская) $104 Единый визовый сбор Япония (нынешний тариф) $19-39 Минимальная ставка среди G7

Пока власти не уточняют, насколько именно возрастёт пошлина. По предварительным оценкам аналитиков, рост может составить от 30 до 100 %, в зависимости от категории визы.

Экономические и туристические предпосылки

После пандемии Япония одной из первых в Азии открыла границы для индивидуальных туристов — с 11 октября 2022 года. Это решение, а также снижение курса иены по отношению к доллару сделали страну особенно привлекательной для путешественников из-за рубежа.

Низкие цены на размещение, питание и транспорт при высоком качестве сервиса обеспечили устойчивый поток гостей из Южной Кореи, Китая, США и России. Последние два года фиксируются рекордные показатели посещаемости из России: в сентябре 2025 года страну посетили 29,7 тысячи россиян, что на 108 % больше, чем годом ранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Слишком низкая пошлина при массовом турпотоке Перегрузка инфраструктуры, рост расходов на уборку и ремонт Повышение визового сбора и перераспределение средств в региональные фонды Необоснованное резкое увеличение стоимости виз Снижение потока туристов из развивающихся стран Постепенное повышение и сохранение льгот для групповых поездок Отсутствие целевого контроля за расходами Недоверие к реформе Прозрачная отчётность о расходовании средств Игнорирование экологического воздействия туризма Уничтожение природных ландшафтов Введение туристических лимитов в заповедных зонах

Зачем нужны дополнительные средства

По данным японского Минтуризма, в ближайшие годы стране потребуется до 500 миллиардов иен на обновление изнашивающейся инфраструктуры и защиту природных территорий. Среди ключевых направлений -:

• реконструкция старинных храмов и мостов;

• строительство санитарных зон в туристических центрах Киото и Осаки;

• создание экологических маршрутов в национальных парках;

• цифровизация визового процесса для упрощения контроля въезда.

"Наша цель — сделать туризм устойчивым и безопасным, чтобы сохранить Японию для будущих поколений", — подчеркнул представитель агентства по туризму Кадзуо Симидзу.

Таблица "Туризм в Японии: динамика и прогноз"

Год Количество иностранных туристов Изменение к предыдущему году Основные факторы 2022 3,8 млн +150 % Отмена ковидных ограничений 2023 25,1 млн +560 % Открытие границ и слабая иена 2024 36 млн +44 % Рекордное восстановление отрасли 2025 (янв-сент) 31,5 млн +35 % Рост въезда из Китая, России, Южной Кореи 2026 (прогноз) 40 млн+ - Возможное повышение визовых сборов

А что если визы подорожают вдвое?

По мнению экспертов, даже двукратное повышение пошлины не окажет значительного влияния на турпоток. Визовые расходы составляют менее 1 % от средней стоимости поездки в Японию, которая оценивается в $2 000-2 500 на человека.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что правительству стоит уделить внимание психологическому фактору - повышенный сбор может быть воспринят как барьер для туристов из развивающихся стран.

"Важно объяснить, что это не налог на путешествия, а инвестиция в комфорт и безопасность самих туристов", — отметил эксперт по туризму Рё Такахаси.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Увеличение доходов бюджета Возможное кратковременное снижение турпотока Обновление инфраструктуры Усложнение визового процесса для некоторых стран Защита экосистем и культурного наследия Необходимость прозрачного распределения средств Повышение международного имиджа Вероятный рост бюрократии на старте реформы

Мифы и правда о визах в Японию

Миф 1. Повышение визового сбора коснётся всех категорий виз.

Правда. Речь идёт только о туристических визах, деловые и транзитные категории обсуждаются отдельно.

Миф 2. Новые ставки вступят в силу уже в 2025 году.

Правда. Начало изменений запланировано на апрель 2026 года, после обсуждения в парламенте.

Миф 3. Повышение связано с желанием ограничить туризм.

Правда. Цель — не сократить поток, а улучшить условия приёма и защитить достопримечательности.

FAQ

Когда точно повысят стоимость виз?

С апреля 2026 года, в начале нового финансового года.

На сколько подорожает виза?

Точные цифры пока не названы, но рост будет "умеренным".

Кого коснётся повышение?

Всех иностранных туристов, оформляющих краткосрочные и многократные визы.

Зачем нужны эти деньги?

Для обновления инфраструктуры и защиты окружающей среды.

Можно ли избежать визы?

Да, граждане ряда стран Азии и Европы по-прежнему смогут въезжать безвизово.

Исторический контекст

Япония — одна из немногих стран Азии, где визовая пошлина не менялась с 1980-х годов. На протяжении десятилетий правительство сознательно удерживало низкий порог входа для путешественников, считая туризм инструментом "народной дипломатии".

Теперь, когда страна достигла рекордных показателей посещаемости, власти стремятся перевести отрасль на устойчивую финансовую модель.

Итог

Япония готовится к первому в истории повышению стоимости туристических виз. Мера направлена не на ограничение въезда, а на сохранение баланса между ростом туризма и сохранением природы. Даже после реформы японская виза останется одной из самых доступных в мире, а страна — по-прежнему привлекательной для путешественников.