Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Токио, Япония
Токио, Япония
© CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:01

Японская виза через VFS Global изменила правила игры — теперь ожидание может растянуться

В Москве и Санкт-Петербурге начали работу визовые центры Японии, и вместе с этим изменился порядок подачи документов. Теперь заявления принимает оператор VFS Global, тогда как раньше туристы обращались напрямую в посольство и консульства. Первые посетители уже делятся впечатлениями — и не все новости оказались позитивными.

Сроки оформления стали менее предсказуемыми

Главное изменение касается времени рассмотрения заявлений. Если ранее в дипмиссии виза оформлялась стабильно за четыре дня, то теперь заявителям озвучивают более широкий диапазон ожидания.

Одним клиентам в визовом центре называют срок от четырёх дней до недели. Другим — от семи до тридцати дней. Такая разница вызывает тревогу у тех, кто планирует поездку в сжатые сроки.

В социальных сетях заявители отмечают, что раньше процесс был более понятным и прогнозируемым. Теперь же приходится закладывать дополнительное время и учитывать возможные задержки при планировании путешествия.

Изменения в списке документов

После открытия визовых центров уточнены и некоторые требования к пакету документов. В частности, в Санкт-Петербурге заявители обратили внимание на обязательную ксерокопию последней ранее выданной мультивизы.

По словам тех, кто регулярно оформлял японские визы, подобное требование существовало и раньше. Однако в консульстве на него могли закрывать глаза. Теперь же сотрудники центра подходят к проверке документов строже.

Кроме того, при подаче необходимо иметь при себе российский паспорт. Он требуется для заключения договора с VFS Global на оказание визовых услуг. Это формальное, но обязательное условие работы через посредника.

Организация приёма и запись

По отзывам посетителей, в первые часы работы ожидание и подача документов заняли около часа. По сравнению с визовыми центрами других стран это считается относительно быстрым обслуживанием.

Стандартный приём заявлений теперь ведётся с 9:00 до 16:00 — на четыре часа дольше, чем ранее в дипломатических представительствах. Дополнительно предусмотрены вечерние часы в формате платного приёма "прайм-тайм".

Что касается записи, на ближайшие дни свободных слотов практически нет. Однако на конец февраля и март возможность подать документы сохраняется, и расписание остаётся относительно доступным.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чемодан уже включён, цена — нетипичная: чартеры на Пхукет и Фукуок удивили февральскими тарифами вчера в 11:30

В системах бронирования появились бюджетные авиабилеты на Пхукет и Фукуок из регионов России. Чартеры AZUR air заметно снизили цены на февральские даты.

Читать полностью » Не ожидал такого контраста: где в России воздух оказался самым тяжёлым, а где — удивительно чистым вчера в 6:13

Где в России самый чистый воздух, а какие города регулярно страдают от смога? Рейтинг на основе данных Росгидромета и "Зелёного патруля" за 2024–2025 годы.

Читать полностью » Эта улица в Риме не попадает на открытки — но именно её называют самой атмосферной 10.02.2026 в 23:11

Виа Панисперна в Риме вошла в рейтинг самых красивых улиц Европы. Почему именно эта тихая улица стала символом подлинного города — в нашем материале.

Читать полностью » Искала нормальный отель в Гонконге — задача оказалась сложнее, чем казалось 10.02.2026 в 17:28

Как найти недорогой и комфортный отель в одном из самых дорогих городов Азии — личный опыт поездки в Гонконг с цифрами и выводами.

Читать полностью » Здесь нацистские руины соседствуют с дикой природой — место в Германии удивляет контрастом 10.02.2026 в 15:31

Немецкий регион Эйфель объединяет память о нацистском прошлом, национальный парк и вулканический геопарк ЮНЕСКО, показывая сложную модель устойчивого туризма.

Читать полностью » Люди ушли за один день — города в Европе так и остались пустыми 10.02.2026 в 12:53

Заброшенные улицы, покинутые дома и истории, оборвавшиеся в один момент: самые известные города-призраки Европы и причины их исчезновения.

Читать полностью » Дальний Восток отдыха нервно курит: Малайзия может стать главным новым направлением для россиян 10.02.2026 в 11:38

Росавиация прорабатывает запуск прямых рейсов в Малайзию в 2026 году на фоне расширения авиасообщения и растущего интереса к азиатским направлениям.

Читать полностью » Туда не ездили десятилетиями, а теперь едут тысячами: Курилы стали новым туристическим шоком 10.02.2026 в 11:35

Курильские острова переживают туристический бум: поток путешественников вырос почти вдвое, а новые отели, круизы и инвестиции меняют облик Дальнего Востока.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ходили каждый день, но мышцы слабели — силовые тренировки изменили ситуацию
Наука
Парниковые газы толкают Землю к перегреву: пик выбросов оказался пугающе близким
Красота и здоровье
Выглядят здоровыми, а сердце работает на износ: три привычки включают скрытый таймер
Авто и мото
Suzuki Across второго поколения вышел в Европе — под кузовом снова скрывается Toyota RAV4
Спорт и фитнес
Полчаса до идеальной формы: интервальная Табата включает режим жиросжигания и прокачивает всё тело
Авто и мото
Китайские кроссоверы внезапно стали доступнее — рынок подержанных авто преподнёс сюрприз
Красота и здоровье
Чистка зубов после еды оказалась под подозрением: миф о золотых 30 минутах трещит по швам
Красота и здоровье
Постоянный шум в ушах меняет жизнь — люди уходят с работы из-за одного невидимого симптома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet