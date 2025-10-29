Сакура зовёт, рейсов нет — а россиян всё больше: как добираются в Японию

По итогам 2025 года Японию посетят не менее 200 тысяч российских туристов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в интервью "Ленте.ру". Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов между странами, поток путешественников продолжает расти — интерес к Стране восходящего солнца стабильно увеличивается.

"Япония — популярное направление. Отсутствие прямого воздушного сообщения не мешает развитию туристических контактов. Прежде всего надо отметить, что спрос показывает интерес к экскурсионным поездкам, особенно в период цветения сакуры и осеннего клена", — отметил Горин.

Почему Япония снова в тренде у российских туристов

Главным фактором роста турпотока стало смягчение визовых требований и упрощение процедуры оформления документов. Японская виза, как подчеркнул эксперт, выдается бесплатно и оформляется сравнительно быстро. Это делает направление доступным для туристов, готовых потратить немного больше на перелёт ради уникальных культурных впечатлений.

"Японская виза очень востребована у россиян, а получить её довольно легко. Кроме того, виза в Японию бесплатная", — добавил Горин.

Как россияне добираются до Японии

Из-за отсутствия прямых рейсов путешественники используют стыковочные маршруты через Китай, Южную Корею или ОАЭ. Основная часть перелётов проходит через Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, куда летают китайские авиакомпании, предлагающие удобные стыковки и комфортные условия пересадки.

По словам эксперта, цены на авиабилеты выросли по сравнению с началом года:

• минимальные тарифы раньше составляли 45-50 тысяч рублей,

• сейчас средняя стоимость перелёта туда-обратно — 60-80 тысяч рублей.

Несмотря на подорожание, туристический поток не снизился: Япония остаётся одним из немногих направлений, где культура, безопасность и сервис перевешивают стоимость путешествия.

Когда ехать в Японию

Среди россиян наиболее популярны два сезона:

Весна — время цветения сакуры (март-апрель).

Это традиционный пик туристического интереса, когда страну посещают десятки тысяч иностранцев. Места в отелях и туры в этот период нужно бронировать за несколько месяцев. Осень — сезон "momiji” (октябрь-ноябрь).

В это время японские парки окрашиваются в золотые и алые тона, что делает поездку особенно живописной.

Также растёт интерес к зимнему направлению - горнолыжным курортам на острове Хоккайдо и купальням "онсэн”, где можно отдохнуть среди заснеженных пейзажей.

Как спланировать поездку

Заранее оформить визу. Несмотря на простоту процедуры, посольства работают по записи, и очереди могут быть длинными в сезон. Забронировать экскурсии и гидов. Спрос на русскоязычные туры в Киото, Токио и Осаке особенно велик весной. Подобрать маршруты через Китай или Корею. Удобные пересадки предлагают Air China, China Eastern, Korean Air. Продумать страховку. В Японии медицина дорогая, поэтому туристическая страховка обязательна. Использовать проездной JR Pass. Это выгодный билет для поездок на скоростных поездах между городами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: тянуть с оформлением визы и бронированием тура.

• Последствие: отсутствие мест в отелях и рост цен в сезон.

• Альтернатива: планировать поездку минимум за 2-3 месяца.

• Ошибка: выбирать дешёвые, но неудобные стыковки.

• Последствие: длительные пересадки и потеря времени.

• Альтернатива: бронировать рейсы с одной пересадкой в Китае или Корее.

• Ошибка: недооценивать стоимость проживания и транспорта.

• Последствие: перерасход бюджета.

• Альтернатива: заранее рассчитать расходы и купить JR Pass.

А что если спрос продолжит расти?

По оценкам экспертов, к 2026 году количество российских туристов в Японии может увеличиться до 250-270 тысяч человек в год. Этому способствует открытость японской стороны к сотрудничеству с российскими туроператорами и стабильный интерес к культурным программам.

Правительство Японии, в свою очередь, заинтересовано в расширении потока путешественников из России, так как туризм является важной частью экономики страны.

Плюсы и минусы поездки в Японию

Плюсы Минусы Безопасность и высокий уровень сервиса Долгий перелёт и стыковки Бесплатная и простая виза Высокие цены на жильё в сезон Культурное разнообразие и гастрономия Возможные языковые трудности Природа, чистота, порядок Строгие правила поведения в храмах Удобный общественный транспорт Необходимость планировать заранее

Часто задаваемые вопросы

Сколько длится оформление японской визы?

Обычно 5-7 рабочих дней, при условии правильного комплекта документов.

Нужен ли перевод документов на японский язык?

Нет, достаточно заполнения анкеты на английском.

Можно ли посетить Японию с детьми?

Да, страна считается одной из самых безопасных для семейного отдыха.

Какой валютой выгоднее расплачиваться?

Рекомендуется брать наличные и банковские карты с возможностью снятия йен — в некоторых местах карты не принимаются.

Какие города популярны у россиян?

Токио, Киото, Осака, Хаконе и Саппоро — классический маршрут "Золотое кольцо Японии”.

Мифы и правда

Миф: попасть в Японию сложно из-за визы.

Правда: оформление визы для россиян упрощено, а консульства работают стабильно.

Миф: без прямых рейсов ехать неудобно.

Правда: стыковочные маршруты через Китай и Корею отлажены и занимают 13-15 часов в пути.

Миф: Япония слишком дорогая.

Правда: при грамотном планировании расходы сравнимы с поездкой по Европе.

Исторический контекст

Туризм между Россией и Японией активно развивается с начала 2010-х годов. После пандемии поток временно снизился, но в последние два года восстановился почти полностью. Сейчас Япония входит в топ-10 самых популярных азиатских направлений у российских путешественников наряду с Китаем, Таиландом и Вьетнамом.

По оценке РСТ, растущий интерес россиян к Японии связан не только с природой и культурой, но и с высоким уровнем сервиса, чистотой и безопасностью, что особенно важно для путешественников с детьми и семейных туристов.