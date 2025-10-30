Этот маршрут по Японии стоит каждого километра: секрет идеального кадра и место, куда едут знающие

Не каждый турист успевает увидеть Фудзи дважды — из окна самолёта и почти "в упор" со станции синкансэна. Своим опытом и подробным маршрутом и практическими наблюдениями из поездки в Японию весной 2024 года поделилась путешественница Лилия Константиновна.

Маршрут на 9 дней: от Токио до Киото и обратно — с остановкой у Фудзи

Группа друзей прилетела в Токио через Пекин и вернулась тем же маршрутом. По пути туда из окна рейса Пекин-Токио им повезло разглядеть снежную шапку Фудзиямы (при ясной погоде вулкан хорошо виден по левому борту, если смотреть "от хвоста к носу" самолёта, — эта деталь пригодится охотникам за кадрами). По Японии путешественники шли так: первые прогулочные дни в Токио, затем синкансэном — до остановки Shin-Fuji, после — в Киото, откуда съездили в Нара-парк к оленям. Финал — возвращение в столицу ради музея teamLab Planets и "контрольных закупок" перед вылетом.

Виза и бытовые мелочи

Заявители подавались в московское консульство Японии: анкета и маршрутный лист заполнялись от руки, на однократную визу. Паспорт с визой вернули через четыре рабочих дня. Жильё бронировали через Airbnb и оплачивали иностранной картой.

В Токио сразу купили транспортную IC-карту Pasmo Passport — с ней удобно пользоваться метро, поездами и автобусами, а пополнение делается на месте. Туристические IC-карты (включая PASMO) принимаются почти везде в транспорте и у касс, работают бесконтактно и заметно ускоряют посадку.

Токио: парки, высотки и вечерняя Сибуя

Сидзюку-Гёэн: сакура, тишина и правила

Герои материала выбрали Shinjuku Gyoen — один из самых "сакурных" парков столицы. Здесь можно устроить пикник на пледе (как делают многие местные семьи), но важно помнить о правилах: платный вход, запрет на алкоголь и курение, а в сезон цветения действуют особые ограничения на бег и активный отдых — они нужны, чтобы сохранить атмосферу сада.

Бесплатные виды на город

После парка они поднялись на смотровую площадку Токийского муниципалитета в Синдзюку (Tokyo Metropolitan Government Building). Вход свободный — с высоты 202 метров открывается панорама мегаполиса.

Вечерняя Сибуя — когда "пешеходная зебра" оживает

К перекрёстку Shibuya Crossing лучше приезжать в сумерках: световые панели и рекламные экраны дают тот самый "пульс Токио". Возле — статуя Хатико, но к ней почти всегда очередь.

Рыбный Токио и "гик-кварталы"

На следующий день компания отправилась на Tsukiji Outer Market — "внешний" рынок, сохранивший атмосферу старого рыбного Токио и сочетание оптовых и розничных лавок. Здесь пробуют морепродукты "с пылу с жару", ищут керамику и кухонные мелочи, а ещё - мраморную говядину вагю. Учтите: ритм и часы работы у рядов разные, часть точек закрывается рано.

Ещё один день ушёл на "электронный" Токио — Акихабару, где заглянули в аркады GiGo и Taito, а затем — в Асакусу на поздний обед.

К Фудзияме "по правильной стороне" и дальше — в Киото

На пятый день путешественники выехали с Tokyo Station и взяли билеты на синкансэн до Shin-Fuji с резервированными местами. Ради вида на Фудзи важно знать "какой буквой сидеть": из Токио вулкан появляется по правому борту составов линии Токайдо, лучший ряд — F (в зелёном вагоне — D). Окно для идеального кадра — участок в районе станции Shin-Fuji.

Остановка у Fujisan Yume no Ohashi Bridge оправдалась: к вечеру облака расступились, и компания увидела легендарную "белую шапку" вулкана. К слову, сама станция Shin-Fuji — удобная точка старта для радиальных поездок: при ясной погоде Фудзи видно прямо у выхода, а от вокзала ходят автобусы к 5-й станции.

Киото и Нара: "бесконечные" тории, бамбуковые рощи и вежливые олени

Святилище Фусими Инари

Маршрут по Киото начался со святилища Фусими Инари. Известные "тысячи ворот" на самом деле — около 10 тысяч тории, подаренных прихожанами и торговцами с эпохи Эдо: за каждым — обет и благодарность покровителю Инари. Тропы уводят на священную гору, по пути встречаются лисы-посланники — символ святилища.

Бамбук Арасиямы и Kimono Forest

После обеда — Arashiyama Bamboo Grove: вход свободный, но людей много, лучше приходить к открытию. По дороге к трамваю загляните на Kimono Forest у станции Arashiyama: десятки цилиндров с тканями юдзен образуют "аллею кимоно" — эффектная точка для фото. На набережной реки Кацура встречали закат.

Нара-парк: чем угощать и как себя вести

Однодневная вылазка из Киото — в Нару. Олени здесь — "национальное достояние", животные дикие, но привыкли к людям и за "поклоном" часто просят угощение. Кормить разрешено только специальными рисовыми крекерами shika senbei: их продаёт профильный фонд, часть выручки идёт на охрану и лечение животных. Помните: без сахара и специй — исключительно рисовые отруби/мука, и, пожалуйста, не дразните зверей, если у вас в руках крекер.

Финальный аккорд: искусство, которое "идёт по воде", и вид на Радужный мост

Перед вылетом из Токио компания запланировала teamLab Planets в Тойосу. Это музей, где зрители проходят залы босиком — в том числе по воде; инсталляции реагируют на присутствие людей, а опыт — на стыке визуального и тактильного. Билеты лучше брать заранее и выбирать удобную одежду: есть погружение в воду до колен. Проект работает до конца 2027 года.

На закате — поездка по монорельсу в Одайбу к Статуе Свободы. Реплика появилась как временный символ франко-японской дружбы в 1998-м, но стала настолько популярной, что осталась навсегда; она примерно в семь раз меньше нью-йоркского оригинала. Лучшие ракурсы — со смотровых площадок в районе Aqua City: в кадр встают и Радужный мост, и Токийская башня.

Полезные наблюдения и лайфхаки

Пересадки в Пекине. При длинной ночной стыковке можно оформить транзит и заселиться в аэропортовый отель. Автобусами до центра лучше пользоваться с переводчиком под рукой: английский у персонала встречается не всегда.

Покупка билетов на синкансэн. Если автомат "упирается", смело идите в кассу с сотрудником — там помогут подобрать поезд и места.

Паспортные печати. По пути путешественники собирали штампы-памятки: их ставят на смотровых и в популярных локациях — отличный сувенир к заметкам в блокноте.

Что добавить в такой маршрут, если будет ещё день-два

— Окинава - чистые пляжи и дайвинг, но дорога "съедает" время.

— Осака - замок, район Дотонбори и океанариум; удобно совмещать с Киото.

"На память через полтора года": факты, которые оказались важнее открыток

В Японии курение строго регламентировано: курилки — в помещениях и специально обозначенных зонах; на улицах — редко.

Почти в каждом кафе/ресторане — бесплатная вода в графинах и влажные салфетки на входе.

Туалеты — образцовой чистоты и в городе, и в парках.

Урн на улицах немного, поэтому пустую бутылку часто несёшь до дома или ближайшей станции с сортировкой мусора.

