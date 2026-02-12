Японская виза через VFS Global изменила правила игры — теперь ожидание может растянуться

В Москве и Санкт-Петербурге начали работу визовые центры Японии, и вместе с этим изменился порядок подачи документов. Теперь заявления принимает оператор VFS Global, тогда как раньше туристы обращались напрямую в посольство и консульства. Первые посетители уже делятся впечатлениями — и не все новости оказались позитивными.

Сроки оформления стали менее предсказуемыми

Главное изменение касается времени рассмотрения заявлений. Если ранее в дипмиссии виза оформлялась стабильно за четыре дня, то теперь заявителям озвучивают более широкий диапазон ожидания.

Одним клиентам в визовом центре называют срок от четырёх дней до недели. Другим — от семи до тридцати дней. Такая разница вызывает тревогу у тех, кто планирует поездку в сжатые сроки.

В социальных сетях заявители отмечают, что раньше процесс был более понятным и прогнозируемым. Теперь же приходится закладывать дополнительное время и учитывать возможные задержки при планировании путешествия.

Изменения в списке документов

После открытия визовых центров уточнены и некоторые требования к пакету документов. В частности, в Санкт-Петербурге заявители обратили внимание на обязательную ксерокопию последней ранее выданной мультивизы.

По словам тех, кто регулярно оформлял японские визы, подобное требование существовало и раньше. Однако в консульстве на него могли закрывать глаза. Теперь же сотрудники центра подходят к проверке документов строже.

Кроме того, при подаче необходимо иметь при себе российский паспорт. Он требуется для заключения договора с VFS Global на оказание визовых услуг. Это формальное, но обязательное условие работы через посредника.

Организация приёма и запись

По отзывам посетителей, в первые часы работы ожидание и подача документов заняли около часа. По сравнению с визовыми центрами других стран это считается относительно быстрым обслуживанием.

Стандартный приём заявлений теперь ведётся с 9:00 до 16:00 — на четыре часа дольше, чем ранее в дипломатических представительствах. Дополнительно предусмотрены вечерние часы в формате платного приёма "прайм-тайм".

Что касается записи, на ближайшие дни свободных слотов практически нет. Однако на конец февраля и март возможность подать документы сохраняется, и расписание остаётся относительно доступным.