Киото, Япония
Киото, Япония
© commons.wikimedia.org by Tomi Mäkitalo is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 12:56

Японию невозможно объехать за раз — 5 маршрутов, которые собирают страну в цельное путешествие

Япония легко собирается в идеальное путешествие, если заранее решить, что для вас важнее: мегаполисы, горы, искусство или дикая природа. Страна даёт редкую возможность за одну поездку увидеть ультрасовременные районы, древние святилища и совершенно разные ландшафты — от вулканов до морских островов. При грамотной логистике перемещения становятся частью удовольствия, а не испытанием. Об этом сообщает Lonely Planet.

Маршрут 1. "Золотой путь" для первого знакомства

Этот вариант рассчитан на 10 дней и подходит в любое время года. Он строится вокруг удобных переездов на синкансэне и логично связывает главные "визитные карточки" страны.

Начните с Токио: здесь стоит заложить несколько дней, чтобы привыкнуть к ритму мегаполиса и почувствовать контраст районов. Затем переезжайте в Киото — бывшую столицу с самыми узнаваемыми храмами и кварталами.

Отсюда удобно съездить в Нару с Великим Буддой и парком оленей, а также заглянуть в энергичную Осаку, которую любят за уличную еду и живой характер.

Финальный блок маршрута — Хиросима с мемориальными местами и поездка на Миядзиму к знаменитому святилищу у воды; при желании по пути добавляют остановку в Химэдзи ради хорошо сохранившегося замка.

Маршрут 2. Нагано и Японские Альпы

Ещё один 10-дневный план, который соединяет города и горные районы. Нагано интересно храмом Дзэнко-дзи и близостью мест, где можно увидеть японских макак в горячих источниках.

Дальше логично ехать в Мацумото ради замка Мацумото-дзё и атмосферного центра. Для любителей природы ключевая точка — Камикоти: долина открыта в тёплый сезон, а въезд частным машинам ограничен, поэтому перемещение организуют на автобусах.

Затем маршрут ведёт в Такаямy с деревянной застройкой и ремесленными лавками, а после — в Сиракава-го с традиционными домами под крутыми соломенными крышами. Завершить удобно в Канадзаве: здесь ценят ремёсла, морепродукты и прогулочный сад Кэнроку-эн.

Маршрут 3. Сикоку для тех, кто хочет "Японию без толпы"

Остров Сикоку часто остаётся вне планов новичков, но именно поэтому он запоминается. На Наосиме смотрят современное искусство и архитектуру, затем едут в Такаматсу, где легко устроить гастрономический день с удоном. Конпира-сан даёт классическую лестницу к синтоистскому святилищу, а долина Ия — тот самый "скрытый регион" с крутыми ущельями и лозовыми мостами. Коти добавляет рынки и прогулки, а Мацуяма — замок и знаменитый район Дого Онсэн.

Маршрут 4. Кюсю и остров Якусима

Эти 10 дней — про онсэны, вулканические пейзажи и более "южную" атмосферу. Фукуока хороша как старт: город известен ночными фуд-тележками ятай и местным раменом. Нагасаки сочетает сложную историю и портовое наследие.

Затем — остановка в Курокава Онсэн ради формата "онсэн-рёкан", после чего удобно заехать в Кумамото с его замком и дальше спуститься в Кагосиму, где вид на Сакурадзиму задаёт характер городу.

Финал — Якусима, остров с древними мшистыми лесами и пешими маршрутами к легендарному дереву Дзёмон Суги.

Маршрут 5. Хоккайдо — дикий север и дорога

Этот план рассчитан на две недели и особенно хорош с июня по октябрь, пока не начались ранние снегопады. Он стартует в Хакодате, затем ведёт через районы национального парка Сикотсу-Тоя к онсэнам Ноборибэцу. Саппоро добавляет городскую энергию и гастрономию, Фурано — поля, велопрогулки и дегустации, а Дайсэцузан — подъёмы и виды на высшую точку острова.

Дальше маршрут уходит к полуострову Сиретоко с круизами и тропами и завершает путешествие в Акан-Машю среди кальдерных озёр и горячих источников.

Хорошая стратегия для Японии — выбрать один "позвоночник" маршрута и оставить пространство для задержек: где-то захочется провести лишний вечер, а где-то — наоборот, уехать раньше. Тогда поездка получится насыщенной, но не утомительной, и у каждого региона останется свой вкус в памяти.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

